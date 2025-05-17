УКР
Китай здатен покласти край війні в Україні та поставити Путіна на місце, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що переговори у Стамбулі між Україною та Росією наврядчи призведуть до прориву для мирної угоди, однак вплинути на Росію може Китай.

Про це Сікорський сказав в інтерв'ю Tagesspiegel, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не особливо сподіваюся, що вони (перемовини, - ред.) призведуть до прориву. Але ніколи не знаєш напевно. Вони є перевіркою намірів Росії. Якщо Росія не погодиться на припинення вогню або висуне обурливі вимоги, це підтвердить нашу думку про те, що Путін не готовий до миру", - зазначив він.

Сікорський зауважив, що Туреччина, яка прийняла перші з 2022 року російсько-українські переговори, веде "дуже хитру гру". Вона постачає Києву військову допомогу, але при цьому приймає "мільйони російських туристів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До кінця десятиліття ми станемо сильнішими, а на Росію чекає жахливе похмілля, - Сікорський

Однак очільник польського МЗС не здивований вибором країни для проведення переговорів, але вважає, що є інша країна, яка б могла допомогти завершити війну РФ проти України. І це – Китай.

"Країна, яка могла б покласти край війні та поставити Путіна на місце, – це Китай. Росія зараз є економічним васалом Китаю. Якщо Китай пригрозить торговим ембарго, Росія буде змушена підкоритися. Однак зараз все  не так", - наголосив Сікорський.

За його словами, ситуація з досягненням миру зайшла в глухий кут, а Путін продовжує тягнути час.

Читайте також: Сі пояснив мотивацію співпраці Китаю з Росією: Розвиток рівноправного і впорядкованого багатополярного світу

На думку Сікорського, російський диктатор має серйозні наміри підпорядкувати собі всю Україну і справді вважає, що може перемогти. А союзники України мають показати, що Путін помиляється.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну доти, доки Росія не прийде до висновку, що вторгнення було помилкою і що вона не зможе досягти своїх цілей прийнятною ціною... На суші Росія досягає незначного прогресу і втрачає десятки тисяч солдатів. Україна здобула перемогу в Чорному морі. У повітрі висить патова ситуація", - резюмував політик.

Китай (4829) росія (67301) Сікорський Радослав (298)
+10
Мєдінскій не економіст, а псєвдоісторик.

Цей придворний історик знов підсвітив головну мотивацію війни. Першопричини війни, як любе говорити Путін. І це, звісно, не про вступ України в НАТО.

Це про те, що Путін уявляє себе поряд із Петром Першим у підручнику з історії. Бо чому б раптом ще цей посіпака посіпак, Медінський, згадував би війну із Швецією. Яка була 300 років тому. Після якої було безліч воєн, де росіяни і вигравали і програвали і ніде не воювали вічно. Де були територіальні втрати і були надбання.

Ні, питання не у війні. питаннях у імператорі. Путін бачить себе наступником Петра Першого. Він робить те, що робив Петро Первий. Він порівнює себе виключно з Петром Першим. Вони там роками сиділи в бункері і говорили про це. І от проговорилися. Путін хоче мати сторінку в підручнику історії поряд із першим імператором Росії. Не розуміючи іронії, що Петро Перший був першим, а Путін буде останнім. Бо він захотів відновити мертву імперію і прискорить іі загибель. Як би його не рятував Трамп...
17.05.2025 09:41 Відповісти
+8
Сікорський, закінчуй думку так, щоб теза була повною правдою, а саме: "Китай здатен покласти край війні в Україні та поставити ***** на місце. Але не хоче, бо таке не відповідає його інтересам"
17.05.2025 09:47 Відповісти
+5
навіщо воно Китаю коли він від цієї війни тільки в виграші - великий сусід слабне в війні, продає за безцінь Китаю газ, нафту, деревину і все інше, закуповує в них мільйонами дрони, комплектуючі і т.д. для війни
17.05.2025 09:39 Відповісти
Китай може - бо рашка на нього зав"язана - тільки воно йому треба?
17.05.2025 09:33 Відповісти
За які хворі ідеї в розпачі не хватаються політики.
17.05.2025 09:38 Відповісти
а що йому треба, відродження совка? повернення у ті часи коли вони горобців гоняли?
17.05.2025 10:08 Відповісти
Покласти край війні в Україні та поставити Путіна на місце можуть лише українці в українській Україні.
17.05.2025 09:35 Відповісти
Ти хто по національності і за кого голосував?
17.05.2025 09:54 Відповісти
маячня, тільки далекобійна зброя може заставити росіян йти на переговори, коли в росії начнуться перепади електрики, газу.

війна повинна бути перенесена на росію, тоді путін почне боятись.
17.05.2025 09:53 Відповісти
Зрозуміло. Українська Україна для тебе це маячня.
17.05.2025 09:56 Відповісти
...тим більше саме кИТАЙ дав свою ключову згоду путлєру до початку війни.
17.05.2025 09:52 Відповісти
17.05.2025 09:52 Відповісти
Не треба акцентувать увагу на Китаї... Його, від цього, "роздуває від пихи" та "самозначущості", як і кацапів... Треба просто, мовчки "робить своє"... А Китай хай спостерігає...
17.05.2025 09:41 Відповісти
Китай здатний, але не схильний
17.05.2025 09:42 Відповісти
Сікорський, закінчуй думку так, щоб теза була повною правдою, а саме: "Китай здатен покласти край війні в Україні та поставити ***** на місце. Але не хоче, бо таке не відповідає його інтересам"
17.05.2025 09:47 Відповісти
Потихеньку європейські лідери починають розуміти шо НА США допоки там президентом є трамп НАДІЇ НЕМА І НЕБУДЕ.
17.05.2025 09:47 Відповісти
Саме ця війна вигідна Китаю ,саме він заробляє велечені кошти на поставках комплектуючих для рашиських ракет ,дронів і більшості інших видів зброї ,на китай припадає понад 40% російського експорту,Тому при бажані саме він міг би зупинити фашиську росію.
17.05.2025 09:47 Відповісти
Может быть Гватемала может остановить вийну?
17.05.2025 09:51 Відповісти
не тільки китай, а і США, але на жаль у сі і трампа дещо інші цілі.....
сі намагається зробити все, щоб московія більше ніколи не стала цивілізованою країною і нею можна буде повноцінно єкслуатувати не вкладаючі кошти в інфраструктуру колонії, а в США, цього бояться і повного РОЗПАДУ НЕДОімперії ПІСЛЯ ПОРАЗКИ, в Україні....
У КОЖНОГО ГРАВЦЯ СВОЇ інтереси, які на жаль не завжди співпадають з нашими, в тому чіслі і Польщі і Туреччіни і.....багатьох інших
17.05.2025 09:54 Відповісти
Вони є перевіркою намірів Росії. Якщо Росія не погодиться на припинення вогню або висуне обурливі вимоги, це підтвердить нашу думку про те, що Путін не готовий до миру", - зазначив він/Слухай поляк.про що Ти "свистиш"???Куйло добре перевірив на "вшивість і гнилість думки" не тільки таких як Ти.але й президентів США.КЕРІВНИКІВ ЄС І НАТО.А за три роки нищівної війни в Україні тільки до баранів не доходить, що куйло не тещо не готовий до миру.а мир йому накуй даром не потрібний...Він є вбивця і терорист все своє життя і це в нього на генетичному рівні.в його крові .підсвідомості .
17.05.2025 10:00 Відповісти
А навіщо це Китаю ?
дешева нафта від ***** тече
війна не на території Китаю
вмирають не китайці
на польщу їм фіолетово

що може мотивувати Китай для тиску на ***** ?
нічого !
17.05.2025 10:01 Відповісти
17.05.2025 11:02 Відповісти
Америка не здатна, тепер може китай
17.05.2025 11:11 Відповісти
 
 