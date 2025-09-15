Сирський звільнив двох командувачів корпусів ЗСУ Сіленка та Кітугіна, - ЗМІ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив командувачів двох корпусів армії –– очільника 17-го корпусу Володимира Сіленка та 20-го Максима Кітугіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили двоє співрозмовників УП у Силах оборони.
Зазначається, що таке рішення головком ухвалив приблизно тиждень-два тому через втрати позицій у зоні відповідальності корпусів.
17-й корпус, який очолював Сіленко, стоїть у Запорізькій області, де за останній час Сили оборони втратили село Кам'янське та частину села Плавні, що розташоване на березі Дніпра.
20-й корпус, який очолював Кітугін, стоїть на межі Донецької та Дніпропетровської областей, де росіянам вдалося прорватися на Дніпропетровщину.
Також видання додає, що це перші кадрові зміщення від моменту переходу Сил оборони України на корпусну систему управління.
Краще б сам просирський добровільно пішов у відставку а не чекав коли його пристрелять як зрадника.
Окупанти вже у Куп'янську і просуваються до центру міста, а цей мудак мовчить, бо просрав оборону Куп'янська.
Залужний звільнив Куп'янськ а сирський здав його своїм рашистам.
Зараз відбудеться перепис військових ікспертів.
Тобто, тобі тільки що дали, для керування нову структуру, а через тиждень тебе знімають, за те що не впорався! Це нова структура, там ще все не притерлося, останні підрозділи тільки у серпні перейшли... За такий строк, ти ніяку оборону організувати не міг, ти працював лише з тим що вже було, навіть ті самі підрозділи на позиціях залишилися....
І як це називається?! А називається це "цап відбувайло"!!!!!
І звісно до цього, вони керували якоюсь з бригад (не факт доречи, що однією з тих, хто потрапив у підлеглість). Ви мабуть не уявляєте об'єм роботи, по створенню нової структури у армії: перш за все, тобі треба організувати штаб, його роботу, матеріальне забезпечення, навіть харчування..., налагодити взаємодію між бригадами, централізувати дані розвідки... Но головне у нашій армії, навіть не це! Головне - це ПАПІРЦІ!!! В цій структурі, вже повинно бути створено, надруковано і підписано, ціла купа інструкцій (включаючи протипожежну безпеку), наказів... Вони половину часу, займаються не керуванням, а оформлення папірців. Я вам скажу, що впевнений на 200%, що паперова робота зроблена тільки процентів на 70-80.
А ви ще хочете, щоб вони за пару тижнів оборону організували
Власне тому й погоджуюсь що загалом оцінювати роботу корпусів трохи зарано.
У цього кацапа вся рідня на паРаші,в Україні жодного родича...