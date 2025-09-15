Сырский уволил двух командующих корпусами ВСУ Силенко и Китугина, - СМИ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил командующих двух корпусов армии - руководителя 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го Максима Китугина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили двое собеседников УП в Силах обороны.
Отмечается, что такое решение главком принял примерно неделю-две назад из-за потери позиций в зоне ответственности корпусов.
17-й корпус, который возглавлял Силенко, стоит в Запорожской области, где за последнее время Силы обороны потеряли село Каменское и часть села Плавни, расположенного на берегу Днепра.
20-й корпус, который возглавлял Китугин, стоит на границе Донецкой и Днепропетровской областей, где россиянам удалось прорваться на Днепропетровщину.
Также издание добавляет, что это первые кадровые смещения с момента перехода Сил обороны Украины на корпусную систему управления.
Краще б сам просирський добровільно пішов у відставку а не чекав коли його пристрелять як зрадника.
Окупанти вже у Куп'янську і просуваються до центру міста, а цей мудак мовчить, бо просрав оборону Куп'янська.
Залужний звільнив Куп'янськ а сирський здав його своїм рашистам.
Зараз відбудеться перепис військових ікспертів.
Тобто, тобі тільки що дали, для керування нову структуру, а через тиждень тебе знімають, за те що не впорався! Це нова структура, там ще все не притерлося, останні підрозділи тільки у серпні перейшли... За такий строк, ти ніяку оборону організувати не міг, ти працював лише з тим що вже було, навіть ті самі підрозділи на позиціях залишилися....
І як це називається?! А називається це "цап відбувайло"!!!!!
І звісно до цього, вони керували якоюсь з бригад (не факт доречи, що однією з тих, хто потрапив у підлеглість). Ви мабуть не уявляєте об'єм роботи, по створенню нової структури у армії: перш за все, тобі треба організувати штаб, його роботу, матеріальне забезпечення, навіть харчування..., налагодити взаємодію між бригадами, централізувати дані розвідки... Но головне у нашій армії, навіть не це! Головне - це ПАПІРЦІ!!! В цій структурі, вже повинно бути створено, надруковано і підписано, ціла купа інструкцій (включаючи протипожежну безпеку), наказів... Вони половину часу, займаються не керуванням, а оформлення папірців. Я вам скажу, що впевнений на 200%, що паперова робота зроблена тільки процентів на 70-80.
А ви ще хочете, щоб вони за пару тижнів оборону організували
У цього кацапа вся рідня на паРаші,в Україні жодного родича...