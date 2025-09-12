Сирський відвідав Покровський та Добропільський напрямки: Знаходимо ефективні шляхи знешкодження морпіхів РФ. ФОТОрепортаж
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Покровський та Добропільський напрямки.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, там ситуація вимагає постійної уваги.
"Зокрема, на командному пункті одного з армійських корпусів зустрівся з командирами, щоб обговорити особливості оперативної обстановки, заслухати пропозиції офіцерів на місцях щодо варіантів подальших активних дій з метою розгрому угруповання противника.
Знаходимо ефективні шляхи знешкодження підрозділів російської морської піхоти, яку вороже командування перекинуло для продовження наступальних дій у районі Добропілля", - йдеться в повідомленні.
Також Сирський віддав розпорядження щодо забезпечення наших підрозділів боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.
"Воїни Збройних Сил та Національної гвардії України гідно стримують натиск ворога та відновлюють контроль над територією української Донеччини. Своєю чергою, завдання командирів у смузі відповідальності - максимально ефективно використовувати наявні ресурси та берегти особовий склад", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Де результати?!...
Бутафорія!...
світло, вираз обличчя, правильно підібрані персонажі, інтер'єр.
майже все з першого дубля.
95 квартал профі цієї справи.
бидло в захваті.
кожного дня ми відступаємо! кожного дня гинуть українці!
але, серіал про голоборотька, продовжується! примусово!
"Випалняяять! Кругом! Еть, два!"
Та він там жити має!!!
І жодного слова про реальні досягнення чи результати - всі перемоги тільки в майбутньому часі.
1. "Командіри" у нестатутній формі. І десантник у фуфайці кольору "марун" (ні разу не демаскує), і Прокопенко у сорочці-поло незрозумілого кольору. Та і Головком, мабуть, соромиться носити штатний однострій.
2. "Командіри", видно, профільних військових вишів не закінчували і у нормальних штабах не служили, раз водять по цифровій катрі пальцями, а не указкою або ручкою. У кадрових офіцерів такі речі доведені до автоматизму.
3. Кондиціонер собі на КП поставили, не думаючи про те, що його блок нехіло так демаскує будівлю, бо стоїть на вулиці, шумить і капає. А ще назовні виходить вентиляця з тієї помаранчевої труби під стелею.
4. Немалі гроші, які могли б витратити на БПЛА, пішли на нові пластикові труби, плівку, тканину, меблі, прапори і той же кондюк для облаштування КП.
Ну, хоч підлогу з плитки перед приїздом Сирського бійці милом і "машкою" не мили, і на тому дякуємо...Хоча можна було б і вимити разок цю багнюку і убожество...
Морська піхота - військові підрозділи флоту для дії на суші.
Про них і пишу. В тексті сказано: "Знаходимо ефективні шляхи знешкодження морпіхів РФ..."