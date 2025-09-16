Только с начала сентября РФ выпустила более 3,5 тыс. дронов, почти 190 ракет и более 2,5 тыс. КАБов, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях российских ударов по Украине.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Только с начала сентября более 3500 дронов различных типов и почти 190 ракет, более 2500 авиационных бомб было выпущено против наших людей. Были провокации и против партнеров. Это именно тот воздушный террор, против которого Украина предлагает защищаться вместе. Чтобы никому не приходилось в спешке поднимать боевую авиацию и чувствовать давление России на свои границы. Сейчас именно то время, когда должны реализовать совместную защиту нашего европейского неба многослойной системой противовоздушной обороны. Все технологии для этого есть. Нужны инвестиции и желание, нужны сильные действия и решения всех наших партнеров. Спасибо всем, кто помогает", - отметил он.
По словам Зеленского, в Запорожье в результате российского удара 13 человек ранены, в том числе двое детей. На Николаевщине россияне обстреляли ферму, в результате чего погиб человек.
Под ударами Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Донецкая и Херсонская области - более сотни дронов и полторы сотни КАБов только за эту ночь.
Сирійці, з такими ж організмами, знайшли дієвий механізм їх вирішення!
і, як хто-то сказав, балаболістичні ракети підвищеної потужності
Міндіч з шиферами та дубілєти з гройсманом, гайки крутять ЩОНОЧІ в ОПУ, а єрмак з татаровим, «ПОТУЖНО» їм Мівіну запарюють!?!?!?
Зеленський - це не про перемогу. Зеленський це про рейтинги, корупцію, узурпацію влади, намагання взяти під контроль всі силові відомства і суди.
І трошки, про нікому не потрібну статистику.