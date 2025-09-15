Командиров Силенко и Китугина уволили из-за неэффективного управления войсками на Запорожском и Новопавловском направлениях, - Генштаб.
В Генштабе ВСУ подтвердили информацию о решении главнокомандующего Александра Сирского уволить с должностей командира 17-го армейского корпуса Владимира Силенко и 20-го корпуса - Максима Китугина.
Как передает Цензор.НЕТ, это сообщили в Генштабе на запрос Суспільного.
Как отмечается, такие кадровые решения Сырского связаны с "упущениями двух командиров в управлении войсками".
"Последствиями неэффективного руководства в полосах ответственности стали, самое главное, потери личного состава и потери территорий в полосах ответственности на Запорожском и Новопавловском направлениях", - пояснили в Генштабе.
Эти офицеры продолжат службу на других должностях, добавили в руководстве.
Ранее СМИ со ссылкой на собеседников писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил командующих двух корпусов армии - руководителя 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го Максима Китугина.
По данным УП, обоих командующих уволили за якобы потери позиций в зоне ответственности корпусов.
Після війни і зміни влади можна буде більш- менш неупереджено розібратися хто кому рабінович.
А поки є інформація у військових телеграмах, що Найпотужніший дуже верещав і " сучіл ножкой" на Сирського за втрату села на Дніпрі і позицій на стику трьох областей.
Скільки там об'єктивного, а скільки від нестачі особового складу, яким Зеленьський вперто небажає поповнювати ЗСУ і скільки там від нестачі мін і бпла і РЕБ від КАБів, поки ніхто об'єктивно незнає
На ставку збираються губами шеволять, стрілочки малюють, нові незламні "фортеці" призначають.
А просирають їх вже неефективні офіцери на місцях. Не може ж бути, щоб на самому верху всім командували дебіли... 😁
- На учет возьмусь, а воевать шишь с маслом - ответил Шариков, або як заявив сам лисий
- У мене ніяких навичок нема. Мене у перший же день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим. Тільки те, що хейтери будуть хайпувати на цьому і казати: "Слава Богу він помер..." та давай гулянки влаштовувати. Ні-ні, я поки що не збираюся", - сказав Кошовий.