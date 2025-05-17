Китай здатен покласти край війні в Україні та поставити Путіна на місце, - Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що переговори у Стамбулі між Україною та Росією наврядчи призведуть до прориву для мирної угоди, однак вплинути на Росію може Китай.
Про це Сікорський сказав в інтерв'ю Tagesspiegel, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не особливо сподіваюся, що вони (перемовини, - ред.) призведуть до прориву. Але ніколи не знаєш напевно. Вони є перевіркою намірів Росії. Якщо Росія не погодиться на припинення вогню або висуне обурливі вимоги, це підтвердить нашу думку про те, що Путін не готовий до миру", - зазначив він.
Сікорський зауважив, що Туреччина, яка прийняла перші з 2022 року російсько-українські переговори, веде "дуже хитру гру". Вона постачає Києву військову допомогу, але при цьому приймає "мільйони російських туристів".
Однак очільник польського МЗС не здивований вибором країни для проведення переговорів, але вважає, що є інша країна, яка б могла допомогти завершити війну РФ проти України. І це – Китай.
"Країна, яка могла б покласти край війні та поставити Путіна на місце, – це Китай. Росія зараз є економічним васалом Китаю. Якщо Китай пригрозить торговим ембарго, Росія буде змушена підкоритися. Однак зараз все не так", - наголосив Сікорський.
За його словами, ситуація з досягненням миру зайшла в глухий кут, а Путін продовжує тягнути час.
На думку Сікорського, російський диктатор має серйозні наміри підпорядкувати собі всю Україну і справді вважає, що може перемогти. А союзники України мають показати, що Путін помиляється.
"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну доти, доки Росія не прийде до висновку, що вторгнення було помилкою і що вона не зможе досягти своїх цілей прийнятною ціною... На суші Росія досягає незначного прогресу і втрачає десятки тисяч солдатів. Україна здобула перемогу в Чорному морі. У повітрі висить патова ситуація", - резюмував політик.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
війна повинна бути перенесена на росію, тоді путін почне боятись.
Цей придворний історик знов підсвітив головну мотивацію війни. Першопричини війни, як любе говорити Путін. І це, звісно, не про вступ України в НАТО.
Це про те, що Путін уявляє себе поряд із Петром Першим у підручнику з історії. Бо чому б раптом ще цей посіпака посіпак, Медінський, згадував би війну із Швецією. Яка була 300 років тому. Після якої було безліч воєн, де росіяни і вигравали і програвали і ніде не воювали вічно. Де були територіальні втрати і були надбання.
Ні, питання не у війні. питаннях у імператорі. Путін бачить себе наступником Петра Першого. Він робить те, що робив Петро Первий. Він порівнює себе виключно з Петром Першим. Вони там роками сиділи в бункері і говорили про це. І от проговорилися. Путін хоче мати сторінку в підручнику історії поряд із першим імператором Росії. Не розуміючи іронії, що Петро Перший був першим, а Путін буде останнім. Бо він захотів відновити мертву імперію і прискорить іі загибель. Як би його не рятував Трамп...
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть?!...
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…
*
- Пётр І двадцать лет "прорубал окно в Европу"...
- А Путин за двадцать лет заколотил его обратно...
*
Над Москвою глупа ніч Лежить Ленін у Мавзолеї ПРислухається - а в темноті якийсь скрип і кректіння. Він кричить:
- Часовой!!!
Входить знадвору вартовий. Ленін йому й каже:
- Пасматри пажалуйста - что тут за скрипы и кряхтение? Неужели Сталин вылез из магилы и пытается в Мавзолее апять вазлечь?
Вартовий влючив світло:
- Да нет! Это Путин тут сбоку себе раскладушку примащивает!
*
Сі Цзінь Пін телефонує Путіну:
- Владимир Владимирович! Не вздумай применять ядерное оружие А то американцы могут по Сибири ядерной бомбой ударить А нам её ещё обживать надо.... Мы с тобой так не договаривались!
Петр прорубил окно в Европу - Путин его заколачивает.
Петр ездил в Европу учиться - Путин сам все время поучает европейцев.
Петр привлек в Россию европейских ученых - Путин разрывает международные научные связи, за контакты с иностранными учеными российских ученых сажают в тюрьму.
Петр посылал молодых россиян учиться в Европу, создал первые в России учебные заведения европейского типа - Путин ликвидирует в России Болонскую систему, отрезая российское информационное пространство от европейского и лишая российскую молодежь будущего.
Петр резко уменьшил роль религии, ликвидировал патриаршество, низведя РПЦ до роли заштатного ведомства - Путин сделал православие фактически государственной религией, а РПЦ - фактически государственной церковью.
Петр внедрял в экономику западные технологии - Путин страдает тяжелой формой "бреда импортозамещения" - это когда люди возмущаются, почему все стало одновременно так дорого и так плохо - а начальство в ответ повторяет как попугай вот это слово, не имеющее смысла - "импортозамещение".
Петр внедрял в российское общество европейскую культуру и образ жизни - Путин постоянно твердит о тлетворности западной культуры и необходимости оградить от нее россиян.
*
Приходит Песков к Путину:
- В В! Новость хотите?
- Какую? Хахлы сдаваться решили?
- Нет! Они Вам памятник предложили поставить в Киеве! И на нём написать: «Величайшему украинизатору русскоязычных в Украине»!
*
- Скажите - чем занят сейчас Владимир Путин, сидя в изоляции?
- Готовится войти в Историю!
- В качестве кого?
- В качестве «Собирателя земель русских»!
- Вы знаете - судя по всему, он войдёт в Историю в качестве их «просирателя» …
сі намагається зробити все, щоб московія більше ніколи не стала цивілізованою країною і нею можна буде повноцінно єкслуатувати не вкладаючі кошти в інфраструктуру колонії, а в США, цього бояться і повного РОЗПАДУ НЕДОімперії ПІСЛЯ ПОРАЗКИ, в Україні....
У КОЖНОГО ГРАВЦЯ СВОЇ інтереси, які на жаль не завжди співпадають з нашими, в тому чіслі і Польщі і Туреччіни і.....багатьох інших
дешева нафта від ***** тече
війна не на території Китаю
вмирають не китайці
на польщу їм фіолетово
що може мотивувати Китай для тиску на ***** ?
нічого !