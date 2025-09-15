УКР
Командирів корпусів Сіленка та Кітугіна звільнили через неефективне управління військами на Запорізькому і Новопавлівському напрямках, - Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський/ Фейсбук

У Генштабі ЗСУ підтвердили інформацію щодо рішення головнокомандувача Олександра Сирського звільнити з посад командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу –– Максима Кітугіна.

Як передає Цензор.НЕТ, це повідомили у Генштабі на запит Суспільного.

Як зазначається, такі кадрові рішення Сирського пов'язані з "упущеннями двох командирів в управлінні військами".

"Наслідками неефективного керівництва у смугах відповідальності стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках", - пояснили у Генштабі.

Ці офіцери продовжать службу на інших посадах, додали у керівництві. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський відвідав Покровський та Добропільський напрямки: Знаходимо ефективні шляхи знешкодження морпіхів РФ. ФОТОрепортаж

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив командувачів двох корпусів армії –– очільника 17-го корпусу Володимира Сіленка та 20-го Максима Кітугіна.

За даними УП, обох командувачів звільнили за нібито втрати позицій у зоні відповідальності корпусів.

Генштаб ЗС звільнення ЗСУ Сирський Олександр
+30
А чи не є прямим наслідком здачі позицій в зоні відповідальності цих корпусів те, що армію нещадно обкрадають 5-6 "ефективних" зелених менеджерів на оборонних спорудах, на безпілотниках, на РЕБах і т. п.?
15.09.2025 20:28 Відповісти
+25
А коли звільнять Головкома і Верховного? Чи вони ефективно управляють військами?
15.09.2025 20:28 Відповісти
+18
Ніхто нічого не отримає.
Після війни і зміни влади можна буде більш- менш неупереджено розібратися хто кому рабінович.

А поки є інформація у військових телеграмах, що Найпотужніший дуже верещав і " сучіл ножкой" на Сирського за втрату села на Дніпрі і позицій на стику трьох областей.
Скільки там об'єктивного, а скільки від нестачі особового складу, яким Зеленьський вперто небажає поповнювати ЗСУ і скільки там від нестачі мін і бпла і РЕБ від КАБів, поки ніхто об'єктивно незнає
15.09.2025 20:33 Відповісти
А тих, хто їх представляв на ці посади теж звільнили?
15.09.2025 20:24 Відповісти
Ви читати вмієте? продовжать службу на нових посадах. Отримують новий корпус або кабінет в Генштабі. То кого, кажете, "теж" звільнили?
показати весь коментар
15.09.2025 20:27 Відповісти
Ыстомін, коли поповниш собою особовий склад? Чи ще норм?
15.09.2025 20:58 Відповісти
Хочу сказати що Сіленко постраждав абсолютно незаслужено. Грамотний командир корпусу, перед призначенням 10 років був успішним комбригом, не гнався за посадами, інші комбриги за 10 років 200 разів провалюють оборону і йдуть в батальйон резерву або рішають собі посади генералів в Генштабі. Сіленко має своє бачення ******** війни і величезний успішний досвід і він цей досвід успішно реалізовував в корпусі що допомогло корпусу з нуля стати потужною військовою силою! Такі кадрові рішення Генштабу та Президента абсолютно незрозумілі для військових і не додають оптимізму. Забрати досвідченого командира в той момент коли він конче потрібен на одному з найнебезпечніших напрямків це помилка гірша за злочин! Знайти заміну Сіленку, такого ж рівня досвіду та компетенцій влада та Генштаб навряд чи зможуть і це суттєво послабить оборону!
15.09.2025 21:43 Відповісти
Навіщо ти мені пишеш, бот?
15.09.2025 21:50 Відповісти
Ну так з тою ж метою оманських договорняків і ідіократії зелений чорт прибрав Залужного і верхівку армії...
15.09.2025 21:51 Відповісти
Залужний обіймав політичний пост, його заміна не впливала на оборону, а командир корпусу це командир над комбригами, по-суті це старший комбриг, або комбриг-старшина який збирає комбригів докупи і вчить воювати як малих дітей і тут Сіленко був на своєму місці, мав авторитете, знання та успішний досвід яким ділився з підлеглими!
15.09.2025 22:08 Відповісти
"Серун" у коментарях не "читака" він "писака" 🤣🤣🤣
15.09.2025 20:35 Відповісти
К генералу Сырскому такое("звільнили через неефективне управління військами") неприменимо, бо сто раз отжимается.
15.09.2025 20:26 Відповісти
👏👏👏😏
15.09.2025 20:40 Відповісти
зуб дайош?
15.09.2025 20:27 Відповісти
Тваражок коли буде звільнений?
15.09.2025 20:27 Відповісти
А чи не є прямим наслідком здачі позицій в зоні відповідальності цих корпусів те, що армію нещадно обкрадають 5-6 "ефективних" зелених менеджерів на оборонних спорудах, на безпілотниках, на РЕБах і т. п.?
15.09.2025 20:28 Відповісти
І ще "Патужній" Верхогловкрм вперто небажає зайнятися мобілвзацією і поповненням особового складу, де навіть формально штати не закриті. А якщо копнути, то боєздатних буде взвод на роту..
15.09.2025 20:36 Відповісти
легше сказати на чому НЕ обкрадають...
15.09.2025 20:48 Відповісти
А обкрадають вони армію НА ВСЬОМУ до чого їхні липкі пацючі лапки дотягуються.
15.09.2025 20:51 Відповісти
А коли звільнять Головкома і Верховного? Чи вони ефективно управляють військами?
15.09.2025 20:28 Відповісти
Нє ну а шо...
На ставку збираються губами шеволять, стрілочки малюють, нові незламні "фортеці" призначають.

А просирають їх вже неефективні офіцери на місцях. Не може ж бути, щоб на самому верху всім командували дебіли... 😁
15.09.2025 20:40 Відповісти
Воно й не дивно. Коли головнокомандуючий - кловун квартальний.
15.09.2025 20:33 Відповісти
Ви хотіли написати - Верховний головнокомандувач?
15.09.2025 20:36 Відповісти
В нас як при царі. Який не є - а він царь, хоть і дібіл в третьому коліні.
15.09.2025 20:55 Відповісти
Хто ж вибрав нам такого "царя"? Хмм, гублюся в догадках ...
15.09.2025 21:00 Відповісти
До того, як його вибрали тут, його вибрали там.
15.09.2025 21:14 Відповісти
Та воно вже навіть за виборами просрочене і засмерділося
15.09.2025 21:53 Відповісти
Ще доволі активне і немало лиха принесе.
15.09.2025 21:56 Відповісти
15.09.2025 22:00 Відповісти
тисячі загиблих воїнів по їх вині це неефективне управління військами?
15.09.2025 20:37 Відповісти
повинні були лягти всі,сирок не справляється з бункерними рознарядками
15.09.2025 21:30 Відповісти
Цікаво, а хто панів офіцерів на цілі корпуси поставив? І за які заслуги? І де ділися ці колючі для совковаго начальства, але ефективні на полі бою офіцери, як Купол, генерал Забродський та інші?
15.09.2025 20:37 Відповісти
А звільнив їх ******* дефективний Сирський, який вже з третього разу не може трубу кацапам перекрити.
15.09.2025 20:37 Відповісти
Уявляю кого призначать взамін.
15.09.2025 20:49 Відповісти
В зєрмаків ще довга лавка запасних. Взяти хоча б ось цих заслужених орденоносних вояк
15.09.2025 20:54 Відповісти
Невже квартал вирішив підтримати ваву і повним складом піти в ЗСУ?
15.09.2025 21:03 Відповісти
Хорошковський з червоненком, кузмком, гриценком, і далі за списком, (ціла купа пожиттєвих дармоЖерів-хєнєсралів АРМІЇ), мабуть уже справи приймають в Урядовому кварталі??!
Розумні, аж страшно!! Та і ОСТЄПЄНЬОННІ ж, кандидати ваєннії неуки…!!
15.09.2025 22:18 Відповісти
Напевно не хочуть здавти територію. В ішака критерій дуже простий - не хочеш виконувати забаганки верховного ішака - з пляжа, знайдуться "достойні".
15.09.2025 21:04 Відповісти
Ага, ось щас!



- На учет возьмусь, а воевать шишь с маслом - ответил Шариков, або як заявив сам лисий

- У мене ніяких навичок нема. Мене у перший же день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим. Тільки те, що хейтери будуть хайпувати на цьому і казати: "Слава Богу він помер..." та давай гулянки влаштовувати. Ні-ні, я поки що не збираюся", - сказав Кошовий.

15.09.2025 21:08 Відповісти
Між іншим не памʼятаю коли були новини про наступ рашкованів на Запоріжжі, чи воно у зведеннях інакше іменується? Чи пора настала дозволити наступ?
15.09.2025 21:15 Відповісти
Давайте розширювати 3 корпус до стану дивізії або армії, тоді заживемо
15.09.2025 21:27 Відповісти
До дивизии не стоит, она меньше корпуса).
15.09.2025 21:39 Відповісти
Армійський корпус - це велике загальновійськове оперативно-тактичне з'єднання, яке складається з кількох дивізій або бригад, а також інших частин родів військ і спеціальних військ, що можуть вести бойові дії самостійно або у складі армії. У Збройних силах України запроваджується корпусна система управління, яка замінює тимчасові оперативні об'єднання та дозволяє перейти до більш потужної та гнучкої структури управління військами.
15.09.2025 21:47 Відповісти
"через неефективне управління військами" а Сирський "ефективно" керує військами? Он знову повідомлення від Дипстейт-"Сили Оборони зачистили Паньківку. Ворог окупував Григорівку, а також просунувся поблизу Ямполя, Горіхового, в Новоіванівці та Березовому" Джерело: https://censor.net/ua/n3574258. те що ворог відкрив нові напрямки як от Сумщину і Дніпропетровщину то ні Зеленського, ні Сирського це не хвилює, від слова взагалі? "Все харашо прекрасная маркіза, і хороши у нас дела".
15.09.2025 22:13 Відповісти
Якщо не враховувати перші дні, то сирський вже про*бав на два довічних.
15.09.2025 22:28 Відповісти
Опять через жопу в рукава. Ну всё, сняли. Приказом---не обсуждается. Но вопрос иной? А кого назначено? И тишина! Это же важнее всего при подобных ситуациях. Тем более старая логика, но работает---,за одного битого, двух не битых дают,.
15.09.2025 22:35 Відповісти
 
 