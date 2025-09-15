Сирський звільнив двох командувачів корпусів ЗСУ Сіленка та Кітугіна, - ЗМІ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив командувачів двох корпусів армії –– очільника 17-го корпусу Володимира Сіленка та 20-го Максима Кітугіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили двоє співрозмовників УП у Силах оборони.

Зазначається, що таке рішення головком ухвалив приблизно тиждень-два тому через втрати позицій у зоні відповідальності корпусів.

17-й корпус, який очолював Сіленко, стоїть у Запорізькій області, де за останній час Сили оборони втратили село Кам'янське та частину села Плавні, що розташоване на березі Дніпра.

20-й корпус, який очолював Кітугін, стоїть на межі Донецької та Дніпропетровської областей, де росіянам вдалося прорватися на Дніпропетровщину.

Також видання додає, що це перші кадрові зміщення від моменту переходу Сил оборони України на корпусну систему управління.

