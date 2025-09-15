В Литве собрали 1 млн евро на дроны для украинских военных

Благотворительная организация Blue/Yellow собрала 1 миллион евро на дроны для Украины во время кампании Dronethon.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

Как сообщила организация в понедельник, 15 сентября, двухмесячная кампания была разработана по аналогии с марафоном - "долгая, последовательная и командная работа".

Этот 1 млн евро будет использован для приобретения и доставки на украинскую передовую FPV-дронов, разведывательных дронов, ночных разведывательных дронов, логистических и дальнобойных дронов, их систем управления и аксессуаров.

"Каждый из этих дронов является не только гарантией безопасности для украинских солдат, но и для всех нас. Сильная Украина означает более безопасную Литву и Европу. Наша миссия - помочь украинцам в их борьбе против агрессора, но одновременно мы инвестируем в безопасность Литвы - чем дольше Украина будет держаться, тем меньше реальных угроз мы будем иметь", - заявила директор Blue/Yellow Лаура Паукште.

По данным организации, тысячи частных лиц, компаний и общин присоединились к Dronaton, приобретя персонализированные дроны и реализуя инициативы по поддержке сотрудников для Украины.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Blue/Yellow приобрела для Украины более 5 тысяч различных типов дронов и аксессуаров к ним.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 2,5 тысячи дронов приобрели литовцы для Украины в рамках кампании "Radarom!"