Европа должна признать, что отношения с США меняются, не должно быть ложной ностальгии, - Мерц

мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег, что Европа должна быть готова самостоятельно определять свой курс, независимо от Соединенных Штатов.

Об этом он сказал в понедельник, 8 сентября, во время выступления в Берлине, его слова цитирует Politico, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны смириться с тем, что наши отношения с США меняются. США переоценивают свои интересы - это происходит не только в последние дни. Поэтому мы в Европе также должны скорректировать свои интересы, без ложной ностальгии", - отметил Мерц.

В то же время политик признал, что США для Европы - важнейший партнер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа и США координируют работу по синхронизации санкций против РФ, - Кошта

"Мы готовы к тесной координации и сотрудничеству. Но становится очевидным, что это партнерство будет менее очевидным. Оно будет больше ориентированным на конкретные вопросы и интересы", - сказал он.

Отношения с США в будущем будут зависеть от "нашей силы как европейцев", подчеркнул Мерц, добавив, что для развития этой силы Европа должна искать новых союзников по всему миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина все еще может победить в войне, если Европа и США изменят стратегию, - Foreign Affairs

Европа (2017) США (27849) Фридрих Мерц (237)
+4
Трамп все робить щоб посваритись з своїми союзниками ,зате проти терористичної росії він не спроможний запровадити санкції.
08.09.2025 19:15 Ответить
+2
Нарешті прозріння?
08.09.2025 19:12 Ответить
+2
Таки порозумнішав.
08.09.2025 19:27 Ответить
Нарешті прозріння?
08.09.2025 19:12 Ответить
Трамп все робить щоб посваритись з своїми союзниками ,зате проти терористичної росії він не спроможний запровадити санкції.
08.09.2025 19:15 Ответить
Другої США не вдастя зробити. Тут дуополія у когось цінності а у когось інтереси. Не переплутайте
08.09.2025 19:17 Ответить
Читаю кожну літеру і радію… *америка- нафуй!
08.09.2025 19:25 Ответить
Таки порозумнішав.
08.09.2025 19:27 Ответить
Занили, як тільки Трамп сказав що треба відмовлятися від російських енергоносіЇв.
08.09.2025 19:40 Ответить
Європа вилазить з коротких штанців?
08.09.2025 19:49 Ответить
Пан має рацію !
08.09.2025 19:50 Ответить
Скільки років вони це говорять, потім липнуть ще сильніше, стають ще слабшими та залежнішими. Хоч би заткнули свої великі, як у бегемота, роти.
08.09.2025 19:52 Ответить
Ці зміни бачить лише сам Мерц.
08.09.2025 19:53 Ответить
Антигітлерівська коаліція з прямою участю США лиш після Пьорл Харбор. А лендліз ... мій тато на Дарогє Жізні через Ладожське Озеро на американському студобекері та з америкнаським галетами та тушонкою...

1942 року Радянський Союз офіційно став учасником програми ленд-лізу - американського військового постачання країнам антигітлерівської коаліції під час Другої світової війни. Схема ленд-лізу виглядала так: США давали в оренду іншим державам товари та матеріали, необхідні для військових дій, а платню вимагали лише за те, що вціліло після війни. До кінця війни радянська армія їздила на американських джипах та вантажівках, радянські аси літали на американських винищувачах, а радянські танкісти дійшли до Берліна на американській бронетехніці. Окрім озброєнь, США відправляли верстати для заводів, паровози, трактори, бензин, одяг, взуття, їжу та багато іншого. А СРСР так і не розрахувався із боргами за постачання аж до свого розпаду.
08.09.2025 20:08 Ответить
 
 