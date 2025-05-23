Варто готуватися, що США втратять інтерес не лише до України, а й до Європи, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що варто готуватися до того, що Сполучені Штати втратять інтерес не лише до України, але й до Європи.

Про це він заявив в інтерв'ю Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

Міністр нагадав промову віцепрезидента США Джей Ді Венса в Мюнхені, який казав, що "вся інфраструктура безпеки Європи" була "субсидована Сполученими Штатами Америки". Ні Старий континент, ні США не зацікавлені в тому, "щоб Європа була постійним безпековим васалом Сполучених Штатів".

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"Подобається нам ця промова чи ні, ми, європейці, не можемо вдавати, що не чуємо її. Ми повинні готуватися до того, що Сполучені Штати повністю втратять інтерес не лише до України, але й до Європи. Ми можемо і повинні сподіватися, але ми також повинні готуватися. Ми повинні залишатися впевненими, але пильними", - зазначив Сікорський.

"Враховуючи нинішній стан світу, це означає, що Європа стоїть перед екзистенційним вибором: грати в лізі великих держав і брати участь у марші світу, або ж приректи себе на маргіналізацію", - додав він.

За словами Сікорського, стримування Росії цілком по кишені Європі.

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"Нам не потрібно відповідати військовому потенціалу Сполучених Штатів; ми просто повинні мати достатній потенціал, щоб змусити Путіна переглянути свої шанси на перемогу в конфронтації з об'єднаною європейською спільнотою демократичних національних держав", - наголосив він.

Також міністр закликав збільшувати підтримку України.

"Від початку російської агресії в Україні ЄС та його держави-члени виділили близько 150 мільярдів доларів на підтримку України та її народу. Хоча ця сума є значною, вона все ще становить менше 1% від сукупного ВВП країн-членів ЄС (який становить близько 19 трильйонів доларів). Ми, безсумнівно, можемо досягти більшого", - підсумував він.

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