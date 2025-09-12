Сирський відвідав Покровський та Добропільський напрямки: Знаходимо ефективні шляхи знешкодження морпіхів РФ. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Покровський та Добропільський напрямки.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, там ситуація вимагає постійної уваги.

"Зокрема, на командному пункті одного з армійських корпусів зустрівся з командирами, щоб обговорити особливості оперативної обстановки, заслухати пропозиції офіцерів на місцях щодо варіантів подальших активних дій з метою розгрому угруповання противника.



Знаходимо ефективні шляхи знешкодження підрозділів російської морської піхоти, яку вороже командування перекинуло для продовження наступальних дій у районі Добропілля", - йдеться в повідомленні.

Також Сирський віддав розпорядження щодо забезпечення наших підрозділів боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.

"Воїни Збройних Сил та Національної гвардії України гідно стримують натиск ворога та відновлюють контроль над територією української Донеччини. Своєю чергою, завдання командирів у смузі відповідальності - максимально ефективно використовувати наявні ресурси та берегти особовий склад", - підсумував він.

