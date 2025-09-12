УКР
Сирський відвідав Покровський та Добропільський напрямки: Знаходимо ефективні шляхи знешкодження морпіхів РФ. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Покровський та Добропільський напрямки.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, там ситуація вимагає постійної уваги.

"Зокрема, на командному пункті одного з армійських корпусів зустрівся з командирами, щоб обговорити особливості оперативної обстановки, заслухати пропозиції офіцерів на місцях щодо варіантів подальших активних дій з метою розгрому угруповання противника.

Знаходимо ефективні шляхи знешкодження підрозділів російської морської піхоти, яку вороже командування перекинуло для продовження наступальних дій у районі Добропілля", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Росіяни втратили майже 300 тисяч військових від початку року,- Сирський. ВIДЕО

Також Сирський віддав розпорядження щодо забезпечення наших підрозділів боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.

"Воїни Збройних Сил та Національної гвардії України гідно стримують натиск ворога та відновлюють контроль над територією української Донеччини. Своєю чергою, завдання командирів у смузі відповідальності - максимально ефективно використовувати наявні ресурси та берегти особовий склад", - підсумував він.

Читайте: РФ копіює успішні українські технології, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів, - Сирський

Сирський відвідав найгарячіші напрямки фронту
Сирський відвідав найгарячіші напрямки фронту
Сирський відвідав найгарячіші напрямки фронту

+8
фоткі зачьотні!!!!
світло, вираз обличчя, правильно підібрані персонажі, інтер'єр.
майже все з першого дубля.
95 квартал профі цієї справи.
бидло в захваті.

кожного дня ми відступаємо! кожного дня гинуть українці!
але, серіал про голоборотька, продовжується! примусово!
12.09.2025 14:24 Відповісти
+6
Це означає що будуть здавати Покровськ
12.09.2025 14:18 Відповісти
+4
Не хочеться паніки і іпсо і т.д. але практика показує...... Поки сирок і єрмак тута, буде важко усім ((
12.09.2025 14:19 Відповісти
... Сам особисто знайшов " ефективний шлях"?!...
Де результати?!...
Бутафорія!...
12.09.2025 14:55 Відповісти
Звісно должно вийти непогано, тому що кідарські морпіхи й на суші пливуть на надувних човнах, й не ходять по землі а гребуться на землі брасом.
12.09.2025 14:20 Відповісти
Чекаємо фоторепортаж про відвідини творожніковим туалету.
12.09.2025 14:22 Відповісти
На Дніпро поперли кацапи
12.09.2025 14:27 Відповісти
шо ти брешеш!
12.09.2025 16:05 Відповісти
Де брехня? - шо лізуть в Дніпропетровьку обл і фортифікацій *****!?
12.09.2025 16:09 Відповісти
Також Сирський віддав розпорядження щодо забезпечення наших підрозділів ************, дронами, засобами РЕБ.

"Випалняяять! Кругом! Еть, два!"
12.09.2025 14:33 Відповісти
"Відвідав"...
Та він там жити має!!!
12.09.2025 14:35 Відповісти
Сирок повністю перейняв манеру свого ********** боса-ішака. "Шукаємо рішення, працюємо, посилюємо, поглиблюємо, употужнюємо" та інша беззмістовна локшина для заспокоєнні глядачів баранофону.
І жодного слова про реальні досягнення чи результати - всі перемоги тільки в майбутньому часі.
12.09.2025 14:38 Відповісти
"Як то краще здати, але щоб ніхто не догадався"... А винних завжди знайдемо.
12.09.2025 14:50 Відповісти
У цих фото прекрасно все і показує, того рівня "вольниці" (читай, бардаку), якого ми "досягли":
1. "Командіри" у нестатутній формі. І десантник у фуфайці кольору "марун" (ні разу не демаскує), і Прокопенко у сорочці-поло незрозумілого кольору. Та і Головком, мабуть, соромиться носити штатний однострій.
2. "Командіри", видно, профільних військових вишів не закінчували і у нормальних штабах не служили, раз водять по цифровій катрі пальцями, а не указкою або ручкою. У кадрових офіцерів такі речі доведені до автоматизму.
3. Кондиціонер собі на КП поставили, не думаючи про те, що його блок нехіло так демаскує будівлю, бо стоїть на вулиці, шумить і капає. А ще назовні виходить вентиляця з тієї помаранчевої труби під стелею.
4. Немалі гроші, які могли б витратити на БПЛА, пішли на нові пластикові труби, плівку, тканину, меблі, прапори і той же кондюк для облаштування КП.
Ну, хоч підлогу з плитки перед приїздом Сирського бійці милом і "машкою" не мили, і на тому дякуємо...Хоча можна було б і вимити разок цю багнюку і убожество...
12.09.2025 14:52 Відповісти
магучий ваеннаначальник
12.09.2025 15:03 Відповісти
Парадокс. Піхота морська, а померти доведеться на суші)
12.09.2025 15:08 Відповісти
А ти думав, що морська піхота ходить, бігає по воді?
Морська піхота - військові підрозділи флоту для дії на суші.
12.09.2025 15:18 Відповісти
Що ж, тоді подохнуть без парадоксу
12.09.2025 15:41 Відповісти
Смертям кацапів ти радієш так само?
12.09.2025 16:02 Відповісти
???
Про них і пишу. В тексті сказано: "Знаходимо ефективні шляхи знешкодження морпіхів РФ..."
12.09.2025 16:13 Відповісти
Бутафорный дженераль.
12.09.2025 16:17 Відповісти
 
 