Командирів корпусів Сіленка та Кітугіна звільнили через неефективне управління військами на Запорізькому і Новопавлівському напрямках, - Генштаб

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський/ Фейсбук

У Генштабі ЗСУ підтвердили інформацію щодо рішення головнокомандувача Олександра Сирського звільнити з посад командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу –– Максима Кітугіна.

Як передає Цензор.НЕТ, це повідомили у Генштабі на запит Суспільного.

Як зазначається, такі кадрові рішення Сирського пов'язані з "упущеннями двох командирів в управлінні військами".

"Наслідками неефективного керівництва у смугах відповідальності стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках", - пояснили у Генштабі.

Ці офіцери продовжать службу на інших посадах, додали у керівництві.

За даними УП, обох командувачів звільнили за нібито втрати позицій у зоні відповідальності корпусів.