Сырский уволил двух командующих корпусами ВСУ Силенко и Китугина, - СМИ

главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил командующих двух корпусов армии - руководителя 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го Максима Китугина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили двое собеседников УП в Силах обороны.

Отмечается, что такое решение главком принял примерно неделю-две назад из-за потери позиций в зоне ответственности корпусов.

17-й корпус, который возглавлял Силенко, стоит в Запорожской области, где за последнее время Силы обороны потеряли село Каменское и часть села Плавни, расположенного на берегу Днепра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський посетил Покровское и Добропольское направления: Находим эффективные пути обезвреживания морпехов РФ.

20-й корпус, который возглавлял Китугин, стоит на границе Донецкой и Днепропетровской областей, где россиянам удалось прорваться на Днепропетровщину.

Также издание добавляет, что это первые кадровые смещения с момента перехода Сил обороны Украины на корпусную систему управления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа ВСУ уже приносит результаты. Управление войсками становится более эффективным, - Сырский

армия (8517) увольнение (2706) ВСУ (6903) Александр Сырский (718)
Звільнив їх, бо не лизали його.
Краще б сам просирський добровільно пішов у відставку а не чекав коли його пристрелять як зрадника.
Окупанти вже у Куп'янську і просуваються до центру міста, а цей мудак мовчить, бо просрав оборону Куп'янська.
Залужний звільнив Куп'янськ а сирський здав його своїм рашистам.
15.09.2025 16:37 Ответить
звільнити, покарати, посадити... це все що вміємо. Грьобаний совок... А чи збудовані на тих напрямках багаторівневі фортифікації? Чи достатньо справних дронів у підрозділів на тих напрямках? Бо як відомо біля 60% дронів від держави небоєздатні і їх приходиться переробляти підрозділам за власний рахунок. Але для совків сирського та зеленського це все складно, бо діє принцип "разбєрьомся коє как і накажем кого попало"... Коли при владі бовдури та нікчеми, тоді народ розплачується власним життям та територіями за таку владу
15.09.2025 16:47 Ответить
Так він лише завдяки "кришуванню" "Говнокомандувачем", на посаді і тримається! Як же "кусать руку дающего"?...
15.09.2025 16:43 Ответить
Соромлюсь запитати, шановний, в ви на якому напрямку "воюєте", що так "добре володієте" оперативною обстановкою на місцях? Мабуть, здебільшого на російських пабліках?
15.09.2025 17:40 Ответить
Ти, їба*ько.
15.09.2025 17:43 Ответить
сирський , треба дати говнокомандуючому просто по макітрі🤡 прикладом ...і все буде Україна !!!!
15.09.2025 16:38 Ответить
Так він лише завдяки "кришуванню" "Говнокомандувачем", на посаді і тримається! Як же "кусать руку дающего"?...
15.09.2025 16:43 Ответить
Знайшли цапів-відбувайлів !!))
15.09.2025 16:44 Ответить
О!
Зараз відбудеться перепис військових ікспертів.
15.09.2025 16:46 Ответить
А що тут переписуватися?! В нас коли взагалі завершився перехід на корпусну систему?! Якщо вести відлік від наказів найвеличнішого, то з лютого 2025. Але по переведення по підрозділах стартувало десь у квітні-серпні. І 7 днів тому, Сирський відрапортував про завершення.
Тобто, тобі тільки що дали, для керування нову структуру, а через тиждень тебе знімають, за те що не впорався! Це нова структура, там ще все не притерлося, останні підрозділи тільки у серпні перейшли... За такий строк, ти ніяку оборону організувати не міг, ти працював лише з тим що вже було, навіть ті самі підрозділи на позиціях залишилися....
І як це називається?! А називається це "цап відбувайло"!!!!!
15.09.2025 17:04 Ответить
Воно може й так, але з іншого боку ці корпуси не з Місяця впали, а їх керівники до того швидше за все були командирами бригад навколо яких ті корпуси і формувались. І з великою вірогідністю принаймні частина пройобів на відповідних напрямках може бути в зоні відповідальності саме тих бригад/частин і їх командирів.
15.09.2025 17:18 Ответить
Корпуси формувались, не навколо якихось бригад, а з них - це структура надструктура над ними.
І звісно до цього, вони керували якоюсь з бригад (не факт доречи, що однією з тих, хто потрапив у підлеглість). Ви мабуть не уявляєте об'єм роботи, по створенню нової структури у армії: перш за все, тобі треба організувати штаб, його роботу, матеріальне забезпечення, навіть харчування..., налагодити взаємодію між бригадами, централізувати дані розвідки... Но головне у нашій армії, навіть не це! Головне - це ПАПІРЦІ!!! В цій структурі, вже повинно бути створено, надруковано і підписано, ціла купа інструкцій (включаючи протипожежну безпеку), наказів... Вони половину часу, займаються не керуванням, а оформлення папірців. Я вам скажу, що впевнений на 200%, що паперова робота зроблена тільки процентів на 70-80.
А ви ще хочете, щоб вони за пару тижнів оборону організували
15.09.2025 17:39 Ответить
Так щоб було зрозуміло, як у нас зараз все робиться: наш підрозділ, дали у підпорядкування іншій бригаді. (Нас залишилося мало, мабуть 1/4 від штату) і замість того, щоб вивести нас на відновлення, нас вирішили ще поюзати... Так от, на одному напрямку, ворог наступає і вже почав заходити у одне село. Вже стало зрозуміло, що село практично втрачене, 1-2 доба і все. І та бригада, якій нас передали, вирішила повісити "оборону" того села на наш підрозділ. А так щоб ви розуміли, в нас не людей немає чи навіть транспорту щоб туди заїхати... Нам кажуть, а нічого, ми вам покажемо напрям і ви ніжками, ніжками... Зроблено було це з однією метою: повісити втрату села на наш підрозділ, у і відповідно зняти відповідальність з себе (повторюю, що сил його втримати, в нас не було, тупо зайти та вийти, ну ще людей втратити)
15.09.2025 17:16 Ответить
Родинні зв'язки сильніші за будь які клятви, присяги та дружби.
У цього кацапа вся рідня на паРаші,в Україні жодного родича...
15.09.2025 16:47 Ответить
звільнити, покарати, посадити... це все що вміємо. Грьобаний совок... А чи збудовані на тих напрямках багаторівневі фортифікації? Чи достатньо справних дронів у підрозділів на тих напрямках? Бо як відомо біля 60% дронів від держави небоєздатні і їх приходиться переробляти підрозділам за власний рахунок. Але для совків сирського та зеленського це все складно, бо діє принцип "разбєрьомся коє как і накажем кого попало"... Коли при владі бовдури та нікчеми, тоді народ розплачується власним життям та територіями за таку владу
15.09.2025 16:47 Ответить
Народ,це хто?? 73% приколістів ?? ))
15.09.2025 17:00 Ответить
Коли б вже цього м'ясника звільнять? років на 15?
15.09.2025 16:48 Ответить
Риба гниє з голови.
15.09.2025 16:50 Ответить
Зелю сирок влаштовує, бо в нього рейтинг не такий високий як був у Заслужного. Що тут не зрозуміло?
15.09.2025 16:52 Ответить
Так з посад звільнив чи з армії? Тут не зрозуміло...
15.09.2025 16:53 Ответить
Якщо вони не мають критичних проблем зі здоров'ям їх під час війни звільнити з армії майже не можливо (випадок з Залужним не показовий, в розрахунок не беремо🤗). Мається на увазі, що в даному випадку їх зняли з займаних посад і відправили "у розпорядження".
15.09.2025 17:34 Ответить
Презідент-комік,командувас ЗСУ-"совковий" генерал,керує МЗС і фактично економікой-бувший ларьочник-решала пов'язаний з кацапським гру/фсб.Міністри-менеджери алігархичних кланів.Голова НБУ-кореш решали-ларьочника.Добре проголасувало стадо на виборах 2019р.
15.09.2025 16:58 Ответить
Потужні менеджери !!))
15.09.2025 17:02 Ответить
Молодець Сирський!
15.09.2025 17:07 Ответить
Не розумію, що за істерика в коментах? Вказані військові керівники не виконали поставлене головнокомандувачем завдання (не змогли чи не зуміли - без різниці), їх замінили на інших. В чому власне проблема? От якби їх звільнили навпаки за те, що вони втримали чи відвоювали позиції, ну то була б інша річ та дійсно привід для обурення.
15.09.2025 17:27 Ответить
При такому критерії успішності будуть тримати позиції до останнього, за будь-яку ціну, а потім відбивати, якщо втратили, теж за будь-яку ціну, не рахуючись з втратами. А потім дивуватися, що в армії не вистачає живої сили і з неї тікають хто тільки може.
15.09.2025 17:40 Ответить
 
 