РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9844 посетителя онлайн
Новости
2 041 10

Украинцы поддерживают ограничение на комиссию риелторов, - петиция набрала 25 тысяч подписей

Украинцы поддерживают ограничения на комиссию риелторов

В Украине петиция, которая предлагает запретить риелторам брать комиссию без фактического обращения клиента, собрала уже 25 тысяч подписей.

Об этом указано на портале петиций Кабмина, сообщает Цензор.НЕТ.

Среди основных требований инициаторов:

  • обязательная регистрация риэлторов как ФОП или юридических лиц;

  • введение минимальных стандартов образования, квалификации и сертификации для специалистов;

  • заключение письменного договора или предоставление другого подтверждения сотрудничества с клиентом;

  • запрет взыскания комиссии без фактического обращения клиента;

  • административная ответственность за нарушение этих правил.

Петиция набирает поддержку среди граждан, которые стремятся к большей прозрачности и защите от несправедливых комиссий в сфере недвижимости.

Также читайте: Землевладельцы на арендаторы с начала года уплатили 25,5 миллиардов земельного налога. Это на 16% больше, чем в прошлом году

Автор: 

аренда (187) бизнес (1640) квартира (467)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Назвіть, будь ласка, більш непотрібну для суспільства професію, ніж ріелтор!
Хіба- що помічник ріелтора......
З цими "кровосісями" потрібно боротися, як з шулєрами-разводілами.....
показать весь комментарий
16.09.2025 13:01 Ответить
+3
Яким чином?Прийняти який закон красівий?Так знайдуть можливість обійти.Популізм це все совковий
показать весь комментарий
16.09.2025 12:57 Ответить
+2
Давно пора закрити цих бариг!
показать весь комментарий
16.09.2025 13:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яким чином?Прийняти який закон красівий?Так знайдуть можливість обійти.Популізм це все совковий
показать весь комментарий
16.09.2025 12:57 Ответить
Назвіть, будь ласка, більш непотрібну для суспільства професію, ніж ріелтор!
Хіба- що помічник ріелтора......
З цими "кровосісями" потрібно боротися, як з шулєрами-разводілами.....
показать весь комментарий
16.09.2025 13:01 Ответить
Є попит-є пропозиція.Дають -буруть.Так ринок відкритий працює.Треба не обмеження в відсотках вводити а спростити процедуру аренди.Можливо податок.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:11 Ответить
А як ви дивитесь на те, що ці шулера фактично не дають самому щось купити чи продати без їх участі?
показать весь комментарий
16.09.2025 13:38 Ответить
Як це рієлтор не дає вам щось купити??? Не звертайтеся до нього, знаходьте і домовляйтеся з продавцем/орендодавцем особисто. Хто заважає??? Сядьте за комп і моніторте пропозиції від власників нерухомості, телефонуйте їм, домовляйтеся щодо перегляду приміщень. Так це займає певний час, але не потрібно платити посереднику.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:01 Ответить
І як обмеження комісії це виправить?
показать весь комментарий
16.09.2025 15:27 Ответить
Давно пора закрити цих бариг!
показать весь комментарий
16.09.2025 13:03 Ответить
Дії паразитів - ріелторів прирівняти до шахрайства, якщо вони вимагають гроші від тих хто їхні послуги не потребує.
Якщо платить той хто їх наймає тоді будь ласка
показать весь комментарий
16.09.2025 13:20 Ответить
Це якийсь цирк . В Україні війна. Краще відмінить розмитнення європейських авто , щоб українці захотіли повернутись в Україну
показать весь комментарий
16.09.2025 13:38 Ответить
Розмитненя,оцінку,і налог 10,і люди потянуця сюди
показать весь комментарий
16.09.2025 13:47 Ответить
 
 