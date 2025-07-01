МВФ обновил негативный сценарий для Украины: война может продолжаться до второго квартала 2026 года

Международный валютный фонд обновил негативный сценарий развития для Украины на случай более интенсивной войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Меморандум с МВФ.

В документе, который сопровождает программу сотрудничества, сохраняется предположение о завершении войны во втором квартале 2026 года, но теперь основной шок прогнозируется на третий квартал 2025 года.

Как отмечается в меморандуме, мирные переговоры пока не дали ощутимых результатов. В связи с этим обновленный прогноз МВФ предусматривает сокращение реального ВВП Украины на 1% в 2025 году и нулевой рост в 2026-м.

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Фискальные дефициты также пересмотрены в сторону роста на 202-2027 годы из-за ожидаемого падения доходов и увеличения расходов. Для стабилизации валютного рынка предусмотрено использование резервов. Общий дефицит финансирования на период до 2027 года составит 165,3 млрд долларов, что на 2,4 млрд больше, чем в мартовском прогнозе.

В рамках всей программы (2023-2027 годы) ожидается внешнее финансирование на сумму 139 млрд долларов (без учета ресурсов МВФ), из которых 49,2 млрд - в рамках инициативы G7 ERA. Еще 12,4 млрд зарезервировано на случай ухудшения ситуации. После завершения программы новых обязательств доноров пока не предусмотрено. Ежегодную поддержку оценивают в 5-12 млрд долларов.

Возвращение Украины к рыночным заимствованиям ожидается не ранее 2029 года - после завершения реструктуризации долга.

Как заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат, благодаря умелой экономической политике Украины и внешней поддержке удалось сохранить макроэкономическую стабильность. В то же время война продолжает наносить серьезный социальный и экономический ущерб.

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