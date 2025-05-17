Китай здатен покласти край війні в Україні та поставити Путіна на місце, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що переговори у Стамбулі між Україною та Росією наврядчи призведуть до прориву для мирної угоди, однак вплинути на Росію може Китай.

Про це Сікорський сказав в інтерв'ю Tagesspiegel, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не особливо сподіваюся, що вони (перемовини, - ред.) призведуть до прориву. Але ніколи не знаєш напевно. Вони є перевіркою намірів Росії. Якщо Росія не погодиться на припинення вогню або висуне обурливі вимоги, це підтвердить нашу думку про те, що Путін не готовий до миру", - зазначив він.

Сікорський зауважив, що Туреччина, яка прийняла перші з 2022 року російсько-українські переговори, веде "дуже хитру гру". Вона постачає Києву військову допомогу, але при цьому приймає "мільйони російських туристів".

Однак очільник польського МЗС не здивований вибором країни для проведення переговорів, але вважає, що є інша країна, яка б могла допомогти завершити війну РФ проти України. І це – Китай.

"Країна, яка могла б покласти край війні та поставити Путіна на місце, – це Китай. Росія зараз є економічним васалом Китаю. Якщо Китай пригрозить торговим ембарго, Росія буде змушена підкоритися. Однак зараз все не так", - наголосив Сікорський.

За його словами, ситуація з досягненням миру зайшла в глухий кут, а Путін продовжує тягнути час.

На думку Сікорського, російський диктатор має серйозні наміри підпорядкувати собі всю Україну і справді вважає, що може перемогти. А союзники України мають показати, що Путін помиляється.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну доти, доки Росія не прийде до висновку, що вторгнення було помилкою і що вона не зможе досягти своїх цілей прийнятною ціною... На суші Росія досягає незначного прогресу і втрачає десятки тисяч солдатів. Україна здобула перемогу в Чорному морі. У повітрі висить патова ситуація", - резюмував політик.