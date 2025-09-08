УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10480 відвідувачів онлайн
Новини Корпусна система в ЗСУ
1 156 18

Реформа ЗСУ вже приносить результати. Управління військами стає ефективнішим, - Сирський

зсу

Серпень 2025 року став місяцем організаційних змін у Збройних Силах.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради щодо діяльності Збройних Сил України у серпні, інформує Цензор.НЕТ.

"Серпень 2025-го став для нашого війська місяцем великих випробувань, але на виході ми отримали чимало позитивних результатів...Завершуємо перехід на корпусну систему, армійські корпуси набувають їхніх повноважень, приймають комплекти військ та смуги відповідальності", - уточнив головком.

За його словами, ця реформа вже починає приносити свої результати.

Читайте також: Покровський напрямок є найскладнішим. Втративши тут в серпні 5 кв. км, Сили оборони відновили контроль над 26 кв. км території, - Сирський

"Управління військами стає ефективнішим та результативнішим", - наголосив Сирський.

Він також зауважив, що наразі противник має трикратну перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в чотири-шість разів.

"Однак – я висловлюю глибоку вдячність нашим офіцерам, сержантам та, особливо, солдатам: їхні професійні вміння, стійкість, самовідданість та хоробрість ламають плани російських окупантів", - резюмує головнокомандувач.

Нагадаємо, за словами Сирського, Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів.

Автор: 

реформи (3231) ЗСУ (7888) Сирський Олександр (738)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Свіжа порція локшини на вуха.
показати весь коментар
08.09.2025 09:24 Відповісти
+10
В мене враження, що ці зелені хлопаки із найвеличнішим живуть в іншій реальності.
показати весь коментар
08.09.2025 09:40 Відповісти
+8
експериментатори куєві,реформатори совкомвздрочені,людей в підрозділах залишилося 30-40%,а інших ви тварі по кладовищах поклали,люди вже оцінили ваші наміри та здібності,при правильних правителях ви б своїми офіцерскими розжертими сраками, голими руками окопи рили та з лопатами в атаки ходили виродки за те що робите!!!
показати весь коментар
08.09.2025 09:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свіжа порція локшини на вуха.
показати весь коментар
08.09.2025 09:24 Відповісти
Сам себе зранку не похвалиш - день, що запльований😂
показати весь коментар
08.09.2025 11:11 Відповісти
Балаболіть краще ніж воювати. Зеленський вже який рік балаболіть, а підтримка вище чим у Сирського.
показати весь коментар
08.09.2025 09:32 Відповісти
Реформа ЗСУ вже приносить результати. Управління військами стає ефективнішим, - Сирський (сирський.як був неефективний ним і лишився, нічого ефективного не буде в армії до тих пір,поки нею керують начальники, які в минулому створили цюне ефективну (яка зараз потребує бути більш ефективною)))
показати весь коментар
08.09.2025 09:36 Відповісти
В мене враження, що ці зелені хлопаки із найвеличнішим живуть в іншій реальності.
показати весь коментар
08.09.2025 09:40 Відповісти
може у них просто цілі інші??
показати весь коментар
08.09.2025 09:46 Відповісти
експериментатори куєві,реформатори совкомвздрочені,людей в підрозділах залишилося 30-40%,а інших ви тварі по кладовищах поклали,люди вже оцінили ваші наміри та здібності,при правильних правителях ви б своїми офіцерскими розжертими сраками, голими руками окопи рили та з лопатами в атаки ходили виродки за те що робите!!!
показати весь коментар
08.09.2025 09:45 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 09:46 Відповісти
😂😂😂💪
показати весь коментар
08.09.2025 11:12 Відповісти
Що-що приносить? Реформа? При Сирському???!! Сирський=Єрмак/Зєлєнскій і реформи - не неспівставні поняття.
показати весь коментар
08.09.2025 09:47 Відповісти
Хоч би якусь конкретику написав. По чому видно, що управління стало ефективнішим? Балабол, совдепівське брехло - брехати завжди легше, ніж дійсно щось реформувати. Чергова імітація...
показати весь коментар
08.09.2025 09:48 Відповісти
Управление становится все эффективнее. Идет массовое перевооружение сделанным в Украине. По контакту 18-24 столько желающих, шо аж засекречено. "Фламинго", "Трембита" и прочие вундервафли где-то летают. Однако как отступали так и... отож.
показати весь коментар
08.09.2025 10:05 Відповісти
Надої, надої, надої…. Слова, слова, слова…
показати весь коментар
08.09.2025 10:24 Відповісти
Щоб собаки так траву пасли
показати весь коментар
08.09.2025 10:40 Відповісти
Цинічна брехня. На паперах усе добре, а на практиці совок крєпчаєт, бійцям виплати урізають, корупція, кумівство, показуха та несправедливість нікуди не поділися
показати весь коментар
08.09.2025 10:54 Відповісти
И ягель по пояс колотиться... )
показати весь коментар
08.09.2025 11:02 Відповісти
ну шо ж, віримо. Ефективніше, вище, дальші, надої, наступна п'ятирічка ура товаріщі!
показати весь коментар
08.09.2025 11:16 Відповісти
 
 