Европа должна признать, что отношения с США меняются, не должно быть ложной ностальгии, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег, что Европа должна быть готова самостоятельно определять свой курс, независимо от Соединенных Штатов.

Об этом он сказал в понедельник, 8 сентября, во время выступления в Берлине, его слова цитирует Politico, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны смириться с тем, что наши отношения с США меняются. США переоценивают свои интересы - это происходит не только в последние дни. Поэтому мы в Европе также должны скорректировать свои интересы, без ложной ностальгии", - отметил Мерц.

В то же время политик признал, что США для Европы - важнейший партнер.

"Мы готовы к тесной координации и сотрудничеству. Но становится очевидным, что это партнерство будет менее очевидным. Оно будет больше ориентированным на конкретные вопросы и интересы", - сказал он.

Отношения с США в будущем будут зависеть от "нашей силы как европейцев", подчеркнул Мерц, добавив, что для развития этой силы Европа должна искать новых союзников по всему миру.

