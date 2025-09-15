Студенти-першокурсники, які протягом 10 днів з початку навчального року не приступили до навчання, будуть відраховані
Студентів-першокурсників, які протягом 10 робочих днів з початку навчального року не приступили до навчання, будуть відраховувати з українських вишів.
Про це повідомив заступник декана Київського національного університету імені Тараса Шевченка Дмитро Затула, інформує Цензор.НЕТ.
"Це передбачено договором чи контрактом про навчання, що вони повинні приступити до навчання протягом 10 навчальних днів. Тобто перші два тижні. Якщо вони не з'являються, то договір просто припиняє свою чинність, а значить їх змушені відрахувати", - пояснив Затула.
Якщо студент вже з’явився на пари, його майже гарантовано не відрахують до першої сесії. Причому виші будуть намагатися розглядати кожне питання в індивідуальному порядку.
До слова, якщо студент вперше вступив на перший курс на денну форму навчання, він автоматично отримує відстрочку від мобілізації на весь термін здобуття освіти. У разі відрахування з вишу він це право втрачає.
Людішек-податків нові баби-то не нарожают.
Чи воно вже тоді на пустій землі й не треба буде?
Перспективи життя у влади - 0