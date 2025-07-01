Украина все еще может победить в войне, если Европа и США изменят стратегию, - Foreign Affairs

Война в Украине может изменить ход благодаря беспилотникам, ПВО и дальним ракетам - если Запад конфискует российские активы и будет предоставлять нужное оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Foreign Affairs.

"Россия гораздо слабее экономически, чем думают многие аналитики, и жесткие санкции и экспортный контроль все еще могут парализовать ее военную экономику. Украина борется разумно и может переломить ход битвы с помощью большего количества высококлассных беспилотников, систем ПВО, ракет большой дальности и боеприпасов. Изменив стратегию, Украина все еще может выиграть войну в ближайшем будущем - если и Европа, и Соединенные Штаты решат оказать ей необходимую помощь", - сказано в статье.", - говорится в материале.

Новая стратегия для Украины предусматривает акцент на разумное ведение войны - через инвестиции в беспилотники, ПВО, дальнобойные ракеты и боеприпасы. Эти элементы могут переломить ситуацию на фронте, если Запад предоставит необходимые ресурсы - прежде всего через использование замороженных российских активов.

Около $300 миллиардов, преимущественно в юрисдикции ЕС, могли бы быть направлены на несколько ключевых направлений:

Промышленное производство беспилотников в Украине: развитие датчиков, контрмер против РЭБ, масштабирование инноваций.

Закупка дальнобойного вооружения в Европе: ракеты, артиллерия, создание производственных линий для укрепления обороны Украины и НАТО.

Финансирование вооружений из США: системы ПВО, высокоточное дальнобойное оружие, которые критически важны, но почти отсутствуют в Европе.

Защита критической инфраструктуры и энергосектора: восстановление распределительных устройств, подстанций и поддержка гуманитарной сферы.

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Однако пока администрация Трампа не проявила готовности использовать эти ресурсы, даже несмотря на санкционный мандат, утвержденный Конгрессом. Это создает барьер для масштабного финансирования обороны Украины на критическом этапе войны.

Отмечается, что когда дело доходило до карательных экономических мер против России, международный ответ также был незрелым. Несмотря на эти ошибки, победа Украины - минимально определяемая как сохранение ее суверенитета и продолжение курса на членство в НАТО и ЕС - все еще вполне достижима. По мнению аналитиков, для этого нужен фундаментальный сдвиг в западной стратегии, который сочетает в себе значительное увеличение военной помощи с более жесткими экономическими мерами по сдерживанию военной экономики РФ.

"Победа может не прийти быстро, дешево или легко. Но она все еще возможна и, вероятно, будет стоить меньше жизней и ресурсов, чем сохранение статус-кво. Остается увидеть, готов ли Запад, особенно Европа, мобилизовать политическую волю, чтобы обеспечить это светлое будущее", - добавили в Foreign Affairs.

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