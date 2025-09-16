За сутки на фронте 208 боестолкновений. Самые горячие - на Покровском направлении, - Генштаб

Российские захватчики не прекращают атаковать Силы обороны по всей линии фронта. За сутки произошло 208 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами и 69 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4795 обстрелов, из них 130 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5865 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Зализнычное, Веселянка, Степногорск, Лукьяновское Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений. Враг нанес один ракетный и 5 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 14 управляемых бомб, совершил 155 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 20 боестолкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного, Отрадного и Красного Первого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска, Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Среднее, Ставки и вблизи Грековки, Дерилово, Шандриголово, Колодязей, Торского.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 17 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районе Орехово-Васильевки и в направлении Николаевки, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Щербиновки, Катериновки и в направлении Иванополья, Плещиевки, Русина Яра, Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономическое, Шевченко, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Золотого Колодезя, Вольного, Червоного Лимана, Мирнограда, Родинского, Проминя, Зверево, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Филии.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 34 атаки противника вблизи населенных пунктов Ялта, Шевченко, Камышеваха, Вороное, Терновое, Новоивановка и в направлении Филии, Ивановки, Искры, Январского, Ольговского, Полтавки.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник дважды наступал, в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, пункт управления и артиллерийское средство российских захватчиков.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 910 человек. Также враг потерял пять боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 310 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 72 единицы автомобильной техники.

