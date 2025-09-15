Командиров Силенко и Китугина уволили из-за неэффективного управления войсками на Запорожском и Новопавловском направлениях, - Генштаб.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський/ Фейсбук

В Генштабе ВСУ подтвердили информацию о решении главнокомандующего Александра Сирского уволить с должностей командира 17-го армейского корпуса Владимира Силенко и 20-го корпуса - Максима Китугина.

Как передает Цензор.НЕТ, это сообщили в Генштабе на запрос Суспільного.

Как отмечается, такие кадровые решения Сырского связаны с "упущениями двух командиров в управлении войсками".

"Последствиями неэффективного руководства в полосах ответственности стали, самое главное, потери личного состава и потери территорий в полосах ответственности на Запорожском и Новопавловском направлениях", - пояснили в Генштабе.

Эти офицеры продолжат службу на других должностях, добавили в руководстве.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил командующих двух корпусов армии - руководителя 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го Максима Китугина.

По данным УП, обоих командующих уволили за якобы потери позиций в зоне ответственности корпусов.