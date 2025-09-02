РУС
На Запорожском направлении военный РФ подорвал себя гранатой: "Хорошая утилизация мусора". ВИДЕО

На Запорожском направлении российский солдат подорвал себя гранатой. Момент зафиксировала аэроразведка 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

На кадрах видно, как оккупант лежит под деревом и приводит в действие боеприпас. В комментарии к видео военные отметили: "Хорошая утилизация мусора", сообщает Цензор.НЕТ.

армия РФ (20427) граната (1025) ликвидация (4020) утилизация (124) Запорожская область (3481) 128 отдельная горно-пехотная бригада (159)
Гарний вчинок. В одну секунду стає хорошим рускім.
02.09.2025 21:38 Ответить
"жилнєжил"
яка сказав їх цар-урод
02.09.2025 21:40 Ответить
люблю такі новини.
02.09.2025 21:41 Ответить
жаль, что один, чем больше тем лучше
02.09.2025 21:58 Ответить
Піду затанцюю зі щастя, щоб вони кожен день так себе підривали кацапи нещасні
02.09.2025 22:11 Ответить
Правильне рішення , і жінка заробила на білу ладу калину.
02.09.2025 23:12 Ответить
 
 