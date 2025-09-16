Россияне безуспешно пытаются высадиться на острова дельты Днепра, - Силы обороны Юга

Российские оккупационные войска на Приднепровском направлении пытались высадиться на нескольких островах в дельте Днепра, в частности - на остров Круглик, но понесли потери и не достигли никакого успеха.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, враг также продолжает безуспешно штурмовать позиции украинских военных вблизи Антоновских железнодорожного и автомобильного мостов. Ежедневно во время атак оккупанты несут потери - по несколько десятков человек.

Волошин отметил, что россияне пытаются выдавать фейковые успехи, в частности, имитируя "захват" территорий перед дронами, но реального контроля над островами не имеют. Силы обороны Украины контролируют островную зону и уничтожают любые попытки врага наладить логистическое обеспечение штурмовых групп.

В то же время оккупанты активно применяют дроны-камикадзе и наносят авиационные удары по правобережью, наиболее интенсивно атакуя населенные пункты вблизи бывшей Каховской плотины. Так, сегодня враг выпустил 40 неуправляемых авиационных ракет по Николаевке; регулярным ударам подвергаются также Ольговка и Отрадокаменка.

