Росіяни обмежили доступ до інтернету й телебачення у Мелітополі, - ОВА

У тимчасово окупованому Мелітополі жителі скаржаться на ізоляцію через обмеження доступу до інтернету й телебачення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, працюють лише "дозволені" Кремлем сайти, тоді як українські ресурси заблоковані. Telegram і WhatsApp функціонують із перебоями. "Інтернет на тимчасово окупованих територіях, як і у всій РФ, його майже немає. Там давно все закрито, велика кількість сайтів і ресурсів просто недоступні", - пояснив Федоров.

Він додав, що для зв’язку з близькими та отримання об’єктивної інформації мешканці змушені користуватися VPN. "Ворог обмежує це навмисне, щоб мешканці окупованої території мали доступ лише до пропаганди, а не до об'єктивної інформації", - наголосив він.

Мелітополь (777) інтернат (65) Запорізька область (4050) телебачення (1175) Мелітопольський район (14)
мда. лишається чебурнет
15.09.2025 13:20 Відповісти
А незабаром ще й стаття за користування VPN
15.09.2025 13:32 Відповісти
Ушлепки, не скаржитися потрібно, а вирізати по ночах русню. А хочете жити, як на болотах, то і йух з вами. Ви це заслужили. Далі буде так, прийде кацап, і почне вас гнати у шию на Далекий Схід, або у кращому випадку насере по серед хати. Це ж сосія, лядь.
15.09.2025 13:37 Відповісти
 
 