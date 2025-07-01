МВФ обновил негативный сценарий для Украины: война может продолжаться до второго квартала 2026 года
Международный валютный фонд обновил негативный сценарий развития для Украины на случай более интенсивной войны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Меморандум с МВФ.
В документе, который сопровождает программу сотрудничества, сохраняется предположение о завершении войны во втором квартале 2026 года, но теперь основной шок прогнозируется на третий квартал 2025 года.
Как отмечается в меморандуме, мирные переговоры пока не дали ощутимых результатов. В связи с этим обновленный прогноз МВФ предусматривает сокращение реального ВВП Украины на 1% в 2025 году и нулевой рост в 2026-м.
Фискальные дефициты также пересмотрены в сторону роста на 202-2027 годы из-за ожидаемого падения доходов и увеличения расходов. Для стабилизации валютного рынка предусмотрено использование резервов. Общий дефицит финансирования на период до 2027 года составит 165,3 млрд долларов, что на 2,4 млрд больше, чем в мартовском прогнозе.
В рамках всей программы (2023-2027 годы) ожидается внешнее финансирование на сумму 139 млрд долларов (без учета ресурсов МВФ), из которых 49,2 млрд - в рамках инициативы G7 ERA. Еще 12,4 млрд зарезервировано на случай ухудшения ситуации. После завершения программы новых обязательств доноров пока не предусмотрено. Ежегодную поддержку оценивают в 5-12 млрд долларов.
Возвращение Украины к рыночным заимствованиям ожидается не ранее 2029 года - после завершения реструктуризации долга.
Как заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат, благодаря умелой экономической политике Украины и внешней поддержке удалось сохранить макроэкономическую стабильность. В то же время война продолжает наносить серьезный социальный и экономический ущерб.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А «совєти» Смаглюк-Васілєвской?
24 лютого 2022 закликала українців не евакуюватися.
Бо, "Цивільне населення не є ціллю військ рф".
Реальний бізнес сповзає у прірву , а різні "нетупі " як наприклад Луценки закликають "общипаних гусей " давати більше пір'я, бо лише общипані гуси можуть врятувати
РимУкраїну . А чіпати свиней-чиновників та собак-силовиків не можна - бо хоч вони ні на що не спроможні , але чомусь дуже треба в тилу .
никто, они сами делают, они же денюжку дают, поэтому прогнозируют и исходят из наиболее негативного сценария