Орбан "застрял" между Трампом и Путиным, - The Telegraph

Премьер-министр Виктор Орбан может столкнуться с конфликтом с Дональдом Трампом из-за своей энергетической политики.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Орбан пытался играть на два фронта: с одной стороны оставался в ЕС и НАТО, с другой - подписывал энергетические соглашения с Кремлем, критиковал санкции Брюсселя, встречался с Путиным и конфликтовал с Владимиром Зеленским.

В отличие от большинства членов НАТО и ЕС, которые отказались от российских энергоресурсов, Венгрия вместе со Словакией остаются крупнейшими покупателями российской нефти. Зависимость Будапешта только растет: если до вторжения РФ она составляла 61%, то теперь - уже 86%. Страна также ежегодно потребляет около 8 млрд кубометров газа, что делает ее крупнейшим импортером российского газа в ЕС.

В Брюсселе Орбан чувствует себя комфортно в роли "плохого парня", блокируя совместные решения и выбивая для себя исключения. В то же время он активно налаживал контакты с американскими правыми: поддерживал Трампа на выборах, выступал на конференции CPAC и даже организовал ее европейскую версию в Будапеште.

Такая стратегия выглядела выигрышной, когда Трамп занимал более мягкую позицию в отношении России, чем Джо Байден. Однако теперь президент США требует от ЕС полного отказа от закупки российской нефти. Это создает угрозу для двойной игры Орбана, ведь Трамп выдвигает требования даже значительно более влиятельным странам, чем Венгрия.

Европейские дипломаты считают, что Вашингтон может помочь Брюсселю заставить Будапешт пересмотреть свою позицию. Если Венгрию удастся убедить, то согласование следующего пакета санкций против РФ станет значительно проще.

"ЕС использует США, чтобы заставить Венгрию действовать", - цитирует The Telegraph европейского дипломата.