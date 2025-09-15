Студенты-первокурсники, которые в течение 10 дней с начала учебного года не приступили к обучению, будут отчислены

Студентов-первокурсников, которые в течение 10 рабочих дней с начала учебного года не приступили к обучению, будут отчислять из украинских вузов.

Об этом сообщил заместитель декана Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Дмитрий Затула, информирует Цензор.НЕТ.

"Это предусмотрено договором или контрактом об обучении, что они должны приступить к обучению в течение 10 учебных дней. То есть первые две недели. Если они не появляются, то договор просто прекращает свою силу, а значит их вынуждены отчислить", - пояснил Затула.

Если студент уже появился на пары, его почти гарантированно не отчислят до первой сессии. Причем вузы будут стараться рассматривать каждый вопрос в индивидуальном порядке.

К слову, если студент впервые поступил на первый курс на дневную форму обучения, он автоматически получает отсрочку от мобилизации на весь срок получения образования. В случае отчисления из вуза, он это право теряет.

Также читайте: Правительство выделило дополнительные 300 млн грн для поддержки университетов в прифронтовых регионах, - Зеленский