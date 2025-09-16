РУС
Новости
359 19

Только с начала сентября РФ выпустила более 3,5 тыс. дронов, почти 190 ракет и более 2,5 тыс. КАБов, - Зеленский

Сколько РФ выпустила ракет и дронов по Украине в сентябре

Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях российских ударов по Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Только с начала сентября более 3500 дронов различных типов и почти 190 ракет, более 2500 авиационных бомб было выпущено против наших людей. Были провокации и против партнеров. Это именно тот воздушный террор, против которого Украина предлагает защищаться вместе. Чтобы никому не приходилось в спешке поднимать боевую авиацию и чувствовать давление России на свои границы. Сейчас именно то время, когда должны реализовать совместную защиту нашего европейского неба многослойной системой противовоздушной обороны. Все технологии для этого есть. Нужны инвестиции и желание, нужны сильные действия и решения всех наших партнеров. Спасибо всем, кто помогает", - отметил он.

По словам Зеленского, в Запорожье в результате российского удара 13 человек ранены, в том числе двое детей. На Николаевщине россияне обстреляли ферму, в результате чего погиб человек.

Под ударами Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Донецкая и Херсонская области - более сотни дронов и полторы сотни КАБов только за эту ночь.

Читайте: Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе, - Рубио

Автор: 

Зеленский Владимир (21929) обстрел (29536)
Топ комментарии
+9
Реальність така, єдині функції, які виконує цей організм - це подача статистики і пропагандистські відосики. Решта це повна некомпетентність та корупція
16.09.2025 10:00 Ответить
16.09.2025 10:00 Ответить
+8
Похвалив кацапів - чи якого буя? - де вже довгі Фламінго?
16.09.2025 10:00 Ответить
16.09.2025 10:00 Ответить
+6
В теплих краях.... (гроші на їх розробку ******** і поїхали відпочивати)
16.09.2025 10:01 Ответить
16.09.2025 10:01 Ответить
Похвалив кацапів - чи якого буя? - де вже довгі Фламінго?
16.09.2025 10:00 Ответить
16.09.2025 10:00 Ответить
В теплих краях.... (гроші на їх розробку ******** і поїхали відпочивати)
16.09.2025 10:01 Ответить
16.09.2025 10:01 Ответить
Фламінго» - не ракета, а схема. Фірма Міндича, гаманця Земленського, «освоювала» гроші під час війни. Нас годували байками про «суперзброю», поки бюджет летів у кишені друзів. І так буде, поки на Банковій сидять ті самі люди.
16.09.2025 10:12 Ответить
16.09.2025 10:12 Ответить
З Фламінго може й так - але ж Україна спроможна - Магура - наприклад
показать весь комментарий
16.09.2025 10:16 Ответить
Зеленський- ми знайшли рішення проти шахедів,де ці рішеня ???Чорт зелений !
показать весь комментарий
16.09.2025 10:12 Ответить
Реальність така, єдині функції, які виконує цей організм - це подача статистики і пропагандистські відосики. Решта це повна некомпетентність та корупція
16.09.2025 10:00 Ответить
16.09.2025 10:00 Ответить
Цей організм, з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ, СИСТЕМНО наносить шкоду Україні та її Національним інтересам!! Щороку, все більше і відчутно!! Кров та смерть Українців, втеча за кордон осіб з ГПУ КМУ ВРУ СБУ, з 2019 року, цьому приклад та підтвердження!!
Сирійці, з такими ж організмами, знайшли дієвий механізм їх вирішення!
16.09.2025 10:16 Ответить
16.09.2025 10:16 Ответить
халва-халва-халва-.......
16.09.2025 10:01 Ответить
16.09.2025 10:01 Ответить
халява-халява-халява-.......
показать весь комментарий
16.09.2025 10:07 Ответить
У відповідь Володя випустив 15-ть потужних відосиків про рої дронів-перехоплювачів
і, як хто-то сказав, балаболістичні ракети підвищеної потужності
16.09.2025 10:01 Ответить
16.09.2025 10:01 Ответить
А де ж оті ракети з України, від зеленського+стефанчуків та моноШобли з ВРУ ???
Міндіч з шиферами та дубілєти з гройсманом, гайки крутять ЩОНОЧІ в ОПУ, а єрмак з татаровим, «ПОТУЖНО» їм Мівіну запарюють!?!?!?
показать весь комментарий
16.09.2025 10:01 Ответить
Головний статист країни!
Зеленський - це не про перемогу. Зеленський це про рейтинги, корупцію, узурпацію влади, намагання взяти під контроль всі силові відомства і суди.
І трошки, про нікому не потрібну статистику.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:04 Ответить
Здохни хвойда чекістська
16.09.2025 10:06 Ответить
16.09.2025 10:06 Ответить
16.09.2025 10:12 Ответить
16.09.2025 10:12 Ответить
юдеї у кожній молитві проклинають Гетьмана Хмельницького та полковників,він ВОРОГ під номером три у списку, після гітлера та гімлера
показать весь комментарий
16.09.2025 10:47 Ответить
А де наші обіцяні тобою три тисячі ракет і мільйони дронів ? за свої слова треба відповідати ,хоч трохи мати у'яву про те що кажеш.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:16 Ответить
Все пізнається в порівнянні. Говориш про кількість випущених ракет-шахедів-бомб, тож називай скільки своїх дронів-фламінгів-бомб було запущено. Бо там шмигаль вже видав, що в нас паритет в ударах дронами.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:27 Ответить
вова, так шашликів хіба не буде?
показать весь комментарий
16.09.2025 10:47 Ответить
ЗЕленський став статистом?На більше він вже не здатний?Де твої плани та формули миру і перемоги?Де відповіді і помсти,анонсовані тобою?Де ті вироби на фоні яких ти красувався,записуючи черговий відосик?
показать весь комментарий
16.09.2025 10:50 Ответить
 
 