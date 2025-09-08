Европа должна признать, что отношения с США меняются, не должно быть ложной ностальгии, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег, что Европа должна быть готова самостоятельно определять свой курс, независимо от Соединенных Штатов.
Об этом он сказал в понедельник, 8 сентября, во время выступления в Берлине, его слова цитирует Politico, передает Цензор.НЕТ.
"Мы должны смириться с тем, что наши отношения с США меняются. США переоценивают свои интересы - это происходит не только в последние дни. Поэтому мы в Европе также должны скорректировать свои интересы, без ложной ностальгии", - отметил Мерц.
В то же время политик признал, что США для Европы - важнейший партнер.
"Мы готовы к тесной координации и сотрудничеству. Но становится очевидным, что это партнерство будет менее очевидным. Оно будет больше ориентированным на конкретные вопросы и интересы", - сказал он.
Отношения с США в будущем будут зависеть от "нашей силы как европейцев", подчеркнул Мерц, добавив, что для развития этой силы Европа должна искать новых союзников по всему миру.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1942 року Радянський Союз офіційно став учасником програми ленд-лізу - американського військового постачання країнам антигітлерівської коаліції під час Другої світової війни. Схема ленд-лізу виглядала так: США давали в оренду іншим державам товари та матеріали, необхідні для військових дій, а платню вимагали лише за те, що вціліло після війни. До кінця війни радянська армія їздила на американських джипах та вантажівках, радянські аси літали на американських винищувачах, а радянські танкісти дійшли до Берліна на американській бронетехніці. Окрім озброєнь, США відправляли верстати для заводів, паровози, трактори, бензин, одяг, взуття, їжу та багато іншого. А СРСР так і не розрахувався із боргами за постачання аж до свого розпаду.