Украинцы поддерживают ограничение на комиссию риелторов, - петиция набрала 25 тысяч подписей
В Украине петиция, которая предлагает запретить риелторам брать комиссию без фактического обращения клиента, собрала уже 25 тысяч подписей.
Об этом указано на портале петиций Кабмина, сообщает Цензор.НЕТ.
Среди основных требований инициаторов:
-
обязательная регистрация риэлторов как ФОП или юридических лиц;
-
введение минимальных стандартов образования, квалификации и сертификации для специалистов;
-
заключение письменного договора или предоставление другого подтверждения сотрудничества с клиентом;
-
запрет взыскания комиссии без фактического обращения клиента;
-
административная ответственность за нарушение этих правил.
Петиция набирает поддержку среди граждан, которые стремятся к большей прозрачности и защите от несправедливых комиссий в сфере недвижимости.
Хіба- що помічник ріелтора......
З цими "кровосісями" потрібно боротися, як з шулєрами-разводілами.....
Якщо платить той хто їх наймає тоді будь ласка