273 19

Лише з початку вересня РФ випустила понад 3,5 тис. дронів, майже 190 ракет та понад 2,5 тис. КАБів, - Зеленський

Скільки РФ випустила ракет та дронів по Україні у вересні

Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки російських ударів по Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Лише з початку вересня понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет, більш ніж 2500 авіаційних бомб було випущено проти наших людей. Були провокації й проти партнерів. Це саме той повітряний терор, проти якого Україна пропонує захищатися разом. Щоб нікому не доводилося поспіхом підіймати бойову авіацію та відчувати тиск Росії на свої кордони. Зараз саме той час, коли маємо реалізувати спільний захист нашого європейського неба багатошаровою системою протиповітряної оборони. Всі технології для цього є. Потрібні інвестиції та бажання, потрібні сильні дії та рішення всіх наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив він.

За словами Зеленського, у Запоріжжі внаслідок російського удару 13 осіб поранено, зокрема двох дітей. На Миколаївщині росіяни обстріляли ферму, внаслідок чого загинула людина. 

Під ударами Київщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина та Херсонщина - понад сотня дронів та півтори сотні КАБів лише за цю ніч. 

Автор: 

Зеленський Володимир (25473) обстріл (30874)
Топ коментарі
+9
Реальність така, єдині функції, які виконує цей організм - це подача статистики і пропагандистські відосики. Решта це повна некомпетентність та корупція
16.09.2025 10:00 Відповісти
+7
Похвалив кацапів - чи якого буя? - де вже довгі Фламінго?
16.09.2025 10:00 Відповісти
+5
В теплих краях.... (гроші на їх розробку ******** і поїхали відпочивати)
16.09.2025 10:01 Відповісти
Фламінго» - не ракета, а схема. Фірма Міндича, гаманця Земленського, «освоювала» гроші під час війни. Нас годували байками про «суперзброю», поки бюджет летів у кишені друзів. І так буде, поки на Банковій сидять ті самі люди.
16.09.2025 10:12 Відповісти
З Фламінго може й так - але ж Україна спроможна - Магура - наприклад
16.09.2025 10:16 Відповісти
Зеленський- ми знайшли рішення проти шахедів,де ці рішеня ???Чорт зелений !
16.09.2025 10:12 Відповісти
Реальність така, єдині функції, які виконує цей організм - це подача статистики і пропагандистські відосики. Решта це повна некомпетентність та корупція
16.09.2025 10:00 Відповісти
Цей організм, з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ, СИСТЕМНО наносить шкоду Україні та її Національним інтересам!! Щороку, все більше і відчутно!! Кров та смерть Українців, втеча за кордон осіб з ГПУ КМУ ВРУ СБУ, з 2019 року, цьому приклад та підтвердження!!
Сирійці, з такими ж організмами, знайшли дієвий механізм їх вирішення!
16.09.2025 10:16 Відповісти
халва-халва-халва-.......
16.09.2025 10:01 Відповісти
халява-халява-халява-.......
16.09.2025 10:07 Відповісти
У відповідь Володя випустив 15-ть потужних відосиків про рої дронів-перехоплювачів
і, як хто-то сказав, балаболістичні ракети підвищеної потужності
16.09.2025 10:01 Відповісти
А де ж оті ракети з України, від зеленського+стефанчуків та моноШобли з ВРУ ???
Міндіч з шиферами та дубілєти з гройсманом, гайки крутять ЩОНОЧІ в ОПУ, а єрмак з татаровим, «ПОТУЖНО» їм Мівіну запарюють!?!?!?
16.09.2025 10:01 Відповісти
Головний статист країни!
Зеленський - це не про перемогу. Зеленський це про рейтинги, корупцію, узурпацію влади, намагання взяти під контроль всі силові відомства і суди.
І трошки, про нікому не потрібну статистику.
16.09.2025 10:04 Відповісти
Здохни хвойда чекістська
16.09.2025 10:06 Відповісти
16.09.2025 10:12 Відповісти
юдеї у кожній молитві проклинають Гетьмана Хмельницького та полковників,він ВОРОГ під номером три у списку, після гітлера та гімлера
16.09.2025 10:47 Відповісти
А де наші обіцяні тобою три тисячі ракет і мільйони дронів ? за свої слова треба відповідати ,хоч трохи мати у'яву про те що кажеш.
16.09.2025 10:16 Відповісти
Все пізнається в порівнянні. Говориш про кількість випущених ракет-шахедів-бомб, тож називай скільки своїх дронів-фламінгів-бомб було запущено. Бо там шмигаль вже видав, що в нас паритет в ударах дронами.
16.09.2025 10:27 Відповісти
вова, так шашликів хіба не буде?
16.09.2025 10:47 Відповісти
ЗЕленський став статистом?На більше він вже не здатний?Де твої плани та формули миру і перемоги?Де відповіді і помсти,анонсовані тобою?Де ті вироби на фоні яких ти красувався,записуючи черговий відосик?
16.09.2025 10:50 Відповісти
 
 