Україна все ще може перемогти у війні, якщо Європа та США змінять стратегію, - Foreign Affairs

Війна в Україні може змінити перебіг завдяки безпілотникам, ППО і дальнім ракетам - якщо Захід конфіскує російські активи та надаватиме потрібну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Foreign Affairs.

"Росія набагато слабша економічно, ніж думають багато аналітиків, і жорсткі санкції та експортний контроль все ще можуть паралізувати її військову економіку. Україна бореться розумно і може переломити хід битви за допомогою більшої кількості висококласних безпілотників, систем ППО, ракет великої дальності і боєприпасів. Змінивши стратегію, Україна все ще може виграти війну в найближчому майбутньому - якщо і Європа, і Сполучені Штати вирішать надати їй необхідну допомогу", - йдеться в матеріалі.

Нова стратегія для України передбачає акцент на розумне ведення війни - через інвестиції в безпілотники, ППО, далекобійні ракети та боєприпаси. Ці елементи можуть переламати ситуацію на фронті, якщо Захід надасть необхідні ресурси - насамперед через використання заморожених російських активів.

Близько $300 мільярдів, переважно в юрисдикції ЄС, могли б бути спрямовані на декілька ключових напрямів:

Промислове виробництво безпілотників в Україні: розвиток давачів, контрзаходів проти РЕБ, масштабування інновацій.

Закупівля далекобійного озброєння в Європі: ракети, артилерія, створення виробничих ліній для зміцнення оборони України та НАТО.

Фінансування озброєнь зі США: системи ППО, високоточна далекобійна зброя, які критично важливі, але майже відсутні в Європі.

Захист критичної інфраструктури й енергосектору: відновлення розподільних пристроїв, підстанцій та підтримка гуманітарної сфери.

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Однак поки що адміністрація Трампа не виявила готовності використовувати ці ресурси, навіть попри санкційний мандат, затверджений Конгресом. Це створює бар’єр для масштабного фінансування оборони України на критичному етапі війни.

Зазначається, що коли справа доходила до каральних економічних заходів проти Росії, міжнародна відповідь також була незрілою. Попри ці помилки, перемога України - мінімально визначувана як збереження її суверенітету і продовження курсу на членство в НАТО і ЄС - все ще цілком досяжна. На думку аналітиків, для цього потрібен фундаментальний зсув у західній стратегії, який поєднує в собі значне збільшення військової допомоги з більш жорсткими економічними заходами щодо стримування військової економіки РФ.

"Перемога може не прийти швидко, дешево або легко. Але вона все ще можлива і, ймовірно, коштуватиме менше життів і ресурсів, ніж збереження статус-кво. Залишається побачити, чи готовий Захід, особливо Європа, мобілізувати політичну волю, щоб забезпечити це світле майбутнє", - додали у Foreign Affairs.

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