3 558 34

Командиров Силенко и Китугина уволили из-за неэффективного управления войсками на Запорожском и Новопавловском направлениях, - Генштаб.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський/ Фейсбук

В Генштабе ВСУ подтвердили информацию о решении главнокомандующего Александра Сирского уволить с должностей командира 17-го армейского корпуса Владимира Силенко и 20-го корпуса - Максима Китугина.

Как передает Цензор.НЕТ, это сообщили в Генштабе на запрос Суспільного.

Как отмечается, такие кадровые решения Сырского связаны с "упущениями двух командиров в управлении войсками".

"Последствиями неэффективного руководства в полосах ответственности стали, самое главное, потери личного состава и потери территорий в полосах ответственности на Запорожском и Новопавловском направлениях", - пояснили в Генштабе.

Эти офицеры продолжат службу на других должностях, добавили в руководстве.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил командующих двух корпусов армии - руководителя 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го Максима Китугина.

По данным УП, обоих командующих уволили за якобы потери позиций в зоне ответственности корпусов.

+19
А чи не є прямим наслідком здачі позицій в зоні відповідальності цих корпусів те, що армію нещадно обкрадають 5-6 "ефективних" зелених менеджерів на оборонних спорудах, на безпілотниках, на РЕБах і т. п.?
15.09.2025 20:28 Ответить
+15
А коли звільнять Головкома і Верховного? Чи вони ефективно управляють військами?
15.09.2025 20:28 Ответить
+13
Ніхто нічого не отримає.
Після війни і зміни влади можна буде більш- менш неупереджено розібратися хто кому рабінович.

А поки є інформація у військових телеграмах, що Найпотужніший дуже верещав і " сучіл ножкой" на Сирського за втрату села на Дніпрі і позицій на стику трьох областей.
Скільки там об'єктивного, а скільки від нестачі особового складу, яким Зеленьський вперто небажає поповнювати ЗСУ і скільки там від нестачі мін і бпла і РЕБ від КАБів, поки ніхто об'єктивно незнає
15.09.2025 20:33 Ответить
А тих, хто їх представляв на ці посади теж звільнили?
15.09.2025 20:24 Ответить
Ви читати вмієте? продовжать службу на нових посадах. Отримують новий корпус або кабінет в Генштабі. То кого, кажете, "теж" звільнили?
15.09.2025 20:27 Ответить
Ыстомін, коли поповниш собою особовий склад? Чи ще норм?
15.09.2025 20:58 Ответить
Хочу сказати що Сіленко постраждав абсолютно незаслужено. Грамотний командир корпусу, перед призначенням 10 років був успішним комбригом, не гнався за посадами, інші комбриги за 10 років 200 разів провалюють оборону і йдуть в батальйон резерву або рішають собі посади генералів в Генштабі. Сіленко має своє бачення ******** війни і величезний успішний досвід і він цей досвід успішно реалізовував в корпусі що допомогло корпусу з нуля стати потужною військовою силою! Такі кадрові рішення Генштабу та Президента абсолютно незрозумілі для військових і не додають оптимізму. Забрати досвідченого командира в той момент коли він конче потрібен на одному з найнебезпечніших напрямків це помилка гірша за злочин! Знайти заміну Сіленку, такого ж рівня досвіду та компетенцій влада та Генштаб навряд чи зможуть і це суттєво послабить оборону!
15.09.2025 21:43 Ответить
"Серун" у коментарях не "читака" він "писака" 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
К генералу Сырскому такое("звільнили через неефективне управління військами") неприменимо, бо сто раз отжимается.
показать весь комментарий
15.09.2025 20:26 Ответить
👏👏👏😏
15.09.2025 20:40 Ответить
зуб дайош?
15.09.2025 20:27 Ответить
Тваражок коли буде звільнений?
15.09.2025 20:27 Ответить
А чи не є прямим наслідком здачі позицій в зоні відповідальності цих корпусів те, що армію нещадно обкрадають 5-6 "ефективних" зелених менеджерів на оборонних спорудах, на безпілотниках, на РЕБах і т. п.?
15.09.2025 20:28 Ответить
І ще "Патужній" Верхогловкрм вперто небажає зайнятися мобілвзацією і поповненням особового складу, де навіть формально штати не закриті. А якщо копнути, то боєздатних буде взвод на роту..
показать весь комментарий
легше сказати на чому НЕ обкрадають...
показать весь комментарий
А обкрадають вони армію НА ВСЬОМУ до чого їхні липкі пацючі лапки дотягуються.
показать весь комментарий
А коли звільнять Головкома і Верховного? Чи вони ефективно управляють військами?
показать весь комментарий
Нє ну а шо...
На ставку збираються губами шеволять, стрілочки малюють, нові незламні "фортеці" призначають.

А просирають їх вже неефективні офіцери на місцях. Не може ж бути, щоб на самому верху всім командували дебіли... 😁
15.09.2025 20:40 Ответить
Воно й не дивно. Коли головнокомандуючий - кловун квартальний.
показать весь комментарий
Ви хотіли написати - Верховний головнокомандувач?
показать весь комментарий
В нас як при царі. Який не є - а він царь, хоть і дібіл в третьому коліні.
показать весь комментарий
Хто ж вибрав нам такого "царя"? Хмм, гублюся в догадках ...
показать весь комментарий
До того, як його вибрали тут, його вибрали там.
показать весь комментарий
тисячі загиблих воїнів по їх вині це неефективне управління військами?
показать весь комментарий
повинні були лягти всі,сирок не справляється з бункерними рознарядками
показать весь комментарий
Цікаво, а хто панів офіцерів на цілі корпуси поставив? І за які заслуги? І де ділися ці колючі для совковаго начальства, але ефективні на полі бою офіцери, як Купол, генерал Забродський та інші?
показать весь комментарий
А звільнив їх ******* дефективний Сирський, який вже з третього разу не може трубу кацапам перекрити.
показать весь комментарий
Уявляю кого призначать взамін.
показать весь комментарий
В зєрмаків ще довга лавка запасних. Взяти хоча б ось цих заслужених орденоносних вояк
показать весь комментарий
Невже квартал вирішив підтримати ваву і повним складом піти в ЗСУ?
показать весь комментарий
Напевно не хочуть здавти територію. В ішака критерій дуже простий - не хочеш виконувати забаганки верховного ішака - з пляжа, знайдуться "достойні".
показать весь комментарий
Ага, ось щас!



- На учет возьмусь, а воевать шишь с маслом - ответил Шариков, або як заявив сам лисий

- У мене ніяких навичок нема. Мене у перший же день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим. Тільки те, що хейтери будуть хайпувати на цьому і казати: "Слава Богу він помер..." та давай гулянки влаштовувати. Ні-ні, я поки що не збираюся", - сказав Кошовий.

15.09.2025 21:08 Ответить
Між іншим не памʼятаю коли були новини про наступ рашкованів на Запоріжжі, чи воно у зведеннях інакше іменується? Чи пора настала дозволити наступ?
показать весь комментарий
Давайте розширювати 3 корпус до стану дивізії або армії, тоді заживемо
показать весь комментарий
До дивизии не стоит, она меньше корпуса).
показать весь комментарий
Армійський корпус - це велике загальновійськове оперативно-тактичне з'єднання, яке складається з кількох дивізій або бригад, а також інших частин родів військ і спеціальних військ, що можуть вести бойові дії самостійно або у складі армії. У Збройних силах України запроваджується корпусна система управління, яка замінює тимчасові оперативні об'єднання та дозволяє перейти до більш потужної та гнучкої структури управління військами.
показать весь комментарий
