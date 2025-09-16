Тривають важкі бої на Новопавлівському напрямку. Ворог намагається вийти на адмінкордон Донеччини, - ОСУВ "Дніпро"

На Південно-Слобожанському напрямку упродовж минулої доби, 16 вересня 2025 року, ворог безуспішно атакував у західній частині Вовчанська та біля Вовчанських Хуторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Дніпро".

Як зазначається, на Великобурлуцькому напрямку окупанти намагалися розширити зону контролю поблизу Амбарного, втім без успіху.

За даними ОСУВ "Дніпро", на Купʼянському напрямку противник штурмував оборонні позиції наших захисників у районах Кіндрашівки, Купʼянська, Красного Першого та Загризового.

"На Лиманському напрямку противник з метою виходу на адміністративний кордон Луганської та Донецької областей атакував біля Греківки, Шандриголового, Колодязів, Ставків, Дронівки та у Серебрянському лісництві. Українські воїни відбили ворожі атаки, втрат позицій не допущено", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку російський агресор вів безуспішні наступальні дії у районі Григорівки та Серебрянки.

Також зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках загарбники атакували в районі Білої Гори, Ступочок, Оріхово-Василівки, Щербинівки, Олександро-Калинового та Катеринівки, успіху не мали.

На Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на позиції наших військ біля населених пунктів Русин Яр, Софіївка, Полтавка, Вільне та Володимирівка. Втрат позицій не допущено.

"На Покровському напрямку росіяни вели наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Красний Лиман, Мирноград, Звірове, Козацьке, Новоекономічне та Котлине. З метою виходу на адмінкордон Донецької області атакував у районі Дачного, Молодецького, Новопавлівки, Філії та Удачного. Ворог отримав гідну відсіч, мети своєї не досягнув", - йдеться у повідомленні.

Також ОСУВ "Дніпро" інформує, що на Новопавлівському напрямку окупанти зосереджували свої атакувальні зусилля в районі Зеленого Гаю, Андріївки-Клевцового, Маліївки, Вороного, Новоіванівки, Полтавки, Січневого, Ялти, Тернового, Іванівки та Комишувахи. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвивати наступ.