Росіяни безуспішно намагаються висадитись на острови дельти Дніпра, - Сили оборони Півдня

Російські окупаційні війська на Придніпровському напрямку намагалися висадитись на кількох островах у дельті Дніпра, зокрема на острів Круглик, проте зазнали втрат і не досягли жодного успіху.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, ворог також продовжує безуспішно штурмувати позиції українських військових поблизу Антонівських залізничного та автомобільного мостів. Щодня під час атак окупанти зазнають втрат - по кілька десятків осіб.

Волошин зазначив, що росіяни намагаються видавати фейкові успіхи, зокрема імітуючи "захоплення" територій перед дронами, але реального контролю над островами не мають. Сили оборони України контролюють острівну зону та знищують будь-які спроби ворога налагодити логістичне забезпечення штурмових груп.

Водночас окупанти активно застосовують дрони-камікадзе та завдають авіаційних ударів по правобережжю, найбільш інтенсивно атакуючи населені пункти поблизу колишньої Каховської греблі. Так, сьогодні ворог випустив 40 некерованих авіаційних ракет по Миколаївці; регулярним ударам піддаються також Ольгівка та Одрадокам’янка.

