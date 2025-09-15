У Литві зібрали 1 млн євро на дрони для українських військових

Благодійна організація Blue/Yellow зібрала 1 мільйон євро на дрони для України під час кампанії Dronethon.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

Як повідомила організація в понеділок, 15 вересня, двомісячна кампанія була розроблена за аналогією з марафоном – "довга, послідовна і командна робота".

Цей 1 млн євро буде використаний для придбання та доставки на українську передову FPV-дронів, розвідувальних дронів, нічних розвідувальних дронів, логістичних та далекобійних дронів, їх систем управління та аксесуарів.

"Кожен з цих дронів є не тільки гарантією безпеки для українських солдатів, але й для всіх нас. Сильніша Україна означає безпечнішу Литву та Європу. Наша місія – допомогти українцям у їхній боротьбі проти агресора, але водночас ми інвестуємо в безпеку Литви – чим довше Україна триматиметься, тим менше реальних загроз ми матимемо", – заявила директорка Blue/Yellow Лаура Паукште.

За даними організації, тисячі приватних осіб, компаній та громад приєдналися до Dronaton, придбавши персоналізовані дрони та реалізуючи ініціативи з підтримки співробітників для України.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Blue/Yellow придбала для України понад 5 тисяч різних типів дронів та аксесуарів до них.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 2,5 тисячі дронів придбали литовці для України у рамках кампанії "Radarom!"