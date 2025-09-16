Украинцы поддерживают ограничение на комиссию риелторов, - петиция набрала 25 тысяч подписей

В Украине петиция, которая предлагает запретить риелторам брать комиссию без фактического обращения клиента, собрала уже 25 тысяч подписей.

Об этом указано на портале петиций Кабмина, сообщает Цензор.НЕТ.

Среди основных требований инициаторов:

обязательная регистрация риэлторов как ФОП или юридических лиц;

введение минимальных стандартов образования, квалификации и сертификации для специалистов;

заключение письменного договора или предоставление другого подтверждения сотрудничества с клиентом;

запрет взыскания комиссии без фактического обращения клиента;

административная ответственность за нарушение этих правил.

Петиция набирает поддержку среди граждан, которые стремятся к большей прозрачности и защите от несправедливых комиссий в сфере недвижимости.

