На Запорізькому напрямку військовий РФ підірвав себе гранатою: "Гарна утилізація сміття". ВIДЕО
На Запорізькому напрямку російський солдат підірвав себе гранатою. Момент зафіксувала аеророзвідка 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
На кадрах видно, як окупант лежить під деревом і приводить у дію боєприпас. У коментарі до відео військові зазначили: "Гарна утилізація сміття", повідомляє Цензор.НЕТ.
