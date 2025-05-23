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Новини Європа та США Безпека Європи
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Варто готуватися, що США втратять інтерес не лише до України, а й до Європи, - Сікорський

США втратять інтерес до Європи. Заява Сікорського

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що варто готуватися до того, що Сполучені Штати втратять інтерес не лише до України, але й до Європи.

Про це він заявив в інтерв'ю Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

Міністр нагадав промову віцепрезидента США Джей Ді Венса в Мюнхені, який казав, що "вся інфраструктура безпеки Європи" була "субсидована Сполученими Штатами Америки". Ні Старий континент, ні США не зацікавлені в тому, "щоб Європа була постійним безпековим васалом Сполучених Штатів".

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"Подобається нам ця промова чи ні, ми, європейці, не можемо вдавати, що не чуємо її. Ми повинні готуватися до того, що Сполучені Штати повністю втратять інтерес не лише до України, але й до Європи. Ми можемо і повинні сподіватися, але ми також повинні готуватися. Ми повинні залишатися впевненими, але пильними", - зазначив Сікорський.

"Враховуючи нинішній стан світу, це означає, що Європа стоїть перед екзистенційним вибором: грати в лізі великих держав і брати участь у марші світу, або ж приректи себе на маргіналізацію", - додав він.

За словами Сікорського, стримування Росії цілком по кишені Європі.

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"Нам не потрібно відповідати військовому потенціалу Сполучених Штатів; ми просто повинні мати достатній потенціал, щоб змусити Путіна переглянути свої шанси на перемогу в конфронтації з об'єднаною європейською спільнотою демократичних національних держав", - наголосив він.

Також міністр закликав збільшувати підтримку України.

"Від початку російської агресії в Україні ЄС та його держави-члени виділили близько 150 мільярдів доларів на підтримку України та її народу. Хоча ця сума є значною, вона все ще становить менше 1% від сукупного ВВП країн-членів ЄС (який становить близько 19 трильйонів доларів). Ми, безсумнівно, можемо досягти більшого", - підсумував він.

Читайте: Коли Трамп визнає, що Путін грається з ним – будуть сильні санкції, - Сікорський

Автор: 

Європа (1872) Сікорський Радослав (277) США (23290) війна в Україні (4526)


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Топ коментарі
+3
ТА ТИ ШО) і року не пройшло як зрозуміли
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23.05.2025 14:59
+3
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23.05.2025 15:31
+2
Говорить они умеют....
Кто - то там Таурусы обещал
Как только станет канцлером
Забыл ,наверное,на радостях....
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23.05.2025 15:09
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ТА ТИ ШО) і року не пройшло як зрозуміли
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23.05.2025 14:59 Відповісти
Говорить они умеют....
Кто - то там Таурусы обещал
Как только станет канцлером
Забыл ,наверное,на радостях....
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23.05.2025 15:09 Відповісти
Ну, Європі до вас ще далеченько. Ви надали Україні не 150 млрд євро, а 150 мільярдів і ще один євро дрібними..
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23.05.2025 15:11 Відповісти
Чувак, ще раз, на скільки більше ніж 150 млрд ЄС, ти особисно більше підтримав Україну?
Пиши тільки цифру, не балаболь
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23.05.2025 15:25 Відповісти
Політики Балтії і Польщі завжи говорили про збільшення допомоги Україні.
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23.05.2025 15:07 Відповісти
Європа для трумпа - вже ворог..
зі слів трумпа, ЄС життя сша не дає..
і у Данії територію хоче забрати..
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23.05.2025 15:04 Відповісти
А політичні прокацапські опоненти в тій же Польщі протилежної думки.
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23.05.2025 15:06 Відповісти
Якщо прилетить балістика по Кремлю, інтерес США та особисто сраного рюріка Трампа прокинеться миттево. Бо їх плани інвестицій будуть під загрозою. Жаль, Ермак вкрав креслення ФАУ-2 в шкільній бібліотеці.
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23.05.2025 15:06 Відповісти
Да, навіть до петросяна тобі ще далеченько..
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23.05.2025 15:09 Відповісти
ну ранній петросян був топ у Совке.
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23.05.2025 15:29 Відповісти
Европейские страны всегда жили в империях. Независимое существование их угнетает. США, даже ЕС который они сами придумали чтобы всегда чувствовать заботливую отцовскую руку на плече. Это народы приживалы.
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23.05.2025 15:09 Відповісти
Скільки в тебе було в школі по історії? Всі імперії були європейськими. Починаючи від Римської і закінчуючи колоніальною імперією Великобританії, до англійський монарх носив титул імператора Індії.
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23.05.2025 15:16 Відповісти
Сильные народы можно пересчитать по пальцам. У британцев с этим даже перебор, они смотрят на других и всегда все делают наоборот. Остальные суетливо бегали от одного поводка на другой, лишь бы кто-нибудь о них позаботился.
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23.05.2025 15:27 Відповісти
"Остальные суетливо бегали"

он тебе вопрос конкретный задал "Скільки в тебе було в школі по історії?"а ты от него убежал
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23.05.2025 15:33 Відповісти
По истории у тебя был даже не трояк ка я посмотрю. Британская империя лет 200 просуществовала, ну чуть больше. Что по историческим меркам это весьма немного. Сравни хотя бы с Османской, про всякие Римские я вообще молчу))) А если вспомнить хотя бы испанскую... хотя сам учи..
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23.05.2025 17:40 Відповісти
"Это народы приживалы"

ты сам как в штатах прижился? или это другое?
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23.05.2025 15:35 Відповісти
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23.05.2025 15:15 Відповісти
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23.05.2025 15:31 Відповісти
"Ольга Орлиф" - это имя, которое часто упоминается в контексте фейковых новостей, связанных с Меланией Трамп.
В 2017 году в российских СМИ и социальных сетях активно распространялась информация о том, что бабушка Мелании Трамп якобы была старшим лейтенантом Советской Армии по имени Ольга Орлиф, которая к тому же была летчицей и дважды Героем Советского Союза.
Однако эта информация была опровергнута. На самом деле, на фотографии, которая использовалась для иллюстрации этого фейка, изображена американская актриса Джанет Ли, которая сыграла советскую летчицу в фильме "Истребитель" (Jet Pilot) 1957 года.
Таким образом, Ольга Орлиф, как "бабушка Мелании Трамп - советская летчица", является выдуманным персонажем, использованным в рамках дезинформационной кампании.
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23.05.2025 15:39 Відповісти
Сікорський.АМЕРИКАНСЬКИЙ ІНТЕРЕС ДО ЄС І НАТО .НЕ КАЖУЧИ ПРО УКРАЇНУ ,НАКРИВСЯ РАШИСТСЬКОЮ ****** РАЗОМ З ІНАВГУРАЦІЄЮ АГЕНТА "КРАСНОВА" ПРЕЗИДЕНТОМ США.
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23.05.2025 15:33 Відповісти
І ніяк інакше.
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23.05.2025 16:09 Відповісти
When you delegate your security to a third party, you are essentially betting that your interests will always be perfectly aligned and that the third party will never ever be tempted to use its power against you and derive profit from its privileged position. Such bet, in any other setting, would be considered totally unrealistic and downright crazy.
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23.05.2025 16:16 Відповісти
Начали о чем-то догадываться))
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23.05.2025 17:33 Відповісти
 
 