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Новости Европа и США Использование замороженных активов РФ
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Украина все еще может победить в войне, если Европа и США изменят стратегию, - Foreign Affairs

сводка Генштаба

Война в Украине может изменить ход благодаря беспилотникам, ПВО и дальним ракетам - если Запад конфискует российские активы и будет предоставлять нужное оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Foreign Affairs.

"Россия гораздо слабее экономически, чем думают многие аналитики, и жесткие санкции и экспортный контроль все еще могут парализовать ее военную экономику. Украина борется разумно и может переломить ход битвы с помощью большего количества высококлассных беспилотников, систем ПВО, ракет большой дальности и боеприпасов. Изменив стратегию, Украина все еще может выиграть войну в ближайшем будущем - если и Европа, и Соединенные Штаты решат оказать ей необходимую помощь", - сказано в статье.", - говорится в материале.

Новая стратегия для Украины предусматривает акцент на разумное ведение войны - через инвестиции в беспилотники, ПВО, дальнобойные ракеты и боеприпасы. Эти элементы могут переломить ситуацию на фронте, если Запад предоставит необходимые ресурсы - прежде всего через использование замороженных российских активов.

Около $300 миллиардов, преимущественно в юрисдикции ЕС, могли бы быть направлены на несколько ключевых направлений:

  • Промышленное производство беспилотников в Украине: развитие датчиков, контрмер против РЭБ, масштабирование инноваций.

  • Закупка дальнобойного вооружения в Европе: ракеты, артиллерия, создание производственных линий для укрепления обороны Украины и НАТО.

  • Финансирование вооружений из США: системы ПВО, высокоточное дальнобойное оружие, которые критически важны, но почти отсутствуют в Европе.

  • Защита критической инфраструктуры и энергосектора: восстановление распределительных устройств, подстанций и поддержка гуманитарной сферы.

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Однако пока администрация Трампа не проявила готовности использовать эти ресурсы, даже несмотря на санкционный мандат, утвержденный Конгрессом. Это создает барьер для масштабного финансирования обороны Украины на критическом этапе войны.

Отмечается, что когда дело доходило до карательных экономических мер против России, международный ответ также был незрелым. Несмотря на эти ошибки, победа Украины - минимально определяемая как сохранение ее суверенитета и продолжение курса на членство в НАТО и ЕС - все еще вполне достижима. По мнению аналитиков, для этого нужен фундаментальный сдвиг в западной стратегии, который сочетает в себе значительное увеличение военной помощи с более жесткими экономическими мерами по сдерживанию военной экономики РФ.

"Победа может не прийти быстро, дешево или легко. Но она все еще возможна и, вероятно, будет стоить меньше жизней и ресурсов, чем сохранение статус-кво. Остается увидеть, готов ли Запад, особенно Европа, мобилизовать политическую волю, чтобы обеспечить это светлое будущее", - добавили в Foreign Affairs.

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Автор: 

боевые действия (4454) война в Украине (5001)


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Топ комментарии
+5
Проблема не в зброї, а те що трамп не хоче програшу росії.
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01.07.2025 13:11 Ответить
+3
Євроамериканські фашисти теж, як і кацапи, хочуть загибелі України! Чим же ми їм так не вгодили? Самим існуванням українського народу?
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01.07.2025 13:14 Ответить
+2
Більше немає. А це чергове "давай-давай, не зупиняйся". Щоб Захід міг спокійно жити, поки в Україні війна.
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01.07.2025 13:41 Ответить
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Дослухаються? - підкинуть більше зброї?
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01.07.2025 13:09 Ответить
Більше немає. А це чергове "давай-давай, не зупиняйся". Щоб Захід міг спокійно жити, поки в Україні війна.
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01.07.2025 13:41 Ответить
Війна закінчиться миттєво, якщо буде фізично знищений Пуйло і десяток його наближених посіпак. Агов, пане Малюк, до вас звертаюся. Але цього ніяк не хочуть "наші західні партнери". Для них важливе саме породовження війни, яка ослаблює їх одного з основних стратегіних противників. В цьому аспекті для Заходу незамінимими є як скажений Пуйло, так і нелегітимний Зеленський, який держиться на посту президента виключно за рахунок війни і політичної імпотенції українських патріотів. Ця солодка парочка Пуйло-Зеленський і є основним двигуном цієї безглуздої війни.
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01.07.2025 14:53 Ответить
Проблема не в зброї, а те що трамп не хоче програшу росії.
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01.07.2025 13:11 Ответить
А хто хотів? Байден?
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01.07.2025 13:45 Ответить
Пресловутое "если" тем и опасно, что мы видим сейчас.
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01.07.2025 13:13 Ответить
такая статья должна время от времени выходить, шо б меньше было суицидов от безнадёги
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01.07.2025 13:50 Ответить
Це - маніпуляція і брехня.
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01.07.2025 13:59 Ответить
Євроамериканські фашисти теж, як і кацапи, хочуть загибелі України! Чим же ми їм так не вгодили? Самим існуванням українського народу?
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01.07.2025 13:14 Ответить
Кругом врагі?)))))))
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01.07.2025 14:04 Ответить
Понад три роки не давали критично необхідного озброєння а тут раптом прозріли й завалять стікаючу кров'ю Україну необхідним озброєнням. Та Трамп навіть за гроші не хоче продати Патріоти, самому мовляв, потрібні в ще більше покровителю штатів - Ізраїлю.
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01.07.2025 13:15 Ответить
"Перемога може не прийти швидко, дешево або легко. Але вона все ще можлива і, ймовірно, коштуватиме менше життів і ресурсів, ніж збереження статус-кво. Залишається побачити, чи готовий Захід, особливо Європа, мобілізувати політичну волю, щоб забезпечити це світле майбутнє", Джерело: https://censor.net/ua/n3560902

А хіба в планах заходу перемога в тому сенсі в якому вона декларується Україною? Щоб ядерна рф остаточно перейшла до головної доктринальної загрози НАТО та США-Китаю та сателітам?

Ні там судячі з всього свої прагматичні з їхньої точки зору дещо інші плани.
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01.07.2025 13:30 Ответить
Нічого вони змінювати не будуть, тільки в гіршу сторону. В підорас трамп ,то шлюха і підстилка *****.
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01.07.2025 13:40 Ответить
А при Порошенко і Трамп був проукраїнським і ЄС. А що ся сталося у 2019 році? Нагадати?
Мутрий нарід обрав "шлюху і підстилку *****", по вашому вислову.
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01.07.2025 13:56 Ответить
"перемога України - мінімально визначувана як збереження її суверенітету і продовження курсу на членство в НАТО і ЄС - все ще цілком досяжна."

Тобто, перемогою вважатиметься збереження якоїсь частини території під назвою Україна?
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01.07.2025 13:44 Ответить
Нагадаю цитату найвеличнішого підора-ухилянта Боневтіка Херпіду!
"Сойдемся посередине!". От він і робить все для цього,бо спершого разу вийшло здати тільки 40% територіі.
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01.07.2025 13:52 Ответить
Україна вже перемогла у цій війні і доведе її до кінця звільнивши усі свої території, питання тільки в часі, чи більше буде зброї тим швидше вона закінчиться!
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01.07.2025 13:45 Ответить
Дмитро Михайловський вже переміг у цій війні і доведе її до кінця звільнивши усі українські території, питання тільки в часі, чим більше буде зброї тим швидше Діма закінчить війну!
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01.07.2025 14:10 Ответить
ти краще не писав би цього під польським прапорцем. а то виглядає вже дуже лицемірно.
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01.07.2025 14:17 Ответить
А вони(ЄС,США) стратегію не змінять поки в Україні ПОВНІСТЮ не змінять владу хочаб на таку,як попередня.
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01.07.2025 13:48 Ответить
чи достатньо автор статті доклав зусиль для перемоги України коли був спеціальним помічником президента та старшим директором з питань Європи в Раді національної безпеки США, а також послом і постійним представником в Організації з безпеки і співробітництва в Європі за часів адміністрації Байдена?
Думаю не достатньо. Статті вже не допоможуть
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01.07.2025 13:55 Ответить
перемога України - мінімально визначувана як збереження її суверенітету і продовження курсу на членство в НАТО і ЄС.
якщо це вважати перемогою, то вона вже недосяжна. Для перемоги потрібен не курс в НАТО, а присутність України в НАТО.
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01.07.2025 14:02 Ответить
Повна дурня, розрахована на тупих інфантилів. "Якщо, якщо, якщо". Так, Україна 100% переможе, якщо на паРашу впаде метеорит і знищить її. Прикро, що хтось ще через 4 роки війни, відчувши на своїй шкурі "розумну війну" від зеленої шобли і "рішучість" Заходу, ще вірить у подібну дурню.
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01.07.2025 14:03 Ответить
та то і не дурня зовсім. питання тільки в тому, щоб країни Заходу проявили політичну волю. а вони, на жаль, цього не зроблять.
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01.07.2025 14:20 Ответить
Європі не потрібна перемога України. Європа молиться щоб путлер і надалі буксував в Україні. Нажаль наші життя Європу не цікавлять
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01.07.2025 14:06 Ответить
 
 