Українці підтримують обмеження на комісію ріелторів – петиція набрала 25 тисяч підписів
В Україні петиція, яка пропонує заборонити ріелторам брати комісію без фактичного звернення клієнта, зібрала вже 25 тисяч підписів.
Про це зазначено на порталі петицій Кабміну, повідомляє Цензор.НЕТ.
Серед основних вимог ініціаторів:
-
обов’язкова реєстрація ріелторів як ФОП або юридичних осіб;
-
запровадження мінімальних стандартів освіти, кваліфікації та сертифікації для фахівців;
-
укладення письмового договору або надання іншого підтвердження співпраці з клієнтом;
-
заборона стягнення комісії без фактичного звернення клієнта;
-
адміністративна відповідальність за порушення цих правил.
Петиція набирає підтримку серед громадян, які прагнуть більшої прозорості та захисту від несправедливих комісій у сфері нерухомості.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хіба- що помічник ріелтора......
З цими "кровосісями" потрібно боротися, як з шулєрами-разводілами.....
Якщо платить той хто їх наймає тоді будь ласка