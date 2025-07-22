Более 2,5 тысяч дронов приобрели литовцы для Украины в рамках кампании "Radarom!"

Литовская кампания Radarom!, которую запустили накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, уже собрала более 4,4 миллиона евро. Украинским защитникам переданы тысячи дронов.

Об этом сообщает литовский вещатель LRT, передает Цензор.НЕТ.

В рамках этой кампании уже приобретено 2609 дронов для ВСУ, а также внесен аванс за еще 320 литовских беспилотников.

Всего на производство литовских дронов уже потрачено 2,6 миллиона евро, а на оборудование для украинских производителей - 1,7 миллиона евро.

"Благодаря людям и компаниям Литвы мы можем сделать свой вклад в оборону Украины, и это - самое важное. С первого дня кампании мы держим руку на пульсе - постоянно следим за ходом процесса и отчитываемся перед общественностью о том, как используются их пожертвования", - сказала генеральный директор LRT Моника Гарбачяускайте-Будриене.

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Кроме того, две трети всей помощи было выделено на литовское производство, а остальное - на закупку украинских дронов и оборудования.

Сначала преобладали дроны украинских производителей, поскольку процесс их поставки был быстрее, но сейчас уже заметны результаты работы литовских производителей.

"Мы отвечаем за то, чтобы все оборудование было должным образом отобрано и доставлено туда, где оно больше всего нужно - украинским солдатам, которые ежедневно рискуют своей жизнью. Это не просто логистика или количество - это реальная помощь людям на передовой", - рассказывает руководитель общественной организации Blue/Yellow Лаура Паукште.

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Напомним, третья кампания Radarom! проходила с 3 по 24 февраля 2025 года. Ее организовал литовский вещатель LRT в сотрудничестве с общественной организацией Blue/Yellow, Laisvės TV и Stiprūs kartu. Во время кампании жители и компании Литвы собрали более 5,7 миллиона евро, которые направили на поставку в Украину БПЛА и антидронових систем.

14 июля в Литве стартовала двухмесячная кампания поддержки Украины Dronaton, инициированная общественной организацией Blue/Yellow. Цель организаторов сбора - собрать миллион евро. Средства пойдут на приобретение различных дронов для ВСУ, а также оборудования для их управления и аксессуаров.