Ворог атакує позиції Сил оборони з різних сторін на Лиманському напрямку, - 60 ОМБр

На Лиманському напрямку українські захисники утримують позиції попри постійні піхотні штурми, інтенсивні атаки дронами та рейдові дії ворожих мотоциклетних підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне. Новини" розповів начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади.Максим Білоусов.

Він наголосив, що у зоні відповідальності бригади постійні відбуваються піхотні штурми. І голова задача українських захисників - максимально стримувати просування ворога. Це дуже складно через велику кількість ворожих дронів та піхоти. До того ж час від часу російські штурмовики сідають на мотоцикли, щоб швидко просунутися ближче до наших позицій. Атакують з різних сторін.

"У нас зараз як у міфі Геракл і Лернейська гідра. Коли у Лернейської гідри постійно відростають голови. Це я якраз кажу про російські штурми малими групами, які постійно то там, то там, то там. Це вимагає високої концентрації від наших розвідників, для того, щоб постійно дивитися з неба за їхніми просуваннями, і відповідно їх знищувати. Наші хлопці, як справжні "Геракли", шукають ту безсмертну голову гідри, щоб її відтяти", — розповів начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр.

