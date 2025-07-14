Кампания по сбору средств на дроны для Украины стартовала в Литве, - СМИ
В понедельник, 14 июля, в Литве началась двухмесячная благотворительная кампания Dronaton, цель которой собрать 1 миллион евро на закупку дронов для Сил обороны Украины.
Об этом пишет издание LRT, сообщает Цензор.НЕТ.
Инициировала сбор неправительственная организация Blue/Yellow. По словам организаторов, собранные средства планируют потратить на дроны разных типов, оборудование для их управления и другие необходимые вещи.
"Мы видим, как ежедневно сотни дронов атакуют украинские города, пытаясь их разрушить и запугать людей. Это относительно недорогой, но очень эффективный инструмент. Более двух третей запросов, которые мы получаем с фронта, касаются именно дронов. Поэтому этим летом наш приоритет - дроны, дроны и еще раз дроны", - заявил соучредитель Blue/Yellow Йонас Оман.
Кампания по сбору средств на дроны для Украины продлится до 14 сентября.
Ранее сообщалось, что в Литве завершилась третья благотворительная кампания в поддержку Украины "Radarom!" для закупки беспилотников для нашей страны. В рамках акции активисты собрали более 5 миллионов евро.
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