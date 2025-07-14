Кампанія зі збору коштів на дрони для України стартувала у Литві, - ЗМІ

У понеділок, 14 липня, у Литві розпочалася двомісячна благодійна кампанія Dronaton, яка має на меті зібрати 1 мільйон євро на закупівлю дронів для Сил оборони України.

Про це пише видання LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ініціювала збір неурядова організація Blue/Yellow. За словами організаторів, зібрані кошти планують витратити на дрони різних типів, обладнання для їхнього управління та інші необхідні речі.

"Ми бачимо, як щодня сотні дронів атакують українські міста, намагаючись їх зруйнувати й залякати людей. Це відносно недорогий, але дуже ефективний інструмент. Понад дві третини запитів, які ми отримуємо з фронту, стосуються саме дронів. Тому цього літа наш пріоритет – дрони, дрони і ще раз дрони", – заявив співзасновник Blue/Yellow Йонас Оман.

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Кампанія зі збору коштів на дрони для України триватиме до 14 вересня.

Раніше повідомлялося, що у Литві завершилася третя благодійна кампанія на підтримку України "Radarom!" для закупівлі безпілотників для нашої країни. У межах акції активісти зібрали понад 5 мільйонів євро.

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