Европа "проснулась" в вопросах безопасности после заявлений США, - экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер

Европа начала брать больше ответственности за собственную безопасность после ряда резких заявлений со стороны США.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что во время Мюнхенской конференции в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс произнес речь, которая стала шоком для европейских политиков и общественности. "Я бы отдал должное США, я бы отдал должное Дональду Трампу за то, что он, наконец, после стольких лет подтолкнул Европу к тому, чтобы мы начали делать гораздо больше для нашей собственной безопасности", - сказал Ишингер.

Он подчеркнул, что в течение многих лет безопасность Европы фактически полагалась на США, и эта модель не всегда была эффективной. "Европа услышала выстрел и проснулась", - отметил экс-глава конференции.

Отдельно Ишингер напомнил, что речь Вэнса касалась и культурных и социальных вопросов, включая темы миграции, расовой и гендерной справедливости. По его словам, тогда в Вашингтоне отождествляли Европу с политическими оппонентами в США, однако впоследствии риторика изменилась.

В мае на конференции в Вашингтоне трансатлантический диалог возобновился в более спокойной атмосфере, без конфликтов вокруг базовых ценностей. "Мы вели содержательную дискуссию о Китае, Ближнем Востоке, России, Украине, трансатлантических отношениях и роли НАТО", - пояснил Ишингер. Он добавил, что со временем нервозность новой администрации США уменьшилась, а Белый дом осознал важность союзников.

»Прокинулась» і обісцялася?
показать весь комментарий
16.09.2025 12:13 Ответить
прокинулась, але попереду багато справ - коХфе, круасана, газета, похід до музею, сієста, ланч.. перегляд червоних ліній, відсутність консенсусу
показать весь комментарий
16.09.2025 12:27 Ответить
І обісралась
показать весь комментарий
16.09.2025 12:42 Ответить
Багато років прокидаються і ніяк не можуть прокинутися. Наркомани якісь.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:34 Ответить
Прикинулась. Но ще лежить, потягуєтся та позихає.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:54 Ответить
А ти , старий дурень Вольф, куди смотрел?
показать весь комментарий
16.09.2025 13:33 Ответить
 
 