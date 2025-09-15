Командирів корпусів Сіленка та Кітугіна звільнили через неефективне управління військами на Запорізькому і Новопавлівському напрямках, - Генштаб
У Генштабі ЗСУ підтвердили інформацію щодо рішення головнокомандувача Олександра Сирського звільнити з посад командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу –– Максима Кітугіна.
Як передає Цензор.НЕТ, це повідомили у Генштабі на запит Суспільного.
Як зазначається, такі кадрові рішення Сирського пов'язані з "упущеннями двох командирів в управлінні військами".
"Наслідками неефективного керівництва у смугах відповідальності стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках", - пояснили у Генштабі.
Ці офіцери продовжать службу на інших посадах, додали у керівництві.
Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив командувачів двох корпусів армії –– очільника 17-го корпусу Володимира Сіленка та 20-го Максима Кітугіна.
За даними УП, обох командувачів звільнили за нібито втрати позицій у зоні відповідальності корпусів.
Після війни і зміни влади можна буде більш- менш неупереджено розібратися хто кому рабінович.
А поки є інформація у військових телеграмах, що Найпотужніший дуже верещав і " сучіл ножкой" на Сирського за втрату села на Дніпрі і позицій на стику трьох областей.
Скільки там об'єктивного, а скільки від нестачі особового складу, яким Зеленьський вперто небажає поповнювати ЗСУ і скільки там від нестачі мін і бпла і РЕБ від КАБів, поки ніхто об'єктивно незнає
На ставку збираються губами шеволять, стрілочки малюють, нові незламні "фортеці" призначають.
А просирають їх вже неефективні офіцери на місцях. Не може ж бути, щоб на самому верху всім командували дебіли... 😁
Розумні, аж страшно!! Та і ОСТЄПЄНЬОННІ ж, кандидати ваєннії неуки…!!
- На учет возьмусь, а воевать шишь с маслом - ответил Шариков, або як заявив сам лисий
- У мене ніяких навичок нема. Мене у перший же день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим. Тільки те, що хейтери будуть хайпувати на цьому і казати: "Слава Богу він помер..." та давай гулянки влаштовувати. Ні-ні, я поки що не збираюся", - сказав Кошовий.