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Новости Европа и США Безопасность Европы
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Стоит готовиться, что США потеряют интерес не только к Украине, но и к Европе, - Сикорский

США потеряют интерес к Европе. Заявление Сикорского

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что стоит готовиться к тому, что Соединенные Штаты потеряют интерес не только к Украине, но и к Европе.

Об этом он заявил в интервью Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

Министр напомнил речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене, который говорил, что "вся инфраструктура безопасности Европы" была "субсидирована Соединенными Штатами Америки". Ни Старый континент, ни США не заинтересованы в том, "чтобы Европа была постоянным вассалом безопасности Соединенных Штатов".

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"Нравится нам эта речь или нет, мы, европейцы, не можем делать вид, что не слышим ее. Мы должны готовиться к тому, что Соединенные Штаты полностью потеряют интерес не только к Украине, но и к Европе. Мы можем и должны надеяться, но мы также должны готовиться. Мы должны оставаться уверенными, но бдительными", - отметил Сикорский.

"Учитывая нынешнее состояние мира, это означает, что Европа стоит перед экзистенциальным выбором: играть в лиге великих держав и участвовать в марше мира, или же обречь себя на маргинализацию", - добавил он.

По словам Сикорского, сдерживание России вполне по карману Европе.

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"Нам не нужно соответствовать военному потенциалу Соединенных Штатов; мы просто должны иметь достаточный потенциал, чтобы заставить Путина пересмотреть свои шансы на победу в конфронтации с объединенным европейским сообществом демократических национальных государств", - подчеркнул он.

Также министр призвал увеличивать поддержку Украины.

"С начала российской агрессии в Украине ЕС и его государства-члены выделили около 150 миллиардов долларов на поддержку Украины и ее народа. Хотя эта сумма является значительной, она все еще составляет менее 1% от совокупного ВВП стран-членов ЕС (который составляет около 19 триллионов долларов). Мы, несомненно, можем достичь большего", - подытожил он.

Читайте: Когда Трамп признает, что Путин играет с ним - будут сильные санкции, - Сикорский

Автор: 

Европа (1910) Сикорский Радослав (435) США (27043) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+3
ТА ТИ ШО) і року не пройшло як зрозуміли
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23.05.2025 14:59
+3
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23.05.2025 15:31
+2
Говорить они умеют....
Кто - то там Таурусы обещал
Как только станет канцлером
Забыл ,наверное,на радостях....
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23.05.2025 15:09
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ТА ТИ ШО) і року не пройшло як зрозуміли
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23.05.2025 14:59 Ответить
Говорить они умеют....
Кто - то там Таурусы обещал
Как только станет канцлером
Забыл ,наверное,на радостях....
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23.05.2025 15:09 Ответить
Ну, Європі до вас ще далеченько. Ви надали Україні не 150 млрд євро, а 150 мільярдів і ще один євро дрібними..
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23.05.2025 15:11 Ответить
Чувак, ще раз, на скільки більше ніж 150 млрд ЄС, ти особисно більше підтримав Україну?
Пиши тільки цифру, не балаболь
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23.05.2025 15:25 Ответить
Політики Балтії і Польщі завжи говорили про збільшення допомоги Україні.
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23.05.2025 15:07 Ответить
Європа для трумпа - вже ворог..
зі слів трумпа, ЄС життя сша не дає..
і у Данії територію хоче забрати..
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23.05.2025 15:04 Ответить
А політичні прокацапські опоненти в тій же Польщі протилежної думки.
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23.05.2025 15:06 Ответить
Якщо прилетить балістика по Кремлю, інтерес США та особисто сраного рюріка Трампа прокинеться миттево. Бо їх плани інвестицій будуть під загрозою. Жаль, Ермак вкрав креслення ФАУ-2 в шкільній бібліотеці.
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23.05.2025 15:06 Ответить
Да, навіть до петросяна тобі ще далеченько..
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23.05.2025 15:09 Ответить
ну ранній петросян був топ у Совке.
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23.05.2025 15:29 Ответить
Европейские страны всегда жили в империях. Независимое существование их угнетает. США, даже ЕС который они сами придумали чтобы всегда чувствовать заботливую отцовскую руку на плече. Это народы приживалы.
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23.05.2025 15:09 Ответить
Скільки в тебе було в школі по історії? Всі імперії були європейськими. Починаючи від Римської і закінчуючи колоніальною імперією Великобританії, до англійський монарх носив титул імператора Індії.
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23.05.2025 15:16 Ответить
Сильные народы можно пересчитать по пальцам. У британцев с этим даже перебор, они смотрят на других и всегда все делают наоборот. Остальные суетливо бегали от одного поводка на другой, лишь бы кто-нибудь о них позаботился.
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23.05.2025 15:27 Ответить
"Остальные суетливо бегали"

он тебе вопрос конкретный задал "Скільки в тебе було в школі по історії?"а ты от него убежал
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23.05.2025 15:33 Ответить
По истории у тебя был даже не трояк ка я посмотрю. Британская империя лет 200 просуществовала, ну чуть больше. Что по историческим меркам это весьма немного. Сравни хотя бы с Османской, про всякие Римские я вообще молчу))) А если вспомнить хотя бы испанскую... хотя сам учи..
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23.05.2025 17:40 Ответить
"Это народы приживалы"

ты сам как в штатах прижился? или это другое?
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23.05.2025 15:35 Ответить
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23.05.2025 15:15 Ответить
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23.05.2025 15:31 Ответить
"Ольга Орлиф" - это имя, которое часто упоминается в контексте фейковых новостей, связанных с Меланией Трамп.
В 2017 году в российских СМИ и социальных сетях активно распространялась информация о том, что бабушка Мелании Трамп якобы была старшим лейтенантом Советской Армии по имени Ольга Орлиф, которая к тому же была летчицей и дважды Героем Советского Союза.
Однако эта информация была опровергнута. На самом деле, на фотографии, которая использовалась для иллюстрации этого фейка, изображена американская актриса Джанет Ли, которая сыграла советскую летчицу в фильме "Истребитель" (Jet Pilot) 1957 года.
Таким образом, Ольга Орлиф, как "бабушка Мелании Трамп - советская летчица", является выдуманным персонажем, использованным в рамках дезинформационной кампании.
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23.05.2025 15:39 Ответить
Сікорський.АМЕРИКАНСЬКИЙ ІНТЕРЕС ДО ЄС І НАТО .НЕ КАЖУЧИ ПРО УКРАЇНУ ,НАКРИВСЯ РАШИСТСЬКОЮ ****** РАЗОМ З ІНАВГУРАЦІЄЮ АГЕНТА "КРАСНОВА" ПРЕЗИДЕНТОМ США.
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23.05.2025 15:33 Ответить
І ніяк інакше.
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23.05.2025 16:09 Ответить
When you delegate your security to a third party, you are essentially betting that your interests will always be perfectly aligned and that the third party will never ever be tempted to use its power against you and derive profit from its privileged position. Such bet, in any other setting, would be considered totally unrealistic and downright crazy.
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23.05.2025 16:16 Ответить
Начали о чем-то догадываться))
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23.05.2025 17:33 Ответить
 
 