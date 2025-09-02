На Запорожском направлении военный РФ подорвал себя гранатой: "Хорошая утилизация мусора". ВИДЕО

На Запорожском направлении российский солдат подорвал себя гранатой. Момент зафиксировала аэроразведка 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

На кадрах видно, как оккупант лежит под деревом и приводит в действие боеприпас. В комментарии к видео военные отметили: "Хорошая утилизация мусора", сообщает Цензор.НЕТ.

