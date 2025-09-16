На фронте зафиксировано 85 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 16 сентября враг 85 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности - населенные пункты Лесковщина Черниговской области; Симейкино, Белая Береза, Бобылевка Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник пять раз пытался проводить наступательные действия. Вражеская авиация нанесла один авиаудар, сбросив две управляемые авиационные бомбы, также враг совершил 74 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили два штурма врага вблизи Волчанска и Липцев.

Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении в сторону Купянска, Петропавловки и Песчаного, два боестолкновения продолжаются.

Читайте: Враг атакует позиции Сил обороны с разных сторон на Лиманском направлении, - 60 ОМБр

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили три атаки в сторону Шейковки, Шандриголово и вблизи Колодязей. Две атаки продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении украинские воины отражали восемь вражеских атак - подразделения оккупантов пытаются продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону населенных пунктов Выемка, Ямполь, Дроновка. Три боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение с противником в районе Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении российские оккупанты 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Щербиновки, Катериновки, Полтавки, Русина Яра и в направлении Иванополья, Плещиевки. Украинские подразделения отбили девять атак, еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 36 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Шахово, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Проминь, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Новоукраинка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 29 атак.

На Новопавловском направлении захватчики девять раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Филия, Ивановка, Александроград, Малиевка, Новоивановка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

Также читайте: Продолжаются тяжелые бои на Новопавловском направлении. Враг пытается выйти на админграницу Донетчины, - ОСГВ "Дніпро"

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогорье и Зализнычное.

На Ореховском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Григорьевка, наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов. Авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Отрадокаменке.