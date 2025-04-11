Литва планирует предоставить Украине поддержку на 20 млн евро на закупку боеприпасов

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что Литва планирует выделить очередной пакет помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

"Лето может быть очень сложным. Поэтому нам нужно усилить нашу поддержку. Например, Литва собирается добавить дополнительные 20 миллионов евро на закупку боеприпасов, потому что это одна из вещей, которые сейчас действительно нужны Украине", - сказала она.

Шакалиене призвала ускорить предоставление помощи Украине.

В июне прошлого года Государственный совет обороны Литвы согласился ежегодно выделять на военную помощь Украине не менее 0,25% от ВВП страны.

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С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 800 млн евро. Общий объем долгосрочной помощи Литвы Украине превысил 1,5 млрд евро.

Напомним, 11 апреля в Брюсселе началась работа 27-го заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") под совместным председательством министра обороны Великобритании Джона Гилли и министра обороны Германии Бориса Писториуса.