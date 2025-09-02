На Запорізькому напрямку військовий РФ підірвав себе гранатою: "Гарна утилізація сміття". ВIДЕО

На Запорізькому напрямку російський солдат підірвав себе гранатою. Момент зафіксувала аеророзвідка 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

На кадрах видно, як окупант лежить під деревом і приводить у дію боєприпас. У коментарі до відео військові зазначили: "Гарна утилізація сміття", повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські захисники атакували польові запаси боєприпасів для FPV-дронів та ліквідували укриття росіян. ВIДЕО