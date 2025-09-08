Реформа ВСУ уже приносит результаты. Управление войсками становится более эффективным, - Сырский.
Август 2025 года стал месяцем организационных изменений в Вооруженных Силах.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам совещания о деятельности Вооруженных Сил Украины в августе, информирует Цензор.НЕТ.
"Август 2025-го стал для нашего войска месяцем больших испытаний, но на выходе мы получили немало положительных результатов... Завершаем переход на корпусную систему, армейские корпуса приобретают их полномочия, принимают комплекты войск и полосы ответственности", - уточнил главком.
По его словам, эта реформа уже начинает приносить свои результаты.
"Управление войсками становится более эффективным и результативным", - подчеркнул Сырский.
Он также отметил, что сейчас противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз.
"Однако - я выражаю глубокую благодарность нашим офицерам, сержантам и, особенно, солдатам: их профессиональные умения, стойкость, самоотверженность и храбрость ломают планы российских оккупантов", - резюмирует главнокомандующий.
Напомним, по словам Сирского, Силы обороны в августе восстановили контроль над 58 кв. км территории, освобожден ряд населенных пунктов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вздрочені,людей в підрозділах залишилося 30-40%,а інших ви тварі по кладовищах поклали,люди вже оцінили ваші наміри та здібності,при правильних правителях ви б своїми офіцерскими розжертими сраками, голими руками окопи рили та з лопатами в атаки ходили виродки за те що робите!!!