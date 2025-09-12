Сырский посетил Покровское и Добропольское направления: Находим эффективные пути обезвреживания морпехов РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку на Покровское и Добропольское направления.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, там ситуация требует постоянного внимания.
"В частности, на командном пункте одного из армейских корпусов встретился с командирами, чтобы обсудить особенности оперативной обстановки, заслушать предложения офицеров на местах относительно вариантов дальнейших активных действий с целью разгрома группировки противника.
Находим эффективные пути обезвреживания подразделений российской морской пехоты, которую вражеское командование перебросило для продолжения наступательных действий в районе Доброполья", - говорится в сообщении.
Также Сырский отдал распоряжение по обеспечению наших подразделений боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.
"Воины Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины достойно сдерживают натиск врага и восстанавливают контроль над территорией украинской Донетчины. В свою очередь, задача командиров в полосе ответственности - максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и беречь личный состав", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Де результати?!...
Бутафорія!...
світло, вираз обличчя, правильно підібрані персонажі, інтер'єр.
майже все з першого дубля.
95 квартал профі цієї справи.
бидло в захваті.
кожного дня ми відступаємо! кожного дня гинуть українці!
але, серіал про голоборотька, продовжується! примусово!
"Випалняяять! Кругом! Еть, два!"
Та він там жити має!!!
І жодного слова про реальні досягнення чи результати - всі перемоги тільки в майбутньому часі.
1. "Командіри" у нестатутній формі. І десантник у фуфайці кольору "марун" (ні разу не демаскує), і Прокопенко у сорочці-поло незрозумілого кольору. Та і Головком, мабуть, соромиться носити штатний однострій.
2. "Командіри", видно, профільних військових вишів не закінчували і у нормальних штабах не служили, раз водять по цифровій катрі пальцями, а не указкою або ручкою. У кадрових офіцерів такі речі доведені до автоматизму.
3. Кондиціонер собі на КП поставили, не думаючи про те, що його блок нехіло так демаскує будівлю, бо стоїть на вулиці, шумить і капає. А ще назовні виходить вентиляця з тієї помаранчевої труби під стелею.
4. Немалі гроші, які могли б витратити на БПЛА, пішли на нові пластикові труби, плівку, тканину, меблі, прапори і той же кондюк для облаштування КП.
Ну, хоч підлогу з плитки перед приїздом Сирського бійці милом і "машкою" не мили, і на тому дякуємо...Хоча можна було б і вимити разок цю багнюку і убожество...
Морська піхота - військові підрозділи флоту для дії на суші.