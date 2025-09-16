Українці підтримують обмеження на комісію ріелторів – петиція набрала 25 тисяч підписів

В Україні петиція, яка пропонує заборонити ріелторам брати комісію без фактичного звернення клієнта, зібрала вже 25 тисяч підписів.

Про це зазначено на порталі петицій Кабміну, повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед основних вимог ініціаторів:

обов’язкова реєстрація ріелторів як ФОП або юридичних осіб;

запровадження мінімальних стандартів освіти, кваліфікації та сертифікації для фахівців;

укладення письмового договору або надання іншого підтвердження співпраці з клієнтом;

заборона стягнення комісії без фактичного звернення клієнта;

адміністративна відповідальність за порушення цих правил.

Петиція набирає підтримку серед громадян, які прагнуть більшої прозорості та захисту від несправедливих комісій у сфері нерухомості.

