На Оріхівському напрямку ворог не зупиняє атаки, невдалі штурми компенсує пропагандою, - 128 ОГШБр

Російські загарбники на Оріхівському напрямку використовують дуже багато дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" розповів пресофіцер 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Ігор Ткаченко.

"Насиченість неба" просто неймовірна. Теперішню ситуацію не можна порівняти із ситуацією навіть кількарічної давнини, коли і за три кілометри до лінії бойового зіткнення можна було ходити в повний зріст, попри небезпеку артилерії, авіації та мінометів", - зазначив військовий.

Він додав, що зараз будь-яке пересування противника не залишається без уваги Сил оборони. Тому штурми ворога зазвичай невдалі. А їхні "успіхи" - найчастіше, пропагандистська картинка.

"На різних ділянках фронту намагаються "піднімати прапори". Швидко підняти прапор і втекти, і вже потім заявляти, ніби це населений пункт перебуває під їхнім контролем. Хоч насправді найчастіше це не відповідає дійсності, тому що ми вибиваємо", — розповів пресофіцер.

