Новости Корпусная система в ВСУ
Реформа ВСУ уже приносит результаты. Управление войсками становится более эффективным, - Сырский.

Август 2025 года стал месяцем организационных изменений в Вооруженных Силах.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам совещания о деятельности Вооруженных Сил Украины в августе, информирует Цензор.НЕТ.

"Август 2025-го стал для нашего войска месяцем больших испытаний, но на выходе мы получили немало положительных результатов... Завершаем переход на корпусную систему, армейские корпуса приобретают их полномочия, принимают комплекты войск и полосы ответственности", - уточнил главком.

По его словам, эта реформа уже начинает приносить свои результаты.

Читайте также: Покровское направление является самым сложным. Потеряв здесь в августе 5 кв. км, Силы обороны восстановили контроль над 26 кв. км территории, - Сырский

"Управление войсками становится более эффективным и результативным", - подчеркнул Сырский.

Он также отметил, что сейчас противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз.

"Однако - я выражаю глубокую благодарность нашим офицерам, сержантам и, особенно, солдатам: их профессиональные умения, стойкость, самоотверженность и храбрость ломают планы российских оккупантов", - резюмирует главнокомандующий.

Напомним, по словам Сирского, Силы обороны в августе восстановили контроль над 58 кв. км территории, освобожден ряд населенных пунктов.

реформы (3968) ВСУ (6888) Александр Сырский (713)
Топ комментарии
+24
Свіжа порція локшини на вуха.
08.09.2025 09:24 Ответить
+11
В мене враження, що ці зелені хлопаки із найвеличнішим живуть в іншій реальності.
08.09.2025 09:40 Ответить
+10
08.09.2025 09:46 Ответить
Свіжа порція локшини на вуха.
08.09.2025 09:24 Ответить
Сам себе зранку не похвалиш - день, що запльований😂
08.09.2025 11:11 Ответить
Балаболіть краще ніж воювати. Зеленський вже який рік балаболіть, а підтримка вище чим у Сирського.
08.09.2025 09:32 Ответить
Реформа ЗСУ вже приносить результати. Управління військами стає ефективнішим, - Сирський (сирський.як був неефективний ним і лишився, нічого ефективного не буде в армії до тих пір,поки нею керують начальники, які в минулому створили цюне ефективну (яка зараз потребує бути більш ефективною)))
08.09.2025 09:36 Ответить
В мене враження, що ці зелені хлопаки із найвеличнішим живуть в іншій реальності.
08.09.2025 09:40 Ответить
може у них просто цілі інші??
08.09.2025 09:46 Ответить
експериментатори куєві,реформатори совкомвздрочені,людей в підрозділах залишилося 30-40%,а інших ви тварі по кладовищах поклали,люди вже оцінили ваші наміри та здібності,при правильних правителях ви б своїми офіцерскими розжертими сраками, голими руками окопи рили та з лопатами в атаки ходили виродки за те що робите!!!
08.09.2025 09:45 Ответить
08.09.2025 09:46 Ответить
😂😂😂💪
08.09.2025 11:12 Ответить
Що-що приносить? Реформа? При Сирському???!! Сирський=Єрмак/Зєлєнскій і реформи - не неспівставні поняття.
08.09.2025 09:47 Ответить
Хоч би якусь конкретику написав. По чому видно, що управління стало ефективнішим? Балабол, совдепівське брехло - брехати завжди легше, ніж дійсно щось реформувати. Чергова імітація...
08.09.2025 09:48 Ответить
Управление становится все эффективнее. Идет массовое перевооружение сделанным в Украине. По контакту 18-24 столько желающих, шо аж засекречено. "Фламинго", "Трембита" и прочие вундервафли где-то летают. Однако как отступали так и... отож.
08.09.2025 10:05 Ответить
Надої, надої, надої…. Слова, слова, слова…
08.09.2025 10:24 Ответить
Щоб собаки так траву пасли
08.09.2025 10:40 Ответить
Цинічна брехня. На паперах усе добре, а на практиці совок крєпчаєт, бійцям виплати урізають, корупція, кумівство, показуха та несправедливість нікуди не поділися
08.09.2025 10:54 Ответить
И ягель по пояс колотиться... )
08.09.2025 11:02 Ответить
ну шо ж, віримо. Ефективніше, вище, дальші, надої, наступна п'ятирічка ура товаріщі!
08.09.2025 11:16 Ответить
Нещодавно на цензорі була стаття - американськи добровольці покидають Україну та їдуть до дому - причина - совецьке командування ЗСУ та дуже велики втрати саме через це керівництво. піда....си, кончені.
08.09.2025 11:54 Ответить
кому это он рассказывает? почти в каждой семье есть боец или знакомый, который рассказал про красоту управления такую, что 250 000 решили сбежать
08.09.2025 12:25 Ответить
Пендель і ждун сирський читає методичку від єрмака ака,ака.
08.09.2025 12:29 Ответить
 
 