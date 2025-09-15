Сырский уволил двух командующих корпусами ВСУ Силенко и Китугина, - СМИ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил командующих двух корпусов армии - руководителя 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го Максима Китугина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили двое собеседников УП в Силах обороны.

Отмечается, что такое решение главком принял примерно неделю-две назад из-за потери позиций в зоне ответственности корпусов.

17-й корпус, который возглавлял Силенко, стоит в Запорожской области, где за последнее время Силы обороны потеряли село Каменское и часть села Плавни, расположенного на берегу Днепра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сырский посетил Покровское и Добропольское направления: Находим эффективные пути обезвреживания морпехов РФ. ФОТОрепортаж

20-й корпус, который возглавлял Китугин, стоит на границе Донецкой и Днепропетровской областей, где россиянам удалось прорваться на Днепропетровщину.

Также издание добавляет, что это первые кадровые смещения с момента перехода Сил обороны Украины на корпусную систему управления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа ВСУ уже приносит результаты. Управление войсками становится более эффективным, - Сырский