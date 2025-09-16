РУС
Новости Антиукраинская позиция Орбана
Орбан "застрял" между Трампом и Путиным, - The Telegraph

Премьер-министр Виктор Орбан может столкнуться с конфликтом с Дональдом Трампом из-за своей энергетической политики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Орбан пытался играть на два фронта: с одной стороны оставался в ЕС и НАТО, с другой - подписывал энергетические соглашения с Кремлем, критиковал санкции Брюсселя, встречался с Путиным и конфликтовал с Владимиром Зеленским.

В отличие от большинства членов НАТО и ЕС, которые отказались от российских энергоресурсов, Венгрия вместе со Словакией остаются крупнейшими покупателями российской нефти. Зависимость Будапешта только растет: если до вторжения РФ она составляла 61%, то теперь - уже 86%. Страна также ежегодно потребляет около 8 млрд кубометров газа, что делает ее крупнейшим импортером российского газа в ЕС.

В Брюсселе Орбан чувствует себя комфортно в роли "плохого парня", блокируя совместные решения и выбивая для себя исключения. В то же время он активно налаживал контакты с американскими правыми: поддерживал Трампа на выборах, выступал на конференции CPAC и даже организовал ее европейскую версию в Будапеште.

Такая стратегия выглядела выигрышной, когда Трамп занимал более мягкую позицию в отношении России, чем Джо Байден. Однако теперь президент США требует от ЕС полного отказа от закупки российской нефти. Это создает угрозу для двойной игры Орбана, ведь Трамп выдвигает требования даже значительно более влиятельным странам, чем Венгрия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан обвинил фон дер Ляйен в попытке "втянуть" ЕС в войну

Европейские дипломаты считают, что Вашингтон может помочь Брюсселю заставить Будапешт пересмотреть свою позицию. Если Венгрию удастся убедить, то согласование следующего пакета санкций против РФ станет значительно проще.

"ЕС использует США, чтобы заставить Венгрию действовать", - цитирует The Telegraph европейского дипломата.

путин владимир (32194) Трамп Дональд (6603) Орбан Виктор (537)
Топ комментарии
+2
Що ж це за союз де одна країна з населенням 4.5млн керує політикою їнших 440 млн. Або це робиться свідомо цією більшістью , щоб скрити все своє небажання щось робити по припиненню торгівлі з орками, або це повне ідіоство в яке меньше вірю чим в першу причину.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:53 Ответить
+1
Вітя Гівно. Бо це гівно дрейфую від крад до краю ополонки.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:49 Ответить
+1
Та то він речі називає своїми іменами. Хоча "лайно" буде культурніше.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:53 Ответить
Вітя Гівно. Бо це гівно дрейфую від крад до краю ополонки.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:49 Ответить
Давайте тільки без непристойних жартів, тут культурний форум.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:50 Ответить
Та то він речі називає своїми іменами. Хоча "лайно" буде культурніше.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:53 Ответить
Та пан гуморист.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:41 Ответить
Топить за рашку - але починає верещати коли ЄС грошенят не підкидає
показать весь комментарий
16.09.2025 12:50 Ответить
Що ж це за союз де одна країна з населенням 4.5млн керує політикою їнших 440 млн. Або це робиться свідомо цією більшістью , щоб скрити все своє небажання щось робити по припиненню торгівлі з орками, або це повне ідіоство в яке меньше вірю чим в першу причину.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:53 Ответить
Знаєте, цікаву думку виказав один австрієць . У ЄС давно африканці ( легкоатлетичні) виграють марафони , бо вони більш виносліві ніж європейці . І ось ці африканці гастролюють по усім ЕВРОМАРАФОНАМ І ЗНИМАЮТЬ СЛИВКИ. І ось думка- може не треба робити змагання між етносоми , бо в них різна конституція😁
так і Орбану треба пояснити, що він нищить європейську расу , яка у Європі титульна
показать весь комментарий
16.09.2025 13:04 Ответить
Пан чи пані не розуміють, що цього вилупка тримають, щоб не вимазуватись у лайні всій Європі? Та йому платять, щоб блокував все, що хоче єс.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:45 Ответить
Розуміють чи не розуміють по умовчанню . Треба гнути свою лінію, а не відповзати
показать весь комментарий
16.09.2025 14:46 Ответить
Орбан не хоче купляти енергоносії в США , тобто Трамп від нього грошей не отримує? 😂😂😂
Доні Орбана знищіть
показать весь комментарий
16.09.2025 12:56 Ответить
Орбан вже давно у Сі сидить на кукані.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:05 Ответить
Кінчай його,Семен!Є щось таке "китайське",можливо, циганське у Орбана?Спільне - хитрожопість.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:23 Ответить
Застряг між лівою і правою сідницею?
показать весь комментарий
16.09.2025 13:54 Ответить
Вертолёт 🍓 любит
показать весь комментарий
16.09.2025 13:59 Ответить
 
 