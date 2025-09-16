РУС
Враг атакует позиции Сил обороны с разных сторон на Лиманском направлении, - 60-я ОМБр

сводки Генштаба

На Лиманском направлении украинские защитники удерживают позиции, несмотря на постоянные пехотные штурмы, интенсивные атаки дронами и рейдовые действия вражеских мотоциклетных подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне. Новини" рассказал начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Максим Белоусов.

Он отметил, что в зоне ответственности бригады происходят постоянные пехотные штурмы. И главная задача украинских защитников - максимально сдерживать продвижение врага. Это очень сложно из-за большого количества вражеских дронов и пехоты. К тому же, время от времени российские штурмовики садятся на мотоциклы, чтобы быстро продвинуться ближе к нашим позициям. Атакуют с разных сторон.

"У нас сейчас, как в мифе - Геракл и Лернейская гидра. Когда у Лернейской гидры постоянно отрастают головы. Это я как раз говорю о российских штурмах малыми группами, которые постоянно - то там, то там, то там. Это требует высокой концентрации от наших разведчиков для того, чтобы постоянно смотреть с неба за их продвижениями и, соответственно, их уничтожать. Наши хлопцы, как настоящие Гераклы, ищут ту бессмертную голову гидры, чтобы ее отрезать", - рассказал начальник отделения коммуникаций 60-й ОМБр.

боевые действия (4858) война в Украине (6119) 60 ОМБр (54)
