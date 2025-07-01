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Новини Європа та США Використання заморожених активів РФ
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Україна все ще може перемогти у війні, якщо Європа та США змінять стратегію, - Foreign Affairs

зведення Генштабу

Війна в Україні може змінити перебіг завдяки безпілотникам, ППО і дальнім ракетам - якщо Захід конфіскує російські активи та надаватиме потрібну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Foreign Affairs.

"Росія набагато слабша економічно, ніж думають багато аналітиків, і жорсткі санкції та експортний контроль все ще можуть паралізувати її військову економіку. Україна бореться розумно і може переломити хід битви за допомогою більшої кількості висококласних безпілотників, систем ППО, ракет великої дальності і боєприпасів. Змінивши стратегію, Україна все ще може виграти війну в найближчому майбутньому - якщо і Європа, і Сполучені Штати вирішать надати їй необхідну допомогу", - йдеться в матеріалі.

Нова стратегія для України передбачає акцент на розумне ведення війни - через інвестиції в безпілотники, ППО, далекобійні ракети та боєприпаси. Ці елементи можуть переламати ситуацію на фронті, якщо Захід надасть необхідні ресурси - насамперед через використання заморожених російських активів.

Близько $300 мільярдів, переважно в юрисдикції ЄС, могли б бути спрямовані на декілька ключових напрямів:

  • Промислове виробництво безпілотників в Україні: розвиток давачів, контрзаходів проти РЕБ, масштабування інновацій.

  • Закупівля далекобійного озброєння в Європі: ракети, артилерія, створення виробничих ліній для зміцнення оборони України та НАТО.

  • Фінансування озброєнь зі США: системи ППО, високоточна далекобійна зброя, які критично важливі, але майже відсутні в Європі.

  • Захист критичної інфраструктури й енергосектору: відновлення розподільних пристроїв, підстанцій та підтримка гуманітарної сфери.

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Однак поки що адміністрація Трампа не виявила готовності використовувати ці ресурси, навіть попри санкційний мандат, затверджений Конгресом. Це створює бар’єр для масштабного фінансування оборони України на критичному етапі війни.

Зазначається, що коли справа доходила до каральних економічних заходів проти Росії, міжнародна відповідь також була незрілою. Попри ці помилки, перемога України - мінімально визначувана як збереження її суверенітету і продовження курсу на членство в НАТО і ЄС - все ще цілком досяжна. На думку аналітиків, для цього потрібен фундаментальний зсув у західній стратегії, який поєднує в собі значне збільшення військової допомоги з більш жорсткими економічними заходами щодо стримування військової економіки РФ.

"Перемога може не прийти швидко, дешево або легко. Але вона все ще можлива і, ймовірно, коштуватиме менше життів і ресурсів, ніж збереження статус-кво. Залишається побачити, чи готовий Захід, особливо Європа, мобілізувати політичну волю, щоб забезпечити це світле майбутнє", - додали у Foreign Affairs.

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Автор: 

бойові дії (4208) війна в Україні (5036)


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Топ коментарі
+3
Проблема не в зброї, а те що трамп не хоче програшу росії.
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01.07.2025 13:11 Відповісти
+2
Євроамериканські фашисти теж, як і кацапи, хочуть загибелі України! Чим же ми їм так не вгодили? Самим існуванням українського народу?
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01.07.2025 13:14 Відповісти
+2
Більше немає. А це чергове "давай-давай, не зупиняйся". Щоб Захід міг спокійно жити, поки в Україні війна.
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01.07.2025 13:41 Відповісти
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Дослухаються? - підкинуть більше зброї?
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01.07.2025 13:09 Відповісти
Більше немає. А це чергове "давай-давай, не зупиняйся". Щоб Захід міг спокійно жити, поки в Україні війна.
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01.07.2025 13:41 Відповісти
Проблема не в зброї, а те що трамп не хоче програшу росії.
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01.07.2025 13:11 Відповісти
А хто хотів? Байден?
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01.07.2025 13:45 Відповісти
Пресловутое "если" тем и опасно, что мы видим сейчас.
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01.07.2025 13:13 Відповісти
такая статья должна время от времени выходить, шо б меньше было суицидов от безнадёги
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01.07.2025 13:50 Відповісти
Це - маніпуляція і брехня.
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01.07.2025 13:59 Відповісти
Євроамериканські фашисти теж, як і кацапи, хочуть загибелі України! Чим же ми їм так не вгодили? Самим існуванням українського народу?
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01.07.2025 13:14 Відповісти
Кругом врагі?)))))))
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01.07.2025 14:04 Відповісти
Понад три роки не давали критично необхідного озброєння а тут раптом прозріли й завалять стікаючу кров'ю Україну необхідним озброєнням. Та Трамп навіть за гроші не хоче продати Патріоти, самому мовляв, потрібні в ще більше покровителю штатів - Ізраїлю.
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01.07.2025 13:15 Відповісти
"Перемога може не прийти швидко, дешево або легко. Але вона все ще можлива і, ймовірно, коштуватиме менше життів і ресурсів, ніж збереження статус-кво. Залишається побачити, чи готовий Захід, особливо Європа, мобілізувати політичну волю, щоб забезпечити це світле майбутнє", Джерело: https://censor.net/ua/n3560902

А хіба в планах заходу перемога в тому сенсі в якому вона декларується Україною? Щоб ядерна рф остаточно перейшла до головної доктринальної загрози НАТО та США-Китаю та сателітам?

Ні там судячі з всього свої прагматичні з їхньої точки зору дещо інші плани.
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01.07.2025 13:30 Відповісти
Нічого вони змінювати не будуть, тільки в гіршу сторону. В підорас трамп ,то шлюха і підстилка *****.
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01.07.2025 13:40 Відповісти
А при Порошенко і Трамп був проукраїнським і ЄС. А що ся сталося у 2019 році? Нагадати?
Мутрий нарід обрав "шлюху і підстилку *****", по вашому вислову.
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01.07.2025 13:56 Відповісти
"перемога України - мінімально визначувана як збереження її суверенітету і продовження курсу на членство в НАТО і ЄС - все ще цілком досяжна."

Тобто, перемогою вважатиметься збереження якоїсь частини території під назвою Україна?
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01.07.2025 13:44 Відповісти
Нагадаю цитату найвеличнішого підора-ухилянта Боневтіка Херпіду!
"Сойдемся посередине!". От він і робить все для цього,бо спершого разу вийшло здати тільки 40% територіі.
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01.07.2025 13:52 Відповісти
Україна вже перемогла у цій війні і доведе її до кінця звільнивши усі свої території, питання тільки в часі, чи більше буде зброї тим швидше вона закінчиться!
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01.07.2025 13:45 Відповісти
Дмитро Михайловський вже переміг у цій війні і доведе її до кінця звільнивши усі українські території, питання тільки в часі, чим більше буде зброї тим швидше Діма закінчить війну!
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01.07.2025 14:10 Відповісти
ти краще не писав би цього під польським прапорцем. а то виглядає вже дуже лицемірно.
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01.07.2025 14:17 Відповісти
А вони(ЄС,США) стратегію не змінять поки в Україні ПОВНІСТЮ не змінять владу хочаб на таку,як попередня.
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01.07.2025 13:48 Відповісти
чи достатньо автор статті доклав зусиль для перемоги України коли був спеціальним помічником президента та старшим директором з питань Європи в Раді національної безпеки США, а також послом і постійним представником в Організації з безпеки і співробітництва в Європі за часів адміністрації Байдена?
Думаю не достатньо. Статті вже не допоможуть
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01.07.2025 13:55 Відповісти
перемога України - мінімально визначувана як збереження її суверенітету і продовження курсу на членство в НАТО і ЄС.
якщо це вважати перемогою, то вона вже недосяжна. Для перемоги потрібен не курс в НАТО, а присутність України в НАТО.
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01.07.2025 14:02 Відповісти
Повна дурня, розрахована на тупих інфантилів. "Якщо, якщо, якщо". Так, Україна 100% переможе, якщо на паРашу впаде метеорит і знищить її. Прикро, що хтось ще через 4 роки війни, відчувши на своїй шкурі "розумну війну" від зеленої шобли і "рішучість" Заходу, ще вірить у подібну дурню.
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01.07.2025 14:03 Відповісти
та то і не дурня зовсім. питання тільки в тому, щоб країни Заходу проявили політичну волю. а вони, на жаль, цього не зроблять.
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01.07.2025 14:20 Відповісти
Європі не потрібна перемога України. Європа молиться щоб путлер і надалі буксував в Україні. Нажаль наші життя Європу не цікавлять
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01.07.2025 14:06 Відповісти
 
 