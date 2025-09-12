РУС
Сырский посетил Покровское и Добропольское направления: Находим эффективные пути обезвреживания морпехов РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку на Покровское и Добропольское направления.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, там ситуация требует постоянного внимания.

"В частности, на командном пункте одного из армейских корпусов встретился с командирами, чтобы обсудить особенности оперативной обстановки, заслушать предложения офицеров на местах относительно вариантов дальнейших активных действий с целью разгрома группировки противника.

Находим эффективные пути обезвреживания подразделений российской морской пехоты, которую вражеское командование перебросило для продолжения наступательных действий в районе Доброполья", - говорится в сообщении.

Также Сырский отдал распоряжение по обеспечению наших подразделений боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.

"Воины Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины достойно сдерживают натиск врага и восстанавливают контроль над территорией украинской Донетчины. В свою очередь, задача командиров в полосе ответственности - максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и беречь личный состав", - подытожил он.

Донецкая область Александр Сырский Покровский район
Топ комментарии
+7
фоткі зачьотні!!!!
світло, вираз обличчя, правильно підібрані персонажі, інтер'єр.
майже все з першого дубля.
95 квартал профі цієї справи.
бидло в захваті.

кожного дня ми відступаємо! кожного дня гинуть українці!
але, серіал про голоборотька, продовжується! примусово!
12.09.2025 14:24 Ответить
+6
Це означає що будуть здавати Покровськ
12.09.2025 14:18 Ответить
+4
Не хочеться паніки і іпсо і т.д. але практика показує...... Поки сирок і єрмак тута, буде важко усім ((
12.09.2025 14:19 Ответить
... Сам особисто знайшов " ефективний шлях"?!...
Де результати?!...
Бутафорія!...
12.09.2025 14:55 Ответить
Звісно должно вийти непогано, тому що кідарські морпіхи й на суші пливуть на надувних човнах, й не ходять по землі а гребуться на землі брасом.
12.09.2025 14:20 Ответить
Чекаємо фоторепортаж про відвідини творожніковим туалету.
12.09.2025 14:22 Ответить
На Дніпро поперли кацапи
12.09.2025 14:27 Ответить
Також Сирський віддав розпорядження щодо забезпечення наших підрозділів боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.

"Випалняяять! Кругом! Еть, два!"
12.09.2025 14:33 Ответить
"Відвідав"...
Та він там жити має!!!
12.09.2025 14:35 Ответить
Сирок повністю перейняв манеру свого ********** боса-ішака. "Шукаємо рішення, працюємо, посилюємо, поглиблюємо, употужнюємо" та інша беззмістовна локшина для заспокоєнні глядачів баранофону.
І жодного слова про реальні досягнення чи результати - всі перемоги тільки в майбутньому часі.
12.09.2025 14:38 Ответить
"Як то краще здати, але щоб ніхто не догадався"... А винних завжди знайдемо.
12.09.2025 14:50 Ответить
У цих фото прекрасно все і показує, того рівня "вольниці" (читай, бардаку), якого ми "досягли":
1. "Командіри" у нестатутній формі. І десантник у фуфайці кольору "марун" (ні разу не демаскує), і Прокопенко у сорочці-поло незрозумілого кольору. Та і Головком, мабуть, соромиться носити штатний однострій.
2. "Командіри", видно, профільних військових вишів не закінчували і у нормальних штабах не служили, раз водять по цифровій катрі пальцями, а не указкою або ручкою. У кадрових офіцерів такі речі доведені до автоматизму.
3. Кондиціонер собі на КП поставили, не думаючи про те, що його блок нехіло так демаскує будівлю, бо стоїть на вулиці, шумить і капає. А ще назовні виходить вентиляця з тієї помаранчевої труби під стелею.
4. Немалі гроші, які могли б витратити на БПЛА, пішли на нові пластикові труби, плівку, тканину, меблі, прапори і той же кондюк для облаштування КП.
Ну, хоч підлогу з плитки перед приїздом Сирського бійці милом і "машкою" не мили, і на тому дякуємо...Хоча можна було б і вимити разок цю багнюку і убожество...
12.09.2025 14:52 Ответить
магучий ваеннаначальник
12.09.2025 15:03 Ответить
Парадокс. Піхота морська, а померти доведеться на суші)
12.09.2025 15:08 Ответить
А ти думав, що морська піхота ходить, бігає по воді?
Морська піхота - військові підрозділи флоту для дії на суші.
12.09.2025 15:18 Ответить
Що ж, тоді подохнуть без парадоксу
12.09.2025 15:41 Ответить
Смертям кацапів ти радієш так само?
