Європа "прокинулась" у питаннях безпеки після заяв США, - ексглава Мюнхенської безпекової конференції Ішингер

Європа почала брати більше відповідальності за власну безпеку після низки різких заяв з боку США.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив ексголова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що під час Мюнхенської конференції у лютому віцепрезидент США Джей Ді Венс виголосив промову, яка стала шоком для європейських політиків та громадськості. "Я б віддав належне США, я б віддав належне Дональду Трампу за те, що він, нарешті, після стількох років підштовхнув Європу до того, щоб ми почали робити набагато більше для нашої власної безпеки", - сказав Ішингер.

Він підкреслив, що протягом багатьох років безпека Європи фактично покладалася на США, і ця модель не завжди була ефективною. "Європа почула постріл і прокинулася", - зазначив ексголова конференції.

Окремо Ішингер нагадав, що промова Венса торкалася й культурних та соціальних питань, включно з темами міграції, расової та гендерної справедливості. За його словами, тоді у Вашингтоні ототожнювали Європу з політичними опонентами у США, однак згодом риторика змінилася.

У травні на конференції у Вашингтоні трансатлантичний діалог відновився у більш спокійній атмосфері, без конфліктів навколо базових цінностей. "Ми вели змістовну дискусію про Китай, Близький Схід, Росію, Україну, трансатлантичні відносини та роль НАТО", - пояснив Ішингер. Він додав, що з часом нервозність нової адміністрації США зменшилася, а Білий дім усвідомив важливість союзників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа має визнати, що відносини зі США змінюються, не повинно бути хибної ностальгії, - Мерц