Российская система перестраивается под возможности войны в любой момент и против любого противника, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что россияне готовятся к войне против "любого противника и в любой момент".

Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня докладывал руководитель Службы внешней разведки Украины. Прежде всего о ситуации с топливным сектором в России после наших дальнобойных санкций. Спасибо за меткость операторам украинских дронов, спасибо нашим производителям как наших дронов, так и ракет. Чувствуется, что украинская промышленность набирает обороты.

В то же время был доклад и по намерениям российского руководства, в том числе в отношении других стран. Никакого дружественного намерения у России нет, это мягко говоря. Система там перестраивается под возможности войны в любой момент и против любого противника. Это можно перебить только санкциями - сильными санкциями мира и нашей дальнобойностью", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Надеюсь, что Трамп и Стармер обсудят гарантии безопасности США для Украины, - Зеленский

