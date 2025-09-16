УКР
Українці підтримують обмеження на комісію ріелторів – петиція набрала 25 тисяч підписів

Українці підтримують обмеження на комісію ріелторів

В Україні петиція, яка пропонує заборонити ріелторам брати комісію без фактичного звернення клієнта, зібрала вже 25 тисяч підписів.

Про це зазначено на порталі петицій Кабміну.

Серед основних вимог ініціаторів:

  • обов’язкова реєстрація ріелторів як ФОП або юридичних осіб;

  • запровадження мінімальних стандартів освіти, кваліфікації та сертифікації для фахівців;

  • укладення письмового договору або надання іншого підтвердження співпраці з клієнтом;

  • заборона стягнення комісії без фактичного звернення клієнта;

  • адміністративна відповідальність за порушення цих правил.

Петиція набирає підтримку серед громадян, які прагнуть більшої прозорості та захисту від несправедливих комісій у сфері нерухомості.

Автор: 

оренда (491) бізнес (2112) квартира (303)
Яким чином?Прийняти який закон красівий?Так знайдуть можливість обійти.Популізм це все совковий
16.09.2025 12:57
Назвіть, будь ласка, більш непотрібну для суспільства професію, ніж ріелтор!
Хіба- що помічник ріелтора......
З цими "кровосісями" потрібно боротися, як з шулєрами-разводілами.....
16.09.2025 13:01
Є попит-є пропозиція.Дають -буруть.Так ринок відкритий працює.Треба не обмеження в відсотках вводити а спростити процедуру аренди.Можливо податок.
16.09.2025 13:11
Давно пора закрити цих бариг!
16.09.2025 13:03
Дії паразитів - ріелторів прирівняти до шахрайства, якщо вони вимагають гроші від тих хто їхні послуги не потребує.
Якщо платить той хто їх наймає тоді будь ласка
16.09.2025 13:20
 
 