Європа має визнати, що відносини зі США змінюються, не повинно бути хибної ностальгії, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг, що Європа повинна бути готова самостійно визначати свій курс, незалежно від Сполучених Штатів.

Про це він сказав у понеділок, 8 вересня, під час виступу у Берліні, його слова цитує Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні змиритися з тим, що наші відносини зі США змінюються. США переоцінюють свої інтереси — це відбувається не лише останніми днями. Тому ми в Європі також повинні скоригувати свої інтереси, без хибної ностальгії", - зауважив Мерц.

Водночас політик визнав, що США для Європи – найважливіший партнер.

"Ми готові до тісної координації та співпраці. Але стає очевидним, що це партнерство буде менш очевидним. Воно буде більше орієнтованим на конкретні питання та інтереси", - сказав він.

Відносини з США в майбутньому будуть залежати від "нашої сили як європейців", наголосив Мерц, додавши, що для розвитку цієї сили Європа повинна шукати нових союзників по всьому світу.

