Китай способен положить конец войне в Украине и поставить Путина на место, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией вряд ли приведут к прорыву для мирного соглашения, однако повлиять на Россию может Китай.

Об этом Сикорский сказал в интервью Tagesspiegel, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не особо надеюсь, что они (переговоры - ред.) приведут к прорыву. Но никогда не знаешь наверняка. Они являются проверкой намерений России. Если Россия не согласится на прекращение огня или выдвинет возмутительные требования, это подтвердит наше мнение о том, что Путин не готов к миру", - отметил он.

Сикорский отметил, что Турция, которая приняла первые с 2022 года российско-украинские переговоры, ведет "очень хитрую игру". Она поставляет Киеву военную помощь, но при этом принимает "миллионы российских туристов".

Однако глава польского МИД не удивлен выбором страны для проведения переговоров, но считает, что есть другая страна, которая могла бы помочь завершить войну РФ против Украины. И это - Китай.

"Страна, которая могла бы положить конец войне и поставить Путина на место, - это Китай. Россия сейчас является экономическим вассалом Китая. Если Китай пригрозит торговым эмбарго, Россия будет вынуждена подчиниться. Однако сейчас все выглядит не так", - подчеркнул Сикорский.

По его словам, ситуация с достижением мира зашла в тупик, а Путин продолжает тянуть время.

По мнению Сикорского, российский диктатор имеет серьезные намерения подчинить себе всю Украину и действительно считает, что может победить. А союзники Украины должны показать, что Путин ошибается.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не придет к выводу, что вторжение было ошибкой и что она не сможет достичь своих целей приемлемой ценой... На суше Россия достигает незначительного прогресса и теряет десятки тысяч солдат. Украина одержала победу в Черном море. В воздухе висит патовая ситуация", - резюмировал политик.