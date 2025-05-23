Варто готуватися, що США втратять інтерес не лише до України, а й до Європи, - Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що варто готуватися до того, що Сполучені Штати втратять інтерес не лише до України, але й до Європи.
Про це він заявив в інтерв'ю Le Monde, передає Цензор.НЕТ.
Міністр нагадав промову віцепрезидента США Джей Ді Венса в Мюнхені, який казав, що "вся інфраструктура безпеки Європи" була "субсидована Сполученими Штатами Америки". Ні Старий континент, ні США не зацікавлені в тому, "щоб Європа була постійним безпековим васалом Сполучених Штатів".
"Подобається нам ця промова чи ні, ми, європейці, не можемо вдавати, що не чуємо її. Ми повинні готуватися до того, що Сполучені Штати повністю втратять інтерес не лише до України, але й до Європи. Ми можемо і повинні сподіватися, але ми також повинні готуватися. Ми повинні залишатися впевненими, але пильними", - зазначив Сікорський.
"Враховуючи нинішній стан світу, це означає, що Європа стоїть перед екзистенційним вибором: грати в лізі великих держав і брати участь у марші світу, або ж приректи себе на маргіналізацію", - додав він.
За словами Сікорського, стримування Росії цілком по кишені Європі.
"Нам не потрібно відповідати військовому потенціалу Сполучених Штатів; ми просто повинні мати достатній потенціал, щоб змусити Путіна переглянути свої шанси на перемогу в конфронтації з об'єднаною європейською спільнотою демократичних національних держав", - наголосив він.
Також міністр закликав збільшувати підтримку України.
"Від початку російської агресії в Україні ЄС та його держави-члени виділили близько 150 мільярдів доларів на підтримку України та її народу. Хоча ця сума є значною, вона все ще становить менше 1% від сукупного ВВП країн-членів ЄС (який становить близько 19 трильйонів доларів). Ми, безсумнівно, можемо досягти більшого", - підсумував він.
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Кто - то там Таурусы обещал
Как только станет канцлером
Забыл ,наверное,на радостях....
Пиши тільки цифру, не балаболь
зі слів трумпа, ЄС життя сша не дає..
і у Данії територію хоче забрати..
он тебе вопрос конкретный задал "Скільки в тебе було в школі по історії?"а ты от него убежал
ты сам как в штатах прижился? или это другое?
В 2017 году в российских СМИ и социальных сетях активно распространялась информация о том, что бабушка Мелании Трамп якобы была старшим лейтенантом Советской Армии по имени Ольга Орлиф, которая к тому же была летчицей и дважды Героем Советского Союза.
Однако эта информация была опровергнута. На самом деле, на фотографии, которая использовалась для иллюстрации этого фейка, изображена американская актриса Джанет Ли, которая сыграла советскую летчицу в фильме "Истребитель" (Jet Pilot) 1957 года.
Таким образом, Ольга Орлиф, как "бабушка Мелании Трамп - советская летчица", является выдуманным персонажем, использованным в рамках дезинформационной кампании.