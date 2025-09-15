РУС
Россияне ограничили доступ к интернету и телевидению в Мелитополе, - ОВА

інтернет

Во временно оккупированном Мелитополе жители жалуются на изоляцию из-за ограничения доступа к интернету и телевидению.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, работают только "разрешенные" Кремлем сайты, тогда как украинские ресурсы заблокированы. Telegram и WhatsApp функционируют с перебоями. "Интернет на временно оккупированных территориях, как и во всей РФ, его почти нет. Там давно все закрыто, большое количество сайтов и ресурсов просто недоступны", - пояснил Федоров.

Он добавил, что для связи с близкими и получения объективной информации жители вынуждены пользоваться VPN. "Враг ограничивает это умышленно, чтобы жители оккупированной территории имели доступ только к пропаганде, а не к объективной информации", - подчеркнул он.

Мелитополь (621) интернат (85) Запорожская область (3515) телевидение (901) Мелитопольский район (14)
мда. лишається чебурнет
15.09.2025 13:20 Ответить
А незабаром ще й стаття за користування VPN
15.09.2025 13:32 Ответить
Ушлепки, не скаржитися потрібно, а вирізати по ночах русню. А хочете жити, як на болотах, то і йух з вами. Ви це заслужили. Далі буде так, прийде кацап, і почне вас гнати у шию на Далекий Схід, або у кращому випадку насере по серед хати. Це ж сосія, лядь.
15.09.2025 13:37 Ответить
 
 