Только с начала сентября РФ выпустила более 3,5 тыс. дронов, почти 190 ракет и более 2,5 тыс. КАБов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях российских ударов по Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Только с начала сентября более 3500 дронов различных типов и почти 190 ракет, более 2500 авиационных бомб было выпущено против наших людей. Были провокации и против партнеров. Это именно тот воздушный террор, против которого Украина предлагает защищаться вместе. Чтобы никому не приходилось в спешке поднимать боевую авиацию и чувствовать давление России на свои границы. Сейчас именно то время, когда должны реализовать совместную защиту нашего европейского неба многослойной системой противовоздушной обороны. Все технологии для этого есть. Нужны инвестиции и желание, нужны сильные действия и решения всех наших партнеров. Спасибо всем, кто помогает", - отметил он.

По словам Зеленского, в Запорожье в результате российского удара 13 человек ранены, в том числе двое детей. На Николаевщине россияне обстреляли ферму, в результате чего погиб человек.

Под ударами Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Донецкая и Херсонская области - более сотни дронов и полторы сотни КАБов только за эту ночь.

