МВФ оновив негативний сценарій для України: Війна може тривати до другого кварталу 2026 року
Міжнародний валютний фонд оновив негативний сценарій розвитку для України на випадок більш інтенсивної війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Меморандум з МВФ.
У документі, який супроводжує програму співпраці, зберігається припущення про завершення війни в другому кварталі 2026 року, але тепер основний шок прогнозується на третій квартал 2025 року.
Як зазначається у меморандумі, мирні переговори поки що не дали відчутних результатів. У зв’язку з цим оновлений прогноз МВФ передбачає скорочення реального ВВП України на 1% у 2025 році та нульове зростання у 2026-му.
Фіскальні дефіцити також переглянуті у бік зростання на 202-2027 роки через очікуване падіння доходів та збільшення видатків. Для стабілізації валютного ринку передбачено використання резервів. Загальний дефіцит фінансування на період до 2027 року становитиме 165,3 млрд доларів, що на 2,4 млрд більше, ніж у березневому прогнозі.
У межах всієї програми (2023-2027 роки) очікується зовнішнє фінансування на суму 139 млрд доларів (без урахування ресурсів МВФ), з яких 49,2 млрд - у рамках ініціативи G7 ERA. Ще 12,4 млрд зарезервовано на випадок погіршення ситуації. Після завершення програми нових зобов'язань донорів наразі не передбачено. Щорічну підтримку оцінюють у 5-12 млрд доларів.
Повернення України до ринкових запозичень очікується не раніше 2029 року - після завершення реструктуризації боргу.
Як заявила перша заступниця директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат, завдяки вмілій економічній політиці України та зовнішній підтримці вдалося зберегти макроекономічну стабільність. Водночас війна продовжує завдавати серйозної соціальної та економічної шкоди.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А «совєти» Смаглюк-Васілєвской?
24 лютого 2022 закликала українців не евакуюватися.
Бо, "Цивільне населення не є ціллю військ рф".
Реальний бізнес сповзає у прірву , а різні "нетупі " як наприклад Луценки закликають "общипаних гусей " давати більше пір'я, бо лише общипані гуси можуть врятувати
РимУкраїну . А чіпати свиней-чиновників та собак-силовиків не можна - бо хоч вони ні на що не спроможні , але чомусь дуже треба в тилу .
никто, они сами делают, они же денюжку дают, поэтому прогнозируют и исходят из наиболее негативного сценария