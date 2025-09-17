Два человека пострадали в результате российских обстрелов Харьковщины

16 сентября в результате российских обстрелов Харьковской области пострадали два человека.

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Так около 10:00 российский FPV-дрон атаковал г. Купянск: 63-летний мужчина получил взрывное ранение.

Ориентировочно в 11:00 в результате вражеской атаки по с. Осиново Купянского района ранен 82-летний мужчина.

Также сегодня FPV-дроны ударили по Золочевской ОТГ Богодуховского района. В с. Лемищине разрушен дом, в с. Тимофеевка повреждены домовладения, хозяйственные постройки, здание неработающей амбулатории.