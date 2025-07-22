Понад 2,5 тисячі дронів придбали литовці для України у рамках кампанії "Radarom!"

Литовська кампанія "Radarom!", яку запустили напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, вже зібрала понад 4,4 мільйона євро. Українським захисникам передано тисячі дронів.

Про це повідомляє литовський мовник LRT, передає Цензор.НЕТ.

У рамках цієї кампанії вже придбано 2609 дронів для ЗСУ, а також внесено аванс за ще 320 литовських безпілотників.

Загалом на виробництво литовських дронів вже витрачено 2,6 мільйона євро, а на обладнання для українських виробників — 1,7 мільйона євро.

"Завдяки людям та компаніям Литви ми можемо зробити свій внесок у оборону України, і це найважливіше. З першого дня кампанії ми тримаємо руку на пульсі — постійно стежимо за ходом процесу та звітуємо перед громадськістю про те, як використовуються їхні пожертви", - сказала генеральна директорка LRT Моніка Гарбачяускайте-Будрієне.

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Крім того, дві третини всієї допомоги було виділено на литовське виробництво, а решта — на закупівлю українських дронів та обладнання.

Спочатку переважали дрони українських виробників, оскільки процес їхнього постачання був швидшим, але зараз вже помітні результати роботи литовських виробників.

"Ми відповідаємо за те, щоб усе обладнання було належним чином відібрано та доставлено туди, де воно найбільше потрібно — українським солдатам, які щодня ризикують своїм життям. Це не просто логістика чи кількість — це реальна допомога людям на передовій", - розповідає керівниця громадської організації Blue/Yellow Лаура Паукште.

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Нагадаємо, третя кампанія Radarom! проходила з 3 по 24 лютого 2025 року. Її організував литовський мовник LRT у співпраці з громадською організацією Blue/Yellow, Laisvės TV та Stiprūs kartu. Під час кампанії жителі та компанії Литви зібрали понад 5,7 мільйона євро, які спрямували на постачання в Україну БПЛА та антидронових систем.

14 липня у Литві стартувала двомісячна кампанія підтримки України Dronaton, ініційована громадською організацією Blue/Yellow. Ціль організаторів збору — зібрати мільйон євро. Кошти підуть на придбання різних дронів для ЗСУ, а також обладнання для їхнього керування та аксесуарів.