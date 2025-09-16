Орбан "застряг" між Трампом та Путіним, - The Telegraph

Прем’єр-міністр Віктор Орбан може зіткнутися з конфліктом із Дональдом Трампом через свою енергетичну політику.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Орбан намагався грати на два фронти: з одного боку залишався в ЄС та НАТО, з іншого - підписував енергетичні угоди з Кремлем, критикував санкції Брюсселя, зустрічався з Путіним і конфліктував із Володимиром Зеленським.

На відміну від більшості членів НАТО та ЄС, які відмовилися від російських енергоресурсів, Угорщина разом зі Словаччиною залишаються найбільшими покупцями російської нафти. Залежність Будапешта лише зростає: якщо до вторгнення РФ вона становила 61%, то тепер - уже 86%. Країна також щороку споживає близько 8 млрд кубометрів газу, що робить її найбільшим імпортером російського газу в ЄС.

У Брюсселі Орбан почувається комфортно у ролі "поганого хлопця", блокуючи спільні рішення та вибиваючи для себе винятки. Водночас він активно налагоджував контакти з американськими правими: підтримував Трампа на виборах, виступав на конференції CPAC та навіть організував її європейську версію в Будапешті.

Така стратегія виглядала виграшною, коли Трамп займав м’якшу позицію щодо Росії, ніж Джо Байден. Проте тепер президент США вимагає від ЄС повної відмови від закупівлі російської нафти. Це створює загрозу для подвійної гри Орбана, адже Трамп висуває вимоги навіть значно впливовішим країнам, ніж Угорщина.

Європейські дипломати вважають, що Вашингтон може допомогти Брюсселю змусити Будапешт переглянути свою позицію. Якщо Угорщину вдасться переконати, то узгодження наступного пакета санкцій проти РФ стане значно простішим.

"ЄС використає США, щоб змусити Угорщину діяти", — цитує The Telegraph європейського дипломата.