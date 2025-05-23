Стоит готовиться, что США потеряют интерес не только к Украине, но и к Европе, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что стоит готовиться к тому, что Соединенные Штаты потеряют интерес не только к Украине, но и к Европе.

Об этом он заявил в интервью Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

Министр напомнил речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене, который говорил, что "вся инфраструктура безопасности Европы" была "субсидирована Соединенными Штатами Америки". Ни Старый континент, ни США не заинтересованы в том, "чтобы Европа была постоянным вассалом безопасности Соединенных Штатов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай способен положить конец войне в Украине и поставить Путина на место, - Сикорский

"Нравится нам эта речь или нет, мы, европейцы, не можем делать вид, что не слышим ее. Мы должны готовиться к тому, что Соединенные Штаты полностью потеряют интерес не только к Украине, но и к Европе. Мы можем и должны надеяться, но мы также должны готовиться. Мы должны оставаться уверенными, но бдительными", - отметил Сикорский.

"Учитывая нынешнее состояние мира, это означает, что Европа стоит перед экзистенциальным выбором: играть в лиге великих держав и участвовать в марше мира, или же обречь себя на маргинализацию", - добавил он.

По словам Сикорского, сдерживание России вполне по карману Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ и Украина возобновили прямые переговоры, сделав первый шаг к миру, - Ван И

"Нам не нужно соответствовать военному потенциалу Соединенных Штатов; мы просто должны иметь достаточный потенциал, чтобы заставить Путина пересмотреть свои шансы на победу в конфронтации с объединенным европейским сообществом демократических национальных государств", - подчеркнул он.

Также министр призвал увеличивать поддержку Украины.

"С начала российской агрессии в Украине ЕС и его государства-члены выделили около 150 миллиардов долларов на поддержку Украины и ее народа. Хотя эта сумма является значительной, она все еще составляет менее 1% от совокупного ВВП стран-членов ЕС (который составляет около 19 триллионов долларов). Мы, несомненно, можем достичь большего", - подытожил он.

Читайте: Когда Трамп признает, что Путин играет с ним - будут сильные санкции, - Сикорский