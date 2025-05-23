Стоит готовиться, что США потеряют интерес не только к Украине, но и к Европе, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что стоит готовиться к тому, что Соединенные Штаты потеряют интерес не только к Украине, но и к Европе.
Об этом он заявил в интервью Le Monde, передает Цензор.НЕТ.
Министр напомнил речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене, который говорил, что "вся инфраструктура безопасности Европы" была "субсидирована Соединенными Штатами Америки". Ни Старый континент, ни США не заинтересованы в том, "чтобы Европа была постоянным вассалом безопасности Соединенных Штатов".
"Нравится нам эта речь или нет, мы, европейцы, не можем делать вид, что не слышим ее. Мы должны готовиться к тому, что Соединенные Штаты полностью потеряют интерес не только к Украине, но и к Европе. Мы можем и должны надеяться, но мы также должны готовиться. Мы должны оставаться уверенными, но бдительными", - отметил Сикорский.
"Учитывая нынешнее состояние мира, это означает, что Европа стоит перед экзистенциальным выбором: играть в лиге великих держав и участвовать в марше мира, или же обречь себя на маргинализацию", - добавил он.
По словам Сикорского, сдерживание России вполне по карману Европе.
"Нам не нужно соответствовать военному потенциалу Соединенных Штатов; мы просто должны иметь достаточный потенциал, чтобы заставить Путина пересмотреть свои шансы на победу в конфронтации с объединенным европейским сообществом демократических национальных государств", - подчеркнул он.
Также министр призвал увеличивать поддержку Украины.
"С начала российской агрессии в Украине ЕС и его государства-члены выделили около 150 миллиардов долларов на поддержку Украины и ее народа. Хотя эта сумма является значительной, она все еще составляет менее 1% от совокупного ВВП стран-членов ЕС (который составляет около 19 триллионов долларов). Мы, несомненно, можем достичь большего", - подытожил он.
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Кто - то там Таурусы обещал
Как только станет канцлером
Забыл ,наверное,на радостях....
Пиши тільки цифру, не балаболь
зі слів трумпа, ЄС життя сша не дає..
і у Данії територію хоче забрати..
он тебе вопрос конкретный задал "Скільки в тебе було в школі по історії?"а ты от него убежал
ты сам как в штатах прижился? или это другое?
В 2017 году в российских СМИ и социальных сетях активно распространялась информация о том, что бабушка Мелании Трамп якобы была старшим лейтенантом Советской Армии по имени Ольга Орлиф, которая к тому же была летчицей и дважды Героем Советского Союза.
Однако эта информация была опровергнута. На самом деле, на фотографии, которая использовалась для иллюстрации этого фейка, изображена американская актриса Джанет Ли, которая сыграла советскую летчицу в фильме "Истребитель" (Jet Pilot) 1957 года.
Таким образом, Ольга Орлиф, как "бабушка Мелании Трамп - советская летчица", является выдуманным персонажем, использованным в рамках дезинформационной кампании.