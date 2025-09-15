РУС
Студенты-первокурсники, которые в течение 10 дней с начала учебного года не приступили к обучению, будут отчислены

Украинские вузы начали отчислять первокурсников

Студентов-первокурсников, которые в течение 10 рабочих дней с начала учебного года не приступили к обучению, будут отчислять из украинских вузов.

Об этом сообщил заместитель декана Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Дмитрий Затула, информирует Цензор.НЕТ.

"Это предусмотрено договором или контрактом об обучении, что они должны приступить к обучению в течение 10 учебных дней. То есть первые две недели. Если они не появляются, то договор просто прекращает свою силу, а значит их вынуждены отчислить", - пояснил Затула.

Если студент уже появился на пары, его почти гарантированно не отчислят до первой сессии. Причем вузы будут стараться рассматривать каждый вопрос в индивидуальном порядке.

К слову, если студент впервые поступил на первый курс на дневную форму обучения, он автоматически получает отсрочку от мобилизации на весь срок получения образования. В случае отчисления из вуза, он это право теряет.

Университет (248) студенты (688)
Так молоддю й школярами розкидаєтеся під час війни. Мабуть, можете собі дозволити.
Людішек-податків нові баби-то не нарожают.
Чи воно вже тоді на пустій землі й не треба буде?
Перспективи життя у влади - 0
15.09.2025 15:30 Ответить
Будуть кандидати в штурмовики...
15.09.2025 15:39 Ответить
А ті що прийшли протягом 20 днів?
15.09.2025 15:42 Ответить
Кремлівські тролики тут як тут.
15.09.2025 17:32 Ответить
 
 