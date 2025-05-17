Китай способен положить конец войне в Украине и поставить Путина на место, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией вряд ли приведут к прорыву для мирного соглашения, однако повлиять на Россию может Китай.
Об этом Сикорский сказал в интервью Tagesspiegel, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не особо надеюсь, что они (переговоры - ред.) приведут к прорыву. Но никогда не знаешь наверняка. Они являются проверкой намерений России. Если Россия не согласится на прекращение огня или выдвинет возмутительные требования, это подтвердит наше мнение о том, что Путин не готов к миру", - отметил он.
Сикорский отметил, что Турция, которая приняла первые с 2022 года российско-украинские переговоры, ведет "очень хитрую игру". Она поставляет Киеву военную помощь, но при этом принимает "миллионы российских туристов".
Однако глава польского МИД не удивлен выбором страны для проведения переговоров, но считает, что есть другая страна, которая могла бы помочь завершить войну РФ против Украины. И это - Китай.
"Страна, которая могла бы положить конец войне и поставить Путина на место, - это Китай. Россия сейчас является экономическим вассалом Китая. Если Китай пригрозит торговым эмбарго, Россия будет вынуждена подчиниться. Однако сейчас все выглядит не так", - подчеркнул Сикорский.
По его словам, ситуация с достижением мира зашла в тупик, а Путин продолжает тянуть время.
По мнению Сикорского, российский диктатор имеет серьезные намерения подчинить себе всю Украину и действительно считает, что может победить. А союзники Украины должны показать, что Путин ошибается.
"Мы должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не придет к выводу, что вторжение было ошибкой и что она не сможет достичь своих целей приемлемой ценой... На суше Россия достигает незначительного прогресса и теряет десятки тысяч солдат. Украина одержала победу в Черном море. В воздухе висит патовая ситуация", - резюмировал политик.
війна повинна бути перенесена на росію, тоді путін почне боятись.
Цей придворний історик знов підсвітив головну мотивацію війни. Першопричини війни, як любе говорити Путін. І це, звісно, не про вступ України в НАТО.
Це про те, що Путін уявляє себе поряд із Петром Першим у підручнику з історії. Бо чому б раптом ще цей посіпака посіпак, Медінський, згадував би війну із Швецією. Яка була 300 років тому. Після якої було безліч воєн, де росіяни і вигравали і програвали і ніде не воювали вічно. Де були територіальні втрати і були надбання.
Ні, питання не у війні. питаннях у імператорі. Путін бачить себе наступником Петра Першого. Він робить те, що робив Петро Первий. Він порівнює себе виключно з Петром Першим. Вони там роками сиділи в бункері і говорили про це. І от проговорилися. Путін хоче мати сторінку в підручнику історії поряд із першим імператором Росії. Не розуміючи іронії, що Петро Перший був першим, а Путін буде останнім. Бо він захотів відновити мертву імперію і прискорить іі загибель. Як би його не рятував Трамп...
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть?!...
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…
*
- Пётр І двадцать лет "прорубал окно в Европу"...
- А Путин за двадцать лет заколотил его обратно...
*
Над Москвою глупа ніч Лежить Ленін у Мавзолеї ПРислухається - а в темноті якийсь скрип і кректіння. Він кричить:
- Часовой!!!
Входить знадвору вартовий. Ленін йому й каже:
- Пасматри пажалуйста - что тут за скрипы и кряхтение? Неужели Сталин вылез из магилы и пытается в Мавзолее апять вазлечь?
Вартовий влючив світло:
- Да нет! Это Путин тут сбоку себе раскладушку примащивает!
*
Сі Цзінь Пін телефонує Путіну:
- Владимир Владимирович! Не вздумай применять ядерное оружие А то американцы могут по Сибири ядерной бомбой ударить А нам её ещё обживать надо.... Мы с тобой так не договаривались!
Петр прорубил окно в Европу - Путин его заколачивает.
Петр ездил в Европу учиться - Путин сам все время поучает европейцев.
Петр привлек в Россию европейских ученых - Путин разрывает международные научные связи, за контакты с иностранными учеными российских ученых сажают в тюрьму.
Петр посылал молодых россиян учиться в Европу, создал первые в России учебные заведения европейского типа - Путин ликвидирует в России Болонскую систему, отрезая российское информационное пространство от европейского и лишая российскую молодежь будущего.
Петр резко уменьшил роль религии, ликвидировал патриаршество, низведя РПЦ до роли заштатного ведомства - Путин сделал православие фактически государственной религией, а РПЦ - фактически государственной церковью.
Петр внедрял в экономику западные технологии - Путин страдает тяжелой формой "бреда импортозамещения" - это когда люди возмущаются, почему все стало одновременно так дорого и так плохо - а начальство в ответ повторяет как попугай вот это слово, не имеющее смысла - "импортозамещение".
Петр внедрял в российское общество европейскую культуру и образ жизни - Путин постоянно твердит о тлетворности западной культуры и необходимости оградить от нее россиян.
*
Приходит Песков к Путину:
- В В! Новость хотите?
- Какую? Хахлы сдаваться решили?
- Нет! Они Вам памятник предложили поставить в Киеве! И на нём написать: «Величайшему украинизатору русскоязычных в Украине»!
*
- Скажите - чем занят сейчас Владимир Путин, сидя в изоляции?
- Готовится войти в Историю!
- В качестве кого?
- В качестве «Собирателя земель русских»!
- Вы знаете - судя по всему, он войдёт в Историю в качестве их «просирателя» …
сі намагається зробити все, щоб московія більше ніколи не стала цивілізованою країною і нею можна буде повноцінно єкслуатувати не вкладаючі кошти в інфраструктуру колонії, а в США, цього бояться і повного РОЗПАДУ НЕДОімперії ПІСЛЯ ПОРАЗКИ, в Україні....
У КОЖНОГО ГРАВЦЯ СВОЇ інтереси, які на жаль не завжди співпадають з нашими, в тому чіслі і Польщі і Туреччіни і.....багатьох інших
дешева нафта від ***** тече
війна не на території Китаю
вмирають не китайці
на польщу їм фіолетово
що може мотивувати Китай для тиску на ***** ?
нічого !