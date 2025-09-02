УКР
На Запорізькому напрямку військовий РФ підірвав себе гранатою: "Гарна утилізація сміття". ВIДЕО

На Запорізькому напрямку російський солдат підірвав себе гранатою. Момент зафіксувала аеророзвідка 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

На кадрах видно, як окупант лежить під деревом і приводить у дію боєприпас. У коментарі до відео військові зазначили: "Гарна утилізація сміття", повідомляє Цензор.НЕТ.

армія рф (18579) граната (816) ліквідація (4412) утилізація (69) Запорізька область (4015) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (157)
Гарний вчинок. В одну секунду стає хорошим рускім.
02.09.2025 21:38 Відповісти
"жилнєжил"
яка сказав їх цар-урод
02.09.2025 21:40 Відповісти
люблю такі новини.
02.09.2025 21:41 Відповісти
жаль, что один, чем больше тем лучше
02.09.2025 21:58 Відповісти
Піду затанцюю зі щастя, щоб вони кожен день так себе підривали кацапи нещасні
02.09.2025 22:11 Відповісти
Правильне рішення , і жінка заробила на білу ладу калину.
02.09.2025 23:12 Відповісти
 
 