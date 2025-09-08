УКР
Європа має визнати, що відносини зі США змінюються, не повинно бути хибної ностальгії, - Мерц

мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг, що Європа повинна бути готова самостійно визначати свій курс, незалежно від Сполучених Штатів.

Про це він сказав у понеділок, 8 вересня, під час виступу у Берліні, його слова цитує Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні змиритися з тим, що наші відносини зі США змінюються. США переоцінюють свої інтереси — це відбувається не лише останніми днями. Тому ми в Європі також повинні скоригувати свої інтереси, без хибної ностальгії", - зауважив Мерц.

Водночас політик визнав, що США для Європи – найважливіший партнер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа та США координують роботу із синхронізації санкцій проти РФ, - Кошта

"Ми готові до тісної координації та співпраці. Але стає очевидним, що це партнерство буде менш очевидним. Воно буде більше орієнтованим на конкретні питання та інтереси", - сказав він.

Відносини з США в майбутньому будуть залежати від "нашої сили як європейців", наголосив Мерц, додавши, що для розвитку цієї сили Європа повинна шукати нових союзників по всьому світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна все ще може перемогти у війні, якщо Європа та США змінять стратегію, - Foreign Affairs

Автор: 

Європа (1993) США (24231) Мерц Фрідріх (244)
+5
Трамп все робить щоб посваритись з своїми союзниками ,зате проти терористичної росії він не спроможний запровадити санкції.
08.09.2025 19:15 Відповісти
+2
Нарешті прозріння?
08.09.2025 19:12 Відповісти
+2
Таки порозумнішав.
08.09.2025 19:27 Відповісти
Другої США не вдастя зробити. Тут дуополія у когось цінності а у когось інтереси. Не переплутайте
08.09.2025 19:17 Відповісти
Читаю кожну літеру і радію… *америка- нафуй!
08.09.2025 19:25 Відповісти
Таки порозумнішав.
08.09.2025 19:27 Відповісти
Занили, як тільки Трамп сказав що треба відмовлятися від російських енергоносіЇв.
08.09.2025 19:40 Відповісти
Європа вилазить з коротких штанців?
08.09.2025 19:49 Відповісти
Пан має рацію !
08.09.2025 19:50 Відповісти
Скільки років вони це говорять, потім липнуть ще сильніше, стають ще слабшими та залежнішими. Хоч би заткнули свої великі, як у бегемота, роти.
08.09.2025 19:52 Відповісти
Ці зміни бачить лише сам Мерц.
08.09.2025 19:53 Відповісти
Антигітлерівська коаліція з прямою участю США лиш після Пьорл Харбор. А лендліз ... мій тато на Дарогє Жізні через Ладожське Озеро на американському студобекері та з америкнаським галетами та тушонкою...

1942 року Радянський Союз офіційно став учасником програми ленд-лізу - американського військового постачання країнам антигітлерівської коаліції під час Другої світової війни. Схема ленд-лізу виглядала так: США давали в оренду іншим державам товари та матеріали, необхідні для військових дій, а платню вимагали лише за те, що вціліло після війни. До кінця війни радянська армія їздила на американських джипах та вантажівках, радянські аси літали на американських винищувачах, а радянські танкісти дійшли до Берліна на американській бронетехніці. Окрім озброєнь, США відправляли верстати для заводів, паровози, трактори, бензин, одяг, взуття, їжу та багато іншого. А СРСР так і не розрахувався із боргами за постачання аж до свого розпаду.
08.09.2025 20:08 Відповісти
 
 