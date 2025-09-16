Российская система перестраивается под возможности войны в любой момент и против любого противника, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что россияне готовятся к войне против "любого противника и в любой момент".
Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня докладывал руководитель Службы внешней разведки Украины. Прежде всего о ситуации с топливным сектором в России после наших дальнобойных санкций. Спасибо за меткость операторам украинских дронов, спасибо нашим производителям как наших дронов, так и ракет. Чувствуется, что украинская промышленность набирает обороты.
В то же время был доклад и по намерениям российского руководства, в том числе в отношении других стран. Никакого дружественного намерения у России нет, это мягко говоря. Система там перестраивается под возможности войны в любой момент и против любого противника. Это можно перебить только санкциями - сильными санкциями мира и нашей дальнобойностью", - подчеркнул Зеленский.
"Десантники 8-го корпусу ДШВ збирають кошти на сировину для 3D друку *********** для дронів. Джерело: https://censor.net/ua/p3574455"
зеленоюсмарагдовою фарбою, то вони літати відмовляються, а от рожевої нема, дефіцит...
Правда Володя?
В Україні все добре!
А війна, вона лише в голові у людей 🤬
Твоя система перебудовується лише під нові схеми збагачення.
Остраху нагнали, спати тепер як? Що такого вони зможуть зробити чого не можуть зараз?
І це ж саме тіло робить усе для того, щоб виграти майбутні вибори, а не війну проти московитів!
Майже 2млрд на "тєлємарафєт"? А скількі ФПВ можна купити на ці гроші? Скільки там на забаганки дєрьмака виділили? А на побудову заводу "Рейнметалу" (чи землю за 1,5 роки виділили - переможище! Ще років 5 і будуть підведені всі комунікації: електрика, вода, каналізація... А тоді й будувать можна)? Майже 2,5 роки будували "байрактар", а виявилося, що навіть не під землею і завод постраждав від атаки БПЛА+ракети...
Про фортифікації взагалі хочеться повбивати всю цю дєрьмаківську шоблу!
Зате щоденний вечірній хриплосик, "єдномарафєт" з правильними спікерами, газетки в почнових скриньках, "вовина тисяча", "кешбек" і т. ін.
Передвиборча робота Банкової набирає обертів