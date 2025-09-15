Россияне ограничили доступ к интернету и телевидению в Мелитополе, - ОВА

Во временно оккупированном Мелитополе жители жалуются на изоляцию из-за ограничения доступа к интернету и телевидению.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, работают только "разрешенные" Кремлем сайты, тогда как украинские ресурсы заблокированы. Telegram и WhatsApp функционируют с перебоями. "Интернет на временно оккупированных территориях, как и во всей РФ, его почти нет. Там давно все закрыто, большое количество сайтов и ресурсов просто недоступны", - пояснил Федоров.

Он добавил, что для связи с близкими и получения объективной информации жители вынуждены пользоваться VPN. "Враг ограничивает это умышленно, чтобы жители оккупированной территории имели доступ только к пропаганде, а не к объективной информации", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жительница Донецка застряла в лифте и канючит о жизни - без воды и света. ВИДЕО