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Новости Агрессия России против Украины
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МВФ обновил негативный сценарий для Украины: война может продолжаться до второго квартала 2026 года

мвф

Международный валютный фонд обновил негативный сценарий развития для Украины на случай более интенсивной войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Меморандум с МВФ.

В документе, который сопровождает программу сотрудничества, сохраняется предположение о завершении войны во втором квартале 2026 года, но теперь основной шок прогнозируется на третий квартал 2025 года.

Как отмечается в меморандуме, мирные переговоры пока не дали ощутимых результатов. В связи с этим обновленный прогноз МВФ предусматривает сокращение реального ВВП Украины на 1% в 2025 году и нулевой рост в 2026-м.

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Фискальные дефициты также пересмотрены в сторону роста на 202-2027 годы из-за ожидаемого падения доходов и увеличения расходов. Для стабилизации валютного рынка предусмотрено использование резервов. Общий дефицит финансирования на период до 2027 года составит 165,3 млрд долларов, что на 2,4 млрд больше, чем в мартовском прогнозе.

В рамках всей программы (2023-2027 годы) ожидается внешнее финансирование на сумму 139 млрд долларов (без учета ресурсов МВФ), из которых 49,2 млрд - в рамках инициативы G7 ERA. Еще 12,4 млрд зарезервировано на случай ухудшения ситуации. После завершения программы новых обязательств доноров пока не предусмотрено. Ежегодную поддержку оценивают в 5-12 млрд долларов.

Возвращение Украины к рыночным заимствованиям ожидается не ранее 2029 года - после завершения реструктуризации долга.

Как заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат, благодаря умелой экономической политике Украины и внешней поддержке удалось сохранить макроэкономическую стабильность. В то же время война продолжает наносить серьезный социальный и экономический ущерб.

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Автор: 

МВФ (3336) война в Украине (5001)


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Топ комментарии
+6
"2-3 нєдєлі. Максімум до 2030-го года" - Арестович, 2022 рік.
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01.07.2025 10:28 Ответить
+6
Це все ІПСО! У нас Кабмін cпрогнозував швидке зростання економіки України з наступного року, ну не можуть же нам наші чиновники брехати, правда ж?
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01.07.2025 10:29 Ответить
+4
от шо ви там у своїх мвф'ах розумієте?! от стане в нас тьотя-стюардеса єлдака цілою прем'єркинею, то вона вам розкаже про негативні сценарії!! ішь ти, умнікі пособіралісь!! для початку вам, буржуям тупоголовим із трампом включно, треба було би із планом стійкости найвеличнішого лідора ********** ознайомитися!! й на пам'ять його вивчити!! а потім будете вякати зі свого мвф'у і білого дому теж !!
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01.07.2025 10:52 Ответить
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"2-3 нєдєлі. Максімум до 2030-го года" - Арестович, 2022 рік.
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01.07.2025 10:28 Ответить
Та чому, ж?
А «совєти» Смаглюк-Васілєвской?
24 лютого 2022 закликала українців не евакуюватися.
Бо, "Цивільне населення не є ціллю військ рф".
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01.07.2025 10:50 Ответить
Це все ІПСО! У нас Кабмін cпрогнозував швидке зростання економіки України з наступного року, ну не можуть же нам наші чиновники брехати, правда ж?
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01.07.2025 10:29 Ответить
Швидке зростання цифр у звітах .Потужний ріст в різаному папері ,який ми називаємо гривнею , але падіння в штуках,літрах кілограмах . Оскільки ,на жаль, заброньований "золотий фонд" - поліцейських ,прокурорів та чиновників - виявляється не генерує економічне зростання ,а лише - незламне пакування за обидві щоки .
Реальний бізнес сповзає у прірву , а різні "нетупі " як наприклад Луценки закликають "общипаних гусей " давати більше пір'я, бо лише общипані гуси можуть врятувати Рим Україну . А чіпати свиней-чиновників та собак-силовиків не можна - бо хоч вони ні на що не спроможні , але чомусь дуже треба в тилу .
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01.07.2025 11:47 Ответить
Хто їм - МВФ, робить ці прогнози? Може вони гадають на картах Таро?
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01.07.2025 10:30 Ответить
"Хто їм - МВФ, робить ці прогнози?"

никто, они сами делают, они же денюжку дают, поэтому прогнозируют и исходят из наиболее негативного сценария
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01.07.2025 10:44 Ответить
Війна ще буде дуже довго. Поки одна із сторін не капітулює і не зникне на завжди. Це як в горці: "There can be only one". Миру між нами бути не може в принципі ніколи після того, що кацапи натворили.
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01.07.2025 10:34 Ответить
Рано чи пізно буде якийсь компроміс.
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01.07.2025 11:07 Ответить
війна буде 4 роки і 4 місяці.ще рік.
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01.07.2025 10:35 Ответить
Це суперечить, отому генератору слів з США, рудому з битим вухом і зкацапленому абдристовичу, «НЕЗЛАМНОМУ» запарювачу МІВІНИ у підвалі ОПУ, з татаровим і єрмаком, для зеленського вух!!
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01.07.2025 10:36 Ответить
Війна може тривати до другого кварталу 2026 року
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01.07.2025 10:41 Ответить
до 95го кварталу війна буде тривати, а не до другого, ітого 95/4 = 23 роки
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01.07.2025 10:52 Ответить
А скількі триватиме Зеленський?
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01.07.2025 10:42 Ответить
от шо ви там у своїх мвф'ах розумієте?! от стане в нас тьотя-стюардеса єлдака цілою прем'єркинею, то вона вам розкаже про негативні сценарії!! ішь ти, умнікі пособіралісь!! для початку вам, буржуям тупоголовим із трампом включно, треба було би із планом стійкости найвеличнішого лідора ********** ознайомитися!! й на пам'ять його вивчити!! а потім будете вякати зі свого мвф'у і білого дому теж !!
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01.07.2025 10:52 Ответить
війна буде поки це потрібну ватажку теросристів т.з президенту рф
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01.07.2025 11:42 Ответить
 
 