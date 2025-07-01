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Новини Агресія Росії проти України
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МВФ оновив негативний сценарій для України: Війна може тривати до другого кварталу 2026 року

мвф

Міжнародний валютний фонд оновив негативний сценарій розвитку для України на випадок більш інтенсивної війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Меморандум з МВФ.

У документі, який супроводжує програму співпраці, зберігається припущення про завершення війни в другому кварталі 2026 року, але тепер основний шок прогнозується на третій квартал 2025 року.

Як зазначається у меморандумі, мирні переговори поки що не дали відчутних результатів. У зв’язку з цим оновлений прогноз МВФ передбачає скорочення реального ВВП України на 1% у 2025 році та нульове зростання у 2026-му.

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Фіскальні дефіцити також переглянуті у бік зростання на 202-2027 роки через очікуване падіння доходів та збільшення видатків. Для стабілізації валютного ринку передбачено використання резервів. Загальний дефіцит фінансування на період до 2027 року становитиме 165,3 млрд доларів, що на 2,4 млрд більше, ніж у березневому прогнозі.

У межах всієї програми (2023-2027 роки) очікується зовнішнє фінансування на суму 139 млрд доларів (без урахування ресурсів МВФ), з яких 49,2 млрд - у рамках ініціативи G7 ERA. Ще 12,4 млрд зарезервовано на випадок погіршення ситуації. Після завершення програми нових зобов'язань донорів наразі не передбачено. Щорічну підтримку оцінюють у 5-12 млрд доларів.

Повернення України до ринкових запозичень очікується не раніше 2029 року - після завершення реструктуризації боргу.

Як заявила перша заступниця директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат, завдяки вмілій економічній політиці України та зовнішній підтримці вдалося зберегти макроекономічну стабільність. Водночас війна продовжує завдавати серйозної соціальної та економічної шкоди.

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Автор: 

МВФ (3081) війна в Україні (5036)


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Топ коментарі
+6
"2-3 нєдєлі. Максімум до 2030-го года" - Арестович, 2022 рік.
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01.07.2025 10:28 Відповісти
+6
Це все ІПСО! У нас Кабмін cпрогнозував швидке зростання економіки України з наступного року, ну не можуть же нам наші чиновники брехати, правда ж?
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01.07.2025 10:29 Відповісти
+4
от шо ви там у своїх мвф'ах розумієте?! от стане в нас тьотя-стюардеса єлдака цілою прем'єркинею, то вона вам розкаже про негативні сценарії!! ішь ти, умнікі пособіралісь!! для початку вам, буржуям тупоголовим із трампом включно, треба було би із планом стійкости найвеличнішого лідора ********** ознайомитися!! й на пам'ять його вивчити!! а потім будете вякати зі свого мвф'у і білого дому теж !!
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01.07.2025 10:52 Відповісти
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"2-3 нєдєлі. Максімум до 2030-го года" - Арестович, 2022 рік.
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01.07.2025 10:28 Відповісти
Та чому, ж?
А «совєти» Смаглюк-Васілєвской?
24 лютого 2022 закликала українців не евакуюватися.
Бо, "Цивільне населення не є ціллю військ рф".
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01.07.2025 10:50 Відповісти
Це все ІПСО! У нас Кабмін cпрогнозував швидке зростання економіки України з наступного року, ну не можуть же нам наші чиновники брехати, правда ж?
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01.07.2025 10:29 Відповісти
Швидке зростання цифр у звітах .Потужний ріст в різаному папері ,який ми називаємо гривнею , але падіння в штуках,літрах кілограмах . Оскільки ,на жаль, заброньований "золотий фонд" - поліцейських ,прокурорів та чиновників - виявляється не генерує економічне зростання ,а лише - незламне пакування за обидві щоки .
Реальний бізнес сповзає у прірву , а різні "нетупі " як наприклад Луценки закликають "общипаних гусей " давати більше пір'я, бо лише общипані гуси можуть врятувати Рим Україну . А чіпати свиней-чиновників та собак-силовиків не можна - бо хоч вони ні на що не спроможні , але чомусь дуже треба в тилу .
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01.07.2025 11:47 Відповісти
Хто їм - МВФ, робить ці прогнози? Може вони гадають на картах Таро?
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01.07.2025 10:30 Відповісти
"Хто їм - МВФ, робить ці прогнози?"

никто, они сами делают, они же денюжку дают, поэтому прогнозируют и исходят из наиболее негативного сценария
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01.07.2025 10:44 Відповісти
Війна ще буде дуже довго. Поки одна із сторін не капітулює і не зникне на завжди. Це як в горці: "There can be only one". Миру між нами бути не може в принципі ніколи після того, що кацапи натворили.
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01.07.2025 10:34 Відповісти
Рано чи пізно буде якийсь компроміс.
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01.07.2025 11:07 Відповісти
війна буде 4 роки і 4 місяці.ще рік.
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01.07.2025 10:35 Відповісти
Це суперечить, отому генератору слів з США, рудому з битим вухом і зкацапленому абдристовичу, «НЕЗЛАМНОМУ» запарювачу МІВІНИ у підвалі ОПУ, з татаровим і єрмаком, для зеленського вух!!
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01.07.2025 10:36 Відповісти
Війна може тривати до другого кварталу 2026 року
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01.07.2025 10:41 Відповісти
до 95го кварталу війна буде тривати, а не до другого, ітого 95/4 = 23 роки
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01.07.2025 10:52 Відповісти
А скількі триватиме Зеленський?
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01.07.2025 10:42 Відповісти
от шо ви там у своїх мвф'ах розумієте?! от стане в нас тьотя-стюардеса єлдака цілою прем'єркинею, то вона вам розкаже про негативні сценарії!! ішь ти, умнікі пособіралісь!! для початку вам, буржуям тупоголовим із трампом включно, треба було би із планом стійкости найвеличнішого лідора ********** ознайомитися!! й на пам'ять його вивчити!! а потім будете вякати зі свого мвф'у і білого дому теж !!
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01.07.2025 10:52 Відповісти
війна буде поки це потрібну ватажку теросристів т.з президенту рф
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01.07.2025 11:42 Відповісти
 
 