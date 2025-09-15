УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8770 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на фронті Корпусна система в ЗСУ
5 960 28

Сирський звільнив двох командувачів корпусів ЗСУ Сіленка та Кітугіна, - ЗМІ

головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив командувачів двох корпусів армії –– очільника 17-го корпусу Володимира Сіленка та 20-го Максима Кітугіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили двоє співрозмовників УП у Силах оборони.

Зазначається, що таке рішення головком ухвалив приблизно тиждень-два тому через втрати позицій у зоні відповідальності корпусів.

17-й корпус, який очолював Сіленко, стоїть у Запорізькій області, де за останній час Сили оборони втратили село Кам'янське та частину села Плавні, що розташоване на березі Дніпра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський відвідав Покровський та Добропільський напрямки: Знаходимо ефективні шляхи знешкодження морпіхів РФ. ФОТОрепортаж

20-й корпус, який очолював Кітугін, стоїть на межі Донецької та Дніпропетровської областей, де росіянам вдалося прорватися на Дніпропетровщину.

Також видання додає, що це перші кадрові зміщення від моменту переходу Сил оборони України на корпусну систему управління.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа ЗСУ вже приносить результати. Управління військами стає ефективнішим, - Сирський

Автор: 

армія (3793) звільнення (2727) ЗСУ (7902) Сирський Олександр (743)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Звільнив їх, бо не лизали його.
Краще б сам просирський добровільно пішов у відставку а не чекав коли його пристрелять як зрадника.
Окупанти вже у Куп'янську і просуваються до центру міста, а цей мудак мовчить, бо просрав оборону Куп'янська.
Залужний звільнив Куп'янськ а сирський здав його своїм рашистам.
показати весь коментар
15.09.2025 16:37 Відповісти
+13
звільнити, покарати, посадити... це все що вміємо. Грьобаний совок... А чи збудовані на тих напрямках багаторівневі фортифікації? Чи достатньо справних дронів у підрозділів на тих напрямках? Бо як відомо біля 60% дронів від держави небоєздатні і їх приходиться переробляти підрозділам за власний рахунок. Але для совків сирського та зеленського це все складно, бо діє принцип "разбєрьомся коє как і накажем кого попало"... Коли при владі бовдури та нікчеми, тоді народ розплачується власним життям та територіями за таку владу
показати весь коментар
15.09.2025 16:47 Відповісти
+12
Так він лише завдяки "кришуванню" "Говнокомандувачем", на посаді і тримається! Як же "кусать руку дающего"?...
показати весь коментар
15.09.2025 16:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звільнив їх, бо не лизали його.
Краще б сам просирський добровільно пішов у відставку а не чекав коли його пристрелять як зрадника.
Окупанти вже у Куп'янську і просуваються до центру міста, а цей мудак мовчить, бо просрав оборону Куп'янська.
Залужний звільнив Куп'янськ а сирський здав його своїм рашистам.
показати весь коментар
15.09.2025 16:37 Відповісти
Соромлюсь запитати, шановний, в ви на якому напрямку "воюєте", що так "добре володієте" оперативною обстановкою на місцях? Мабуть, здебільшого на російських пабліках?
показати весь коментар
15.09.2025 17:40 Відповісти
Ти, їба*ько.
показати весь коментар
15.09.2025 17:43 Відповісти
Купянськ звільняли війська під керівництвом Сирського, а війська під командуванням Залужного топтались по мінних полях в районі Роботиного.
показати весь коментар
15.09.2025 17:52 Відповісти
сирський , треба дати говнокомандуючому просто по макітрі🤡 прикладом ...і все буде Україна !!!!
показати весь коментар
15.09.2025 16:38 Відповісти
Так він лише завдяки "кришуванню" "Говнокомандувачем", на посаді і тримається! Як же "кусать руку дающего"?...
показати весь коментар
15.09.2025 16:43 Відповісти
Знайшли цапів-відбувайлів !!))
показати весь коментар
15.09.2025 16:44 Відповісти
О!
Зараз відбудеться перепис військових ікспертів.
показати весь коментар
15.09.2025 16:46 Відповісти
А що тут переписуватися?! В нас коли взагалі завершився перехід на корпусну систему?! Якщо вести відлік від наказів найвеличнішого, то з лютого 2025. Але по переведення по підрозділах стартувало десь у квітні-серпні. І 7 днів тому, Сирський відрапортував про завершення.
Тобто, тобі тільки що дали, для керування нову структуру, а через тиждень тебе знімають, за те що не впорався! Це нова структура, там ще все не притерлося, останні підрозділи тільки у серпні перейшли... За такий строк, ти ніяку оборону організувати не міг, ти працював лише з тим що вже було, навіть ті самі підрозділи на позиціях залишилися....
І як це називається?! А називається це "цап відбувайло"!!!!!
показати весь коментар
15.09.2025 17:04 Відповісти
Воно може й так, але з іншого боку ці корпуси не з Місяця впали, а їх керівники до того швидше за все були командирами бригад навколо яких ті корпуси і формувались. І з великою вірогідністю принаймні частина пройобів на відповідних напрямках може бути в зоні відповідальності саме тих бригад/частин і їх командирів.
показати весь коментар
15.09.2025 17:18 Відповісти
Корпуси формувались, не навколо якихось бригад, а з них - це структура надструктура над ними.
І звісно до цього, вони керували якоюсь з бригад (не факт доречи, що однією з тих, хто потрапив у підлеглість). Ви мабуть не уявляєте об'єм роботи, по створенню нової структури у армії: перш за все, тобі треба організувати штаб, його роботу, матеріальне забезпечення, навіть харчування..., налагодити взаємодію між бригадами, централізувати дані розвідки... Но головне у нашій армії, навіть не це! Головне - це ПАПІРЦІ!!! В цій структурі, вже повинно бути створено, надруковано і підписано, ціла купа інструкцій (включаючи протипожежну безпеку), наказів... Вони половину часу, займаються не керуванням, а оформлення папірців. Я вам скажу, що впевнений на 200%, що паперова робота зроблена тільки процентів на 70-80.
А ви ще хочете, щоб вони за пару тижнів оборону організували
показати весь коментар
15.09.2025 17:39 Відповісти
Про папірці я трохи знаю)
Власне тому й погоджуюсь що загалом оцінювати роботу корпусів трохи зарано.
показати весь коментар
15.09.2025 18:04 Відповісти
Так щоб було зрозуміло, як у нас зараз все робиться: наш підрозділ, дали у підпорядкування іншій бригаді. (Нас залишилося мало, мабуть 1/4 від штату) і замість того, щоб вивести нас на відновлення, нас вирішили ще поюзати... Так от, на одному напрямку, ворог наступає і вже почав заходити у одне село. Вже стало зрозуміло, що село практично втрачене, 1-2 доба і все. І та бригада, якій нас передали, вирішила повісити "оборону" того села на наш підрозділ. А так щоб ви розуміли, в нас не людей немає чи навіть транспорту щоб туди заїхати... Нам кажуть, а нічого, ми вам покажемо напрям і ви ніжками, ніжками... Зроблено було це з однією метою: повісити втрату села на наш підрозділ, у і відповідно зняти відповідальність з себе (повторюю, що сил його втримати, в нас не було, тупо зайти та вийти, ну ще людей втратити)
показати весь коментар
15.09.2025 17:16 Відповісти
Родинні зв'язки сильніші за будь які клятви, присяги та дружби.
У цього кацапа вся рідня на паРаші,в Україні жодного родича...
показати весь коментар
15.09.2025 16:47 Відповісти
звільнити, покарати, посадити... це все що вміємо. Грьобаний совок... А чи збудовані на тих напрямках багаторівневі фортифікації? Чи достатньо справних дронів у підрозділів на тих напрямках? Бо як відомо біля 60% дронів від держави небоєздатні і їх приходиться переробляти підрозділам за власний рахунок. Але для совків сирського та зеленського це все складно, бо діє принцип "разбєрьомся коє как і накажем кого попало"... Коли при владі бовдури та нікчеми, тоді народ розплачується власним життям та територіями за таку владу
показати весь коментар
15.09.2025 16:47 Відповісти
Народ,це хто?? 73% приколістів ?? ))
показати весь коментар
15.09.2025 17:00 Відповісти
Коли б вже цього м'ясника звільнять? років на 15?
показати весь коментар
15.09.2025 16:48 Відповісти
Риба гниє з голови.
показати весь коментар
15.09.2025 16:50 Відповісти
Зелю сирок влаштовує, бо в нього рейтинг не такий високий як був у Заслужного. Що тут не зрозуміло?
показати весь коментар
15.09.2025 16:52 Відповісти
Так з посад звільнив чи з армії? Тут не зрозуміло...
показати весь коментар
15.09.2025 16:53 Відповісти
Якщо вони не мають критичних проблем зі здоров'ям їх під час війни звільнити з армії майже не можливо (випадок з Залужним не показовий, в розрахунок не беремо🤗). Мається на увазі, що в даному випадку їх зняли з займаних посад і відправили "у розпорядження".
показати весь коментар
15.09.2025 17:34 Відповісти
З окладом 700 грн?
показати весь коментар
15.09.2025 17:57 Відповісти
Презідент-комік,командувас ЗСУ-"совковий" генерал,керує МЗС і фактично економікой-бувший ларьочник-решала пов'язаний з кацапським гру/фсб.Міністри-менеджери алігархичних кланів.Голова НБУ-кореш решали-ларьочника.Добре проголасувало стадо на виборах 2019р.
показати весь коментар
15.09.2025 16:58 Відповісти
Потужні менеджери !!))
показати весь коментар
15.09.2025 17:02 Відповісти
Молодець Сирський!
показати весь коментар
15.09.2025 17:07 Відповісти
Не розумію, що за істерика в коментах? Вказані військові керівники не виконали поставлене головнокомандувачем завдання (не змогли чи не зуміли - без різниці), їх замінили на інших. В чому власне проблема? От якби їх звільнили навпаки за те, що вони втримали чи відвоювали позиції, ну то була б інша річ та дійсно привід для обурення.
показати весь коментар
15.09.2025 17:27 Відповісти
А сирський виконав поставлене перед ним завдання?
показати весь коментар
15.09.2025 18:10 Відповісти
При такому критерії успішності будуть тримати позиції до останнього, за будь-яку ціну, а потім відбивати, якщо втратили, теж за будь-яку ціну, не рахуючись з втратами. А потім дивуватися, що в армії не вистачає живої сили і з неї тікають хто тільки може.
показати весь коментар
15.09.2025 17:40 Відповісти
 
 