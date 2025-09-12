Сырский посетил Покровское и Добропольское направления: Находим эффективные пути обезвреживания морпехов РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку на Покровское и Добропольское направления.

По его словам, там ситуация требует постоянного внимания.

По его словам, там ситуация требует постоянного внимания.

"В частности, на командном пункте одного из армейских корпусов встретился с командирами, чтобы обсудить особенности оперативной обстановки, заслушать предложения офицеров на местах относительно вариантов дальнейших активных действий с целью разгрома группировки противника.



Находим эффективные пути обезвреживания подразделений российской морской пехоты, которую вражеское командование перебросило для продолжения наступательных действий в районе Доброполья", - говорится в сообщении.

Также Сырский отдал распоряжение по обеспечению наших подразделений боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.

"Воины Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины достойно сдерживают натиск врага и восстанавливают контроль над территорией украинской Донетчины. В свою очередь, задача командиров в полосе ответственности - максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и беречь личный состав", - подытожил он.

