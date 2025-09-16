Европа "проснулась" в вопросах безопасности после заявлений США, - экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер

Европа начала брать больше ответственности за собственную безопасность после ряда резких заявлений со стороны США.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что во время Мюнхенской конференции в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс произнес речь, которая стала шоком для европейских политиков и общественности. "Я бы отдал должное США, я бы отдал должное Дональду Трампу за то, что он, наконец, после стольких лет подтолкнул Европу к тому, чтобы мы начали делать гораздо больше для нашей собственной безопасности", - сказал Ишингер.

Он подчеркнул, что в течение многих лет безопасность Европы фактически полагалась на США, и эта модель не всегда была эффективной. "Европа услышала выстрел и проснулась", - отметил экс-глава конференции.

Отдельно Ишингер напомнил, что речь Вэнса касалась и культурных и социальных вопросов, включая темы миграции, расовой и гендерной справедливости. По его словам, тогда в Вашингтоне отождествляли Европу с политическими оппонентами в США, однако впоследствии риторика изменилась.

В мае на конференции в Вашингтоне трансатлантический диалог возобновился в более спокойной атмосфере, без конфликтов вокруг базовых ценностей. "Мы вели содержательную дискуссию о Китае, Ближнем Востоке, России, Украине, трансатлантических отношениях и роли НАТО", - пояснил Ишингер. Он добавил, что со временем нервозность новой администрации США уменьшилась, а Белый дом осознал важность союзников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа должна признать, что отношения с США меняются, не должно быть ложной ностальгии, - Мерц