РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10104 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Литвы
249 4

Кампания по сбору средств на дроны для Украины стартовала в Литве, - СМИ

средства на дроны для ВСУ собирают в Литве

В понедельник, 14 июля, в Литве началась двухмесячная благотворительная кампания Dronaton, цель которой собрать 1 миллион евро на закупку дронов для Сил обороны Украины.

Об этом пишет издание LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

Инициировала сбор неправительственная организация Blue/Yellow. По словам организаторов, собранные средства планируют потратить на дроны разных типов, оборудование для их управления и другие необходимые вещи.

"Мы видим, как ежедневно сотни дронов атакуют украинские города, пытаясь их разрушить и запугать людей. Это относительно недорогой, но очень эффективный инструмент. Более двух третей запросов, которые мы получаем с фронта, касаются именно дронов. Поэтому этим летом наш приоритет - дроны, дроны и еще раз дроны", - заявил соучредитель Blue/Yellow Йонас Оман.

Читайте также: Высокоточное оружие, которое закупили за средства Литвы, доставлено в Украину, - Шакалиене

Кампания по сбору средств на дроны для Украины продлится до 14 сентября.

Ранее сообщалось, что в Литве завершилась третья благотворительная кампания в поддержку Украины "Radarom!" для закупки беспилотников для нашей страны. В рамках акции активисты собрали более 5 миллионов евро.

Читайте также: Литва планирует предоставить Украине поддержку на 20 млн евро на закупку боеприпасов

Автор: 

Литва (2530) помощь (7979) дроны (4288)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо !
показать весь комментарий
14.07.2025 16:42 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2025 16:45 Ответить
В від ОПи коли будуть дрони? Вже 4 рік війни..
показать весь комментарий
14.07.2025 16:46 Ответить
у вас помилка шановний - не від ОПи, а в ОПу на 4 рік вже час
показать весь комментарий
14.07.2025 17:10 Ответить
 
 