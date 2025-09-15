Росіяни обмежили доступ до інтернету й телебачення у Мелітополі, - ОВА

У тимчасово окупованому Мелітополі жителі скаржаться на ізоляцію через обмеження доступу до інтернету й телебачення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, працюють лише "дозволені" Кремлем сайти, тоді як українські ресурси заблоковані. Telegram і WhatsApp функціонують із перебоями. "Інтернет на тимчасово окупованих територіях, як і у всій РФ, його майже немає. Там давно все закрито, велика кількість сайтів і ресурсів просто недоступні", - пояснив Федоров.

Він додав, що для зв’язку з близькими та отримання об’єктивної інформації мешканці змушені користуватися VPN. "Ворог обмежує це навмисне, щоб мешканці окупованої території мали доступ лише до пропаганди, а не до об'єктивної інформації", - наголосив він.

