Продолжаются тяжелые бои на Новопавловском направлении. Враг пытается выйти на административную границу Донецкой области, - ОСГВ "Днепр"

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки, 16 сентября 2025 года, враг безуспешно атаковал в западной части Волчанска и возле Волчанских Хуторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ"Днепр".

Как отмечается, на Великобурлукском направлении оккупанты пытались расширить зону контроля вблизи Амбарного, впрочем без успеха.

По данным ОСГВ "Днепр", на Купянском направлении противник штурмовал оборонительные позиции наших защитников в районах Кондрашовки, Купянска, Красного Первого и Загрызово.

Также читайте: Враг безуспешно штурмовал наши позиции возле Купянска. В Шандриголово идут городские бои, - ОСГВ "Дніпро"

"На Лиманском направлении противник с целью выхода на административную границу Луганской и Донецкой областей атаковал возле Грековки, Шандрыголового, Колодязей, Ставков, Дроновки и в Серебрянском лесничестве. Украинские воины отбили вражеские атаки, потерь позиций не допущено", - говорится в сообщении.

На Северском направлении российский агрессор вел безуспешные наступательные действия в районе Григорьевки и Серебрянки.

Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях захватчики атаковали в районе Белой Горы, Ступочек, Орехово-Васильевки, Щербиновки, Александро-Калиново и Катериновки, успеха не имели.

На Добропольском направлении враг совершил наступление на позиции наших войск возле населенных пунктов Русин Яр, Софиевка, Полтавка, Вольное и Владимировка. Потерь позиций не допущено.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уничтожена мототехника врага возле Отрадного, оккупанты получили достойный отпор на Покровском направлении, - ОСГВ "Дніпро"

"На Покровском направлении россияне вели наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Зверево, Казацкое, Новоэкономическое и Котлино. С целью выхода на админграницу Донецкой области атаковал в районе Дачного, Молодецкого, Новопавловки, Филиала и Удачного. Враг получил достойный отпор, цели своей не достиг", - говорится в сообщении.

Также ОСГВ "Днепр" информирует, что на Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили свои атакующие усилия в районе Зеленого Гая, Андреевки-Клевцово, Малиевки, Вороного, Новоивановки, Полтавки, Январского, Ялты, Тернового, Ивановки и Камышевахи. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развивать наступление.