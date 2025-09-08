Реформа ЗСУ вже приносить результати. Управління військами стає ефективнішим, - Сирський
Серпень 2025 року став місяцем організаційних змін у Збройних Силах.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради щодо діяльності Збройних Сил України у серпні, інформує Цензор.НЕТ.
"Серпень 2025-го став для нашого війська місяцем великих випробувань, але на виході ми отримали чимало позитивних результатів...Завершуємо перехід на корпусну систему, армійські корпуси набувають їхніх повноважень, приймають комплекти військ та смуги відповідальності", - уточнив головком.
За його словами, ця реформа вже починає приносити свої результати.
"Управління військами стає ефективнішим та результативнішим", - наголосив Сирський.
Він також зауважив, що наразі противник має трикратну перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в чотири-шість разів.
"Однак – я висловлюю глибоку вдячність нашим офіцерам, сержантам та, особливо, солдатам: їхні професійні вміння, стійкість, самовідданість та хоробрість ламають плани російських окупантів", - резюмує головнокомандувач.
Нагадаємо, за словами Сирського, Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів.
